Tajná služba bude muset vysvětlit, co se stalo. Útočník střílel v klidu ze 130 metrů

Donald Trump se postavil ve městě Butler v Pensylvánii k řečnickému pultíku a začal mluvit ke shromážděným příznivcům. Pak se ozvaly výstřely, podle některých svědků čtyři.

Trump se chytil pravou rukou za pravé ucho a poklesl v kolenou. Obklopili ho příslušníci bezpečnostních sil a chtěli ho okamžitě odvést z pódia. Podle svědků jim kandidát na prezidenta řekl "Počkejte" a vysunul nahoru ruku se zaťatou pěstí. "Bojujte!", zakřičel a z ucha a po tváři mu stékala krev.

Pak jej muži v oblecích, tmavých brýlích a sluchátkem v uchu obklopili, jeden ho chránil směrem ke shromážděným svým tělem. Naložili Trumpa do dodávky, která odjela pryč. Politika zasáhl střelec do horní části ucha, prezidentský kandidát ale sám potvrdil, že zranění není vážné.

"Byli jsme několik milimetrů od národní katastrofy," řekl v televizi CNN bývalý pracovník amerických zpravodajských služeb Jonathan Wackrow. Podle něj musí vyšetřovatelé zjistit, jak je možné, že střelec mohl pálit na Trumpa, aniž by si ho někdo všiml. Ochranku Trumpovi zajišťují speciální agenti, nárok na to má každý bývalý americký prezident, a to do konce života.

Jde o pracovníky Tajné služby Spojených států amerických (United States Secret Service). Tato služba spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti, tedy obdobu našeho ministerstva vnitra, a jejím úkolem je ochrana nejvyšších představitelů státu a kritické infrastruktury země. V čele služby stojí od roku 2022 Kimberly Cheatleová, kterou si už pozval k podání vysvětlení Výbor Sněmovny reprezentantů pro dohled a odpovědnost (Committee on Oversight and Accountability). "Vyvstalo mnoho otázek a Američané žádají odpovědi," uvedl předseda výboru James Comer.

Příslušníci Federálního úřadu pro bezpečnost (FBI) dvacetiletého útočníka zastřelili. Při incidentu zahynul další člověk a dva jsou zraněni. Tyto lidi zřejmě také zasáhl střelec, identifikovaný jako dvacetiletý člen Republikánské strany Thomas Matthew Crooks. Podle svědků pálil ze samonabíjecí pušky AR-15.

Televizi BBC řekl jeden z účastníků shromáždění, že viděl muže, jak leze na střechu. Ukazoval na něj a snažil se na něj upozornit. Tvrzení ale není možné ověřit. Crooks každopádně střílel z míst, kde už agenti nezajišťovali bezpečnost. Pravděpodobně ze vzdálenosti 130 metrů od pódia. Při podobných událostech je obvyklé, že agenti předem prohlížejí okolí a vytipovávají možná riziková místa.

Trump ocenil rychlost mužů z tajné služby, kteří zareagovali a obklopili ho. "Okamžitě jsem poznal, že něco není v pořádku, protože jsem uslyšel svištivý zvuk, výstřely a okamžitě jsem ucítil, jak mi kulka protrhla kůži. Hodně to krvácelo, takže jsem si v tu chvíli uvědomil, co se děje. Bůh žehnej Americe," napsal na sociální síti.

