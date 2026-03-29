Babišův lék na ropnou krizi: chystá se omezit zisky obchodníků s pohonnými hmotami

Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. V pondělí má o tom jednat vláda, na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních hráčů na trhu s pohonnými hmotami. Babiš to v neděli uvedl ve videu na síti X. Zastropování cen pohonných hmot v zahraničí nebo snížení spotřební daně se podle něj neosvědčily.
Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec už v pátek uvedl, že hlavními tématy pondělního jednání vlády bude otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím. Nechtěl předjímat, jaký postoj kabinet k cenám paliv zaujme.
Ministerstvo financí v současnosti marže prodejců pohonných hmot kontroluje. Dosavadní kontroly podle úřadu ukázaly, že marže po vypuknutí konfliktu klesaly.
Na úřad vlády přijdou podle Babiše v pondělí i zástupci pěti velkých petrolejářských firem v Česku, které ovládají 90 procent trhu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že na vládě bude pět největších distributorů – MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Je podle něj velmi důležité se s nimi sejít a podívat se podrobně na fungování jejich marží. Analytici odhadují dlouhodobou průměrnou marži obchodníků mezi 2,50 až 3,50 koruny na litr.
„Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat, je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc,“ řekl Babiš v nedělním videu. Podotkl také, že funguje jeho čtvrteční výzva hlavním distributorům, aby snížili ceny a nezneužívali konflikt. Na dálnicích už naftu zlevnili, uvedl v neděli.
Průměrná cena pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku se kvůli bojům na Blízkém východě, které začaly 28. února, dostala v tomto týdnu na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku. Nejprodávanější benzin Natural 95 stál ve středu v průměru 41,44 koruny za litr a nafta 47,90 koruny za litr.
Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle nejnovějších údajů CCS k sobotě benzin v posledních dnech o několik haléřů zlevnil, v sobotu stál v průměru 41,36 koruny za litr a nafta byla za 48,08 koruny za litr.
ŽIVĚ Zelenskyj uzavřel další spojenectví v Perském zálivu. O ukrajinské protidronové experty je zájem
Ukrajina a Spojené arabské emiráty se v sobotu dohodly, že budou spolupracovat v oblasti obrany. Na předem neohlášené návštěvě této země u Perského zálivu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V pátek Zelenskyj, který zemím Perského zálivu nabízí pomoc s ochranou proti íránským dronům, oznámil dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií.
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.
ŽIVĚ Bruce Springsteen zpívá proti „královi“. Trump čelí masovým protestům, zapojily se miliony lidí
Ve Spojených se koná další vlna demonstrací proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho autoritářským tendencím. Miliony lidí vyšly do ulic během akce s názvem No Kings, neboli Žádní králové. Protesty propukly v 50 amerických státech i v několika městech mimo USA. Ohlášeno je více než 3200 akcí, uvedla agentura Reuters.
Připravte se na cenový šok. Válka se rozšiřuje – další průliv je zablokovaný
Říkají si Boží pomocníci (Ansar Alláh) a jejich slogan zní „Bůh je veliký, smrt Americe, smrt Izraeli, kletba na Židy, vítězství islámu!“ Známí jsou jako Húsíjové, ovládají polovinu Jemenu, jsou spojenci Íránu a včera vstoupili do války po jeho boku. Kontrolují pobřeží Rudého moře, kudy pluje čtvrtina světové kontejnerové dopravy a Saúdská Arábie tudy exportuje denně pět milionů barelů ropy.