Trump tepe do Harrisové: Je vůbec Američanka? Politička budí respekt i u jeho voličů

Od první chvíle, kdy si Joe Biden před týdnem vybral Kamalu Harrisovou za svoji kandidátku na viceprezidentku, zahájil Donald Trump proti senátorce z Kalifornie tvrdý útok. Americký prezident oprášil i své někdejší zpochybňování prezidenta Baracka Obamy, když podpořil spekulace, že Harrisová nemusí být legální občankou Spojených států.

"Dnes jsem slyšel, že (Harrisová) nesplňuje všechny požadavky," komentoval Donald Trump před víkendem na tiskové konferenci v Bílém domě článek, který před tím vyšel v časopisu Newsweeku. Šlo o externí komentář, ve kterém jeho autor vyvozoval, že rodiče Kamaly Harrisové nebyli v době jejího narození ještě občané USA, a proto prý není ani jisté, zda ona sama splňuje zákonné podmínky amerického občanství.

Matka Kamaly Harrisové do USA přišla z Indie, její otec z Jamajky. Dcera se jim v říjnu 1964 ovšem narodila v Oaklandu v Kalifornii. To je podle americké ústavy, která přiznává občanství lidem narozeným na území USA, rozhodující a dostačující podmínka.

Donald Trump nicméně na tiskovce ke vznesené spekulaci o občanství pětapadesátileté Harrisové ještě dodal: "Vůbec nevím, jestli to tak je. Ale předpokládal bych, že demokraté by si to ověřili, než by si ji vybrali za kandidátku na viceprezidentku." Podle americké ústavy musí být jak prezident, tak viceprezident občanem USA.

Kampaň demokratického kandidáta Joea Bidena ve svém prohlášení označila Trumpovy výroky za "groteskní". Trump se prý takto snažil "podněcovat rasismus už ve vztahu k prezidentu Obamovi".

Trumpovy aktuální výroky na adresu Harrisové skutečně připomínají styl, kdy nejméně od roku 2011 vytvářel nejistotu ohledně občanství - konkrétně místa narození - tehdejšího demokratického prezidenta Baracka Obamy.

"Až Obama ukáže svůj rodný list, tak já možná ukážu svá daňová přiznání," uvedl Trump například v dubnu 2011 v rozhovoru pro televizi ABC. Obama později svůj rodný list z Havaje zveřejnil, Trump svá daňová přiznání stále tají.

V roce 2011 si Trump ještě "jen" dělal reklamu, když se potřeboval zviditelnit pro svoji televizní show The Apprentice (Máte padáka). Nyní je ovšem jeho zpochybňování členky senátu USA a demokratické kandidátky na viceprezidentku součástí kampaně za obhajobu Bílého domu.

Podle některých republikánů to však není dobrá taktika. "Kdybych radil Trumpově kampani, tak bych nenechal Donalda Trumpa, aby on sám útočil na Kamalu Harrisovou," uvedl dlouholetý republikánský poradce Frank Lutz pro list Washington Post.

Lutz upozornil, že v předvolebních průzkumech Trump už teď výrazně ztrácí na Bidena mezi ženami. A především pak ve skupině matek školou povinných dětí, kterým Trumpovy osobní výpady proti ženám-političkám nesmírně vadí.

Proti Harrisové ovšem Trump v uplynulých dnech uplatnil hned celou škálu poměrně nevybíravých slov. Okamžitě po oznámení její kandidatury ji minulé úterý označil za "mimořádně zlou, nejhorší, nejpodlejší" ze všech členů Senátu. Na další tiskovce o Harrisové prohlásil, že je "bláznivá".

A je to vůbec černoška?

Podle Trumpa je prý zvláštní, že si ji Biden k sobě vůbec vybral, když právě o něm řekla "tak špatné a zlé věci". Trump tím narážel na loňskou červnovou debatu demokratických kandidátů, kdy Harrisová, která sama kandidovala, na Bidena opravdu tvrdě zaútočila.

Kamala Harris parents -



Tamil Indian mother



Jamaican father



She is "African-American" how, exactly? — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) August 11, 2020

Podle amerických médií ovšem prezident Trump tento konflikt, který si Biden s Harrisovou už mezitím vysvětlili, nyní připomíná i proto, aby vyvolal dojem, že Harrisová by mohla Bidena nakonec v Bílém domě zastínit a diktovat svoji politickou agendu. Program, který je, jak tvrdí ostře útočný předvolební spot Trumpovy kampaně, "radikálně levicový". Harrisová by Američanům podle něj přinesla "biliony nových daní".

Trump, který svým politickým soupeřům rád uděluje hanlivé přezdívky, se teď v případě Kamaly Harrisové vrátil k pojmenování "falešná", což už používal proti Hillary Clintonové v kampani 2016. Tehdy Trump ve svých vyjádřeních opakoval termín "phony Hillary", aktuálně je to už "phony Kamala".

List Washington Post k tomu pak upozornil ještě na další linii útoku, kterou proti Harrisové spustili Trumpovi příznivci. Snaží se zpochybnit, jak moc je Harrisová "opravdová černoška", tedy Afroameričanka. Republikánský publicista Nick Adams na Twitteru například napsal: "Matka tamilská Indka. Otec z Jamajky. A ona je Afroameričanka, jak přesně?"

Podle listu Washington Post jde ze strany republikánů o jasnou snahu podkopat Harrisovou u černošských voličů. Jejich účast ve volbách totiž může být klíčová pro možné Bidenovo vítězství - a byl to také jeden z hlavních důvodů, proč si Biden vybral právě Harrisovou za kandidátku na viceprezidentku.

Podle prvních průzkumů a také podle "řeči peněz" byla Bidenova sázka na Harrisovou zatím úspěšná. V prvních dvou dnech od oznámení její kandidatury Bidenova kampaň shromáždila na příspěvcích od voličů 50 milionů dolarů (více než miliardu korun).

Trump se má čeho bát

Podle průzkumu pro agenturu Reuters, který se ptal voličů den po zveřejnění její kandidatury, je s ní 90 procent demokratických voličů spokojeno. A podle dalšího zjištění tohoto průzkumu je Harrisová mezi ženami a mladými voliči populárnější i než Joe Biden.

Šetření pro web Politico pak ukázalo, že republikánští voliči mají z Harrisové respekt. Polovina z nich si podle průzkumu myslí, že nominace Harrisové na viceprezidentku ztěžuje Trumpovu pozici do listopadových voleb.

Sama Harrisová ve svém prvním veřejném vystoupení po zveřejnění kandidatury nezůstala Donaldu Trumpovi nic dlužná. Jeho administrativu označila za "vládu, která selhala".

"Zdědil po Baracku Obamovi a Joeu Bidenovi ten nejdelší ekonomický růst v historii, ale tak jako všechno, co zdědil, to zničil," uvedla Harrisová.

Zásadní projev, kdy promluví nejen k demokratickým voličům, ale i všem Američanům, čeká Kamalu Harrisovou ve středu, kdy oficiálně přijme kandidaturu na viceprezidentku na nominačním sjezdu Demokratické strany.

Ten se sice kvůli pandemii koronaviru letos koná z většiny virtuálně. Místo Milwaukee ve Wisconsinu, kam se původně měli demokraté sjet, Harrisová přednese svůj projev z více než tisíc kilometrů vzdáleného Wilmingtonu v Delawaru, kde bydlí Joe Biden.

Ale i tak je nominační sjezd jeden z nejdůležitějších okamžiků celé předvolební kampaně. V pondělí v noci - v první den sjezdu - například už promluvili bývalá první dáma USA Michelle Obamová či senátor Bernie Sanders, který byl nejvážnějším Bidenovým konkurentem v letošních demokratických primárkách.

Po středečním projevu Kamaly Harrisové celý sjezd vyvrcholí ve čtvrtek, kdy svůj projev, kterým i oficiálně přijme demokratickou nominaci na prezidenta, přednese Joe Biden.

Video: Donald Trump se objevil na veřejnosti s rouškou