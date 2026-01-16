Trump se konečně dočkal, má vysněnou Nobelovu cenu míru. Přestože je nepřenosná

Venezuelská opoziční politička a lauerátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová po čtvrtečním setkání v Bílém domě předala své ocenění americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi svou medaili. Ten se podle zdroje z Bílého domu rozhodl si medaili ponechat, přestože je podle Nobelova výboru nepřenosná. Otázkou podle médií je, jestli tím Machadová něco získá.
„Bylo mi velkou ctí setkat se dnes s Marií Corinou Machadovou z Venezuely. Je to úžasná žena, která si prožila mnoho. María mi předala svou Nobelovu cenu míru za práci, kterou jsem vykonal. Takové nádherné gesto vzájemného respektu. Děkuji, Marío,“ napsal 47. americký prezident na své sociální síti Truth Social.
Machadová si podle Reuters tímto gestem snaží získat určitý vliv na to, jak bude Trump po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkou armádou ze začátku ledna utvářet politickou budoucnost této jihoamerické země. Republikánský prezident o Machadové už dříve řekl, že je sice milá, ale ve Venezuele nemá dostatečnou podporu pro zachování stability, a ve vedení země podpořil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, přední představitelku Madurova režimu.
„Na oplátku dostala tašku s dárky, ale žádný slib podpory,“ popisuje situaci americká televize CNN.
Machadová ve čtvrtek nejprve novinářům řekla, že Nobelovu cenu Trumpovi na schůzce nabídla, neprozradila však, zda ji přijal. Oficiální potvrzení tak přišlo ze zmíněné Trumpovy sociální sítě.
Machadová uvedla, že svým darem chtěla vyjádřit uznání za to, co označila za Trumpovo odhodlání bojovat za svobodu venezuelského lidu. Nobelovu cenu za mír loni obdržela navzdory opakovaným veřejným prohlášením amerického prezidenta, že si cenu zaslouží právě on, což několikrát zdůvodňoval výčtem svých úspěchů při ukončování válek ve světě. Po říjnovém rozhodnutí norského Nobelova výboru pak neskrýval své rozhořčení a zklamání.
Na dotaz ve středečním rozhovoru s Reuters, zda by chtěl, aby mu Machadová cenu odevzdala, Trump odvětil: "Ne, to jsem neřekl. Nobelovu cenu za mír získala ona."
Jakkoli Machadová předala Trumpovi zlatou medaili, kterou laureáti obdrží spolu s diplomem a finanční odměnou, ocenění zůstává její. Norský Nobelův institut a Nobelův výbor už o minulém víkendu upozornil, že cenu nelze převést na jinou osobu ani ji s ní sdílet, rovněž ji nelze nikomu odejmout a rozhodnutí o jejím udělení je konečné a trvalé. Tuto skutečnost ve čtvrtečním příspěvku na X potvrdilo také Nobelovo mírové centrum a dodalo: "Medaile majitele změnit může, ale titul laureáta Nobelovy ceny za mír nikoli."
Nezávisle ověřené sčítání hlasů ve venezuelských prezidentských volbách v roce 2024 ukázalo, že strana Machadové porazila Madura s velkým náskokem. Venezuelské úřady nicméně prohlásily Madura za vítěze a jeho vláda zahájila tvrdou represivní kampaň proti kritikům výsledků voleb.
