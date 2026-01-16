Sýrie uznala národní práva Kurdů, boje mezi armádou a Kurdy ale nekončí

Prozatímní syrský prezident Ahmad Šara v pátek vydal nařízení, které uznává kurdskou menšinu žijící v Sýrii, garantuje její národní práva a oficiálně uznává kurdštinu jako úřední jazyk. Děje se tak v době, kdy přetrvávají střety mezi armádními silami a kurdskými bojovníky, napsala agentura AFP. Syrská armáda uvedla, že se chystá podniknout další údery na pozice prokurdských milic.
V novém vládním nařízení Šara prohlásil kurdštinu za národní jazyk, který se může vyučovat ve veřejných školách v oblastech s významným zastoupením této menšiny. Zároveň stanovil nourúz, kurdský Nový rok slavený 21. března, jako oficiální státní svátek.
Text rovněž uděluje občanství Kurdům, z nichž přibližně 20 procent bylo po kontroverzním sčítání lidu v roce 1962 tohoto statusu zbaveno. „Kurdští občané tvoří nezbytnou a autentickou součást syrského lidu a jejich kulturní a jazyková identita je nedílnou součástí syrské národní identity,“ stojí podle AFP v nařízení.
Oznámení syrského prozatímního prezidenta přišla v době, kdy jeho armáda bojuje s Kurdy vedenou ozbrojenou koalicí Syrských demokratických sil v Aleppu. Nedávné střety si vyžádaly životy nejméně 22 civilistů a vedly k vysídlení přibližně 155 tisíc lidí.
Prokurdské Syrské demokratické síly ale v sobotu brzy ráno vyklidí východní část Aleppa, kde v uplynulých dnech bojovaly se syrskými vládními jednotkami. Podle agentur to v pátek večer uvedl náčelník SDF Mazlúm Abdí.
Jednotky se podle Abdího přesunou na východ od řeky Eufrat, která se nachází zhruba 30 kilometrů od města. Podle agentury AFP zástupci SDF v pátek jednali s představiteli mezinárodní koalice vedené Spojenými státy, která bojuje v Sýrii proti teroristické organizaci Islámský stát.
Asadův režim svrhli v prosinci 2024 bojovníci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci. Vůdce HTS Ahmad Šara byl loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu.
Nové syrské vedení se od té doby potýká s násilím a boji v oblastech obývaných převážně náboženskými či etnickými menšinami, přičemž napětí mezi syrskou vládou a menšinovými Kurdy přetrvává.
Durosinmi se v Itálii fantasticky uvedl. Pise zachránil proti Bergamu remízu
Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající hráč a pomohl týmu k remíze 1:1 s Bergamem. Pisa se díky bodu před víkendovým programem odlepila v neúplné tabulce z posledního místa.
ŽIVĚUkrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, oznámil ukrajinský ministr Šmyhal
Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu. V pátek to sdělil ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal, uvedla zpravodajská televize ntv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb. Země chce kvůli energetické krizi dovážet více elektřiny.
ŽIVĚJsme na cestě k demokracii, míní Machadová. Chtěla by být venezuelskou prezidentkou
„Jsme už v prvních etapách skutečného přechodu k demokracii,“ řekla na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová. Připustila, že by se v budoucnosti mohla stát venezuelskou prezidentkou. "Je to velmi dobrá žena a budeme spolu opět hovořit,“ řekl šéf Bílého domu v pátek novinářům.
Konečný počet obětí listopadového požáru budov v Hongkongu je 168, uvedly tamní úřady
Finální počet obětí listopadového požáru v Hongkongu vystoupal na 168, přičemž většinu tvoří ženy. Poslední předběžný počet obětí byl 161, napsala v pátek s odvoláním na úřady agentura AFP. Jednalo se o nejtragičtější požár za několik posledních desetiletí.
Předposlední Boleslav překvapivě udolala vedoucí Pardubice, prohrála i druhá Plzeň
Hokejisté předposlední Mladé Boleslavi vyhráli v 42. kole extraligy doma nad vedoucími Pardubicemi 4:2 a po sérii tří porážek podruhé za sebou naplno bodovali. Dynamo naopak vyšlo naprázdno poprvé po 13 zápasech, během kterých podlehlo jen třikrát v nastavení. Gólem a asistencí přispěl k výhře Středočechů obránce Filip Pyrochta.