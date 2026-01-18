Syrská vláda a Kurdové se dohodli na příměří na všech frontách

Syrská vláda a Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF) se dohodly na okamžitém příměří na všech frontách. Podle agentury Reuters to dnes odpoledne uvedla syrská státní média.
Stalo se tak po několika dnech bojů, kdy syrská armáda postupovala na území ovládaná silami SDF na severovýchodě země a dařilo se jí dobývat další strategická místa.
Podle agentury AFP dohoda stanoví, že vláda převezme odpovědnost za vězně z teroristické organizace Islámský stát (IS) a jejich rodiny.
Syrská armáda v ofenzivě proti Kurdům dobyla ropné pole Al-Umar, označované za největší v zemi. Oznámila také, že její jednotky převzaly kontrolu nad městem Tabka a blízkou přehradou, která je největší v Sýrii. Ztrátou ropných polí přijdou kurdské jednotky o významný zdroj příjmů, napsala dnes agentura Reuters.
Boje mezi syrskou armádou a SDF vypukly začátkem tohoto měsíce v oblasti města Halab (Aleppo), v něm SDF ovládaly dvě čtvrti. Ty vládní jednotky po několika dnech minulý týden dobyly. V pátek SDF souhlasily, že se po výzvách zprostředkovatelů a spřátelených zemí stáhnou na východ od řeky Eufrat. V sobotu pak armáda obsadila města Dajr Háfir a Maskana a také dvě ropná pole Súfján a Saurá.
Toto ještě ODS nezažila. Po „grilování“ dva muži vypadli. Zůstal „starý bernardýn“
Občanští demokraté mají nově kompletní vedení strany poté, co už nepokračuje jako předseda expremiér Petr Fiala. Po sobotní volbě jeho nástupce Martina Kupky a zástupce Tomáše Portlíka si zvolili delegáti nedělního kongresu ODS další čtyři místopředsedy. Aktuálně.cz přibližuje, koho si vlastně ODS vybralo a jak výběr probíhal.
"Ukrajina letouny chce dlouhodobě." Prezident se ohradil proti Macinkově mentorování
Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům. Prezident Macinkovu kritiku nicméně odmítl: "Letouny jsou předmětem zájmu ukrajinské strany minimálně půl roku".
ŽIVĚVedení ODS je složené jen z mužů. Nejasný zůstal osud Spolu, Kupka věří ve 20 procent
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem vyvrcholil kongres ODS zvolením čtyř řadových místopředsedů. Jsou jimi poslanec Karel Haas, exministr životního prostředí Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.
Krejčí pomohl Wolves k bodu. V Anglii se spekuluje o tom, že definitivně změnil dres
Ladislav Krejčí pomohl fotbalistům Wolverhamptonu v anglické lize udržet čisté konto, jeho tým ve 22. kole hrál doma s Newcastlem bez branek. Wolves natáhli sérii bez porážky na čtyři zápasy. Součástí této šňůry je jejich jediná ligová výhra 3:0 nad West Hamem, která byla dodnes také jedinou udrženou nulou v soutěži.
Jak vychází státní svátky v roce 2026? Podívejte se, kdy budou prodloužené víkendy
Nový rok je tady a Čechy tradičně zajímá, jak vychází letošní státní svátky. Kdy se můžete těšit na prodloužený víkend a kdy naopak vychází volno na sobotu nebo neděli? A jak je to s otevírací dobou obchodů? Podívejte se na přehled Aktuálně.cz.