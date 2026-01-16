Přeskočit na obsah
Ctirad
Zahraničí

Sýrie uznala národní práva Kurdů, boje mezi armádou a Kurdy ale nekončí

ČTK

Prozatímní syrský prezident Ahmad Šara v pátek vydal nařízení, které uznává kurdskou menšinu žijící v Sýrii, garantuje její národní práva a oficiálně uznává kurdštinu jako úřední jazyk. Děje se tak v době, kdy přetrvávají střety mezi armádními silami a kurdskými bojovníky, napsala agentura AFP. Syrská armáda uvedla, že se chystá podniknout další údery na pozice prokurdských milic.

Syrský prozatímní prezident Ahmad Šaraa
Prozatímní syrský prezident Ahmad Šara.
V novém vládním nařízení Šara prohlásil kurdštinu za národní jazyk, který se může vyučovat ve veřejných školách v oblastech s významným zastoupením této menšiny. Zároveň stanovil nourúz, kurdský Nový rok slavený 21. března, jako oficiální státní svátek.

Text rovněž uděluje občanství Kurdům, z nichž přibližně 20 procent bylo po kontroverzním sčítání lidu v roce 1962 tohoto statusu zbaveno. „Kurdští občané tvoří nezbytnou a autentickou součást syrského lidu a jejich kulturní a jazyková identita je nedílnou součástí syrské národní identity,“ stojí podle AFP v nařízení.

Oznámení syrského prozatímního prezidenta přišla v době, kdy jeho armáda bojuje s Kurdy vedenou ozbrojenou koalicí Syrských demokratických sil v Aleppu. Nedávné střety si vyžádaly životy nejméně 22 civilistů a vedly k vysídlení přibližně 155 tisíc lidí.

Prokurdské Syrské demokratické síly ale v sobotu brzy ráno vyklidí východní část Aleppa, kde v uplynulých dnech bojovaly se syrskými vládními jednotkami. Podle agentur to v pátek večer uvedl náčelník SDF Mazlúm Abdí.

Jednotky se podle Abdího přesunou na východ od řeky Eufrat, která se nachází zhruba 30 kilometrů od města. Podle agentury AFP zástupci SDF v pátek jednali s představiteli mezinárodní koalice vedené Spojenými státy, která bojuje v Sýrii proti teroristické organizaci Islámský stát.

Asadův režim svrhli v prosinci 2024 bojovníci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci. Vůdce HTS Ahmad Šara byl loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu.

Nové syrské vedení se od té doby potýká s násilím a boji v oblastech obývaných převážně náboženskými či etnickými menšinami, přičemž napětí mezi syrskou vládou a menšinovými Kurdy přetrvává.

