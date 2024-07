Biden má po atentátu špatné vyhlídky. Musí změnit taktiku a méně útočit na Trumpa

Do amerických prezidentských voleb zbývají ještě necelé čtyři měsíce, ale už teď sledujeme jednu z nejbouřlivějších kampaní v historii. Po debaklu Joea Bidena v televizní debatě na konci června, která vyvolala pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti vykonávat prezidentský úřad, přišel v sobotu atentát na Donalda Trumpa.

Kandidát republikánů těsně unikl smrti, když jedna z kulek "škrtla" jeho ucho. Ačkoliv na sociálních sítích někteří republikánští politici v prvních chvílích po střelbě dali průchod svým emocím a obviňovali demokraty, že nesou nepřímou odpovědnost za atentát, první reakce Bidena i Trumpa naznačují možné zmírnění rétoriky.

Oba kandidáti si po atentátu telefonovali, což je samo o sobě výjimečné. Před televizní debatou ani po ní si nepodali ruce. Nejmenovaný Bidenův poradce označil rozhovor za "krátký, ale vstřícný". Ve stejném duchu hovořil sám Trump v rozhovoru pro deník New York Post. "Byl to fajn rozhovor, velmi hezký," popsal.

Bidenova manželka Jill také telefonovala Melanii Trumpové, ženě republikánského kandidáta. Ta v neděli vydala emotivní prohlášení, ve kterém označila střelce za "monstrum, které v mém manželovi vidí jen politický stroj".

Prezident nařídil zastavit veškeré politické reklamní spoty útočící na Trumpa a prakticky tím vyhlásil pauzu ve volební kampani. Trump uvedl, že na sjezdu Republikánské strany v Milwaukee ve Wisconsinu chtěl v tomto týdnu mluvit o tom, jak je Bidenova administrativa otřesná. Proslov ale prý změní a bude hovořit o potřebě jednoty Američanů.

Analytik demokratů pro volební strategii Dmitri Mehlhorn se omluvil za svá nedělní slova, že Trump mohl útok zinscenovat, aby posílil své šance vyhrát. "Lituji toho a omlouvám se. Politicky motivované násilí nesmí brát životy nevinných Američanů," prohlásil podle agentury Reuters Mehlhorn, který je také poradcem majitele sociální sítě LinkedIn Reida Hoffmanna, jednoho z významných finančních podporovatelů Demokratické strany.

Znalci americké politické scény se rozcházejí v názorech, zda přežití atentátu a fotografie se zaťatou pěstí těsně po střelbě pomůže Trumpovi ve volbách zvítězit. Podle některých názorů tento efekt vyprchá po několika týdnech, podle jiných ale přetrvá a v kombinaci s Bidenovým nepřesvědčivým zdravotním stavem zajistí republikánskému kandidátovi 5. listopadu vítězství. Zatím v celostátních průzkumech i v klíčových státech Trump vede.

"Biden se teď v kampani musí soustředit na konkrétní věci. Na ekonomické otázky a potraty spíše než na tvrzení, jak je Trump nebezpečný," uvedl pro list The Wall Street Journal politický marketér Mike Lux ze společnosti Progressive Strategies.

Analytik Frank Luntz, který v minulosti pracoval jako poradce a stratég pro některé republikánské politiky, neočekává výrazný nárůst podpory Donalda Trumpa, ale spíše větší vůli jeho sympatizantů jít k volbám.

"Lidi, kteří pocítili momentální soucit s Trumpem, to po nějaké době přejde. Ale někteří, kteří mají k Trumpovi blíž a možná by nešli volit, půjdou. Neznamená to, že je rozhodnuto, ale Biden to teď bude mít ještě těžší," vysvětlil americkými médii často citovaný analytik na sociální síti X.

Video: Záběry ze střelby na Donalda Trump