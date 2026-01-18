Přeskočit na obsah
Zahraničí

Syrská vláda a Kurdové se dohodli na příměří na všech frontách

ČTK

Syrská vláda a Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF) se dohodly na okamžitém příměří na všech frontách. Podle agentury Reuters to dnes odpoledne uvedla syrská státní média.

Syria Kurds Clashes
Boje mezi syrskou armádou a SDF vypukly začátkem tohoto měsíce v oblasti města Halab (Aleppo), v něm SDF ovládaly dvě čtvrti. Na snímku příslušnice SDF.Foto: AP
Stalo se tak po několika dnech bojů, kdy syrská armáda postupovala na území ovládaná silami SDF na severovýchodě země a dařilo se jí dobývat další strategická místa.

Podle agentury AFP dohoda stanoví, že vláda převezme odpovědnost za vězně z teroristické organizace Islámský stát (IS) a jejich rodiny.

Syrská armáda v ofenzivě proti Kurdům dobyla ropné pole Al-Umar, označované za největší v zemi. Oznámila také, že její jednotky převzaly kontrolu nad městem Tabka a blízkou přehradou, která je největší v Sýrii. Ztrátou ropných polí přijdou kurdské jednotky o významný zdroj příjmů, napsala dnes agentura Reuters.

Boje mezi syrskou armádou a SDF vypukly začátkem tohoto měsíce v oblasti města Halab (Aleppo), v něm SDF ovládaly dvě čtvrti. Ty vládní jednotky po několika dnech minulý týden dobyly. V pátek SDF souhlasily, že se po výzvách zprostředkovatelů a spřátelených zemí stáhnou na východ od řeky Eufrat. V sobotu pak armáda obsadila města Dajr Háfir a Maskana a také dvě ropná pole Súfján a Saurá.

