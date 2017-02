Na předměstí Stockholmu hořela auta, teroristický útok to však nebyl

před 1 hodinou

Stockholmské předměstí Rinkeby zažilo v pondělí večer pouliční nepokoje. Výtržníci, z nichž někteří měli na obličeji masku, během večera zapálili nejméně sedm aut. Došlo i na rabování obchodů. Jeden policista vystřelil na útočníky, kteří házeli na strážce zákona kameny. Nikoho ale nezasáhl. Už předtím, v sobotu americký prezident Donald Trump mluvil o pátečním teroristickém útoku ve Švédsku, ke kterému ale podle švédských úřadů nedošlo. Co se tedy skutečně ve Švédsku děje?

Stockholm - Švédská policie zahájila vyšetřování poté, co v pondělí večer vzplály nepokoje na převážně přistěhovaleckém předměstí Stockholmu.

Jeden policista vystřelil na výtržníky, kteří házeli na strážce zákona kameny. K incidentům došlo v problematické čtvrti Rinkeby.

Pouliční násilnosti vypukly poté, co se policie v místní stanici metra pokusila zadržet muže podezřelého z držení drog. Útočníci, z nichž někteří měli na obličeji masky, během večera zapálili nejméně sedm aut. Několik obchodů bylo vyrabováno.

A nebylo to poprvé. Stockholmské předměstí Rinkeby je známé tím, že zde vládnou gangy, do nichž jsou ale zapojeni i migranti. K nepokojům tu v minulosti došlo už několikrát.

Policisté během pondělí sáhli i po varovných výstřelech. Policie později podle BBC řekla, že minimálně jeden výstřel mířil na vrhače kamenů, což je ve Švédsku neobvyklé. Kulka však útočníka nezasáhla.

Policie dostala situaci pod kontrolu až po půlnoci. Během večera bylo zraněno několik lidí, včetně majitele jednoho obchodu.

Trumpovo částečně naplněné proroctví?

To se stalo v pondělí. Americký prezident Donald Trump však už předtím v sobotu během mítinku se svými stoupenci na Floridě mluvil o pátečním teroristickém útoku ve Švédsku. K němu ale ve skutečnosti nedošlo.

"Podívejte se, co se děje v Německu, co se včera v noci stalo ve Švédsku. Švédsko. Kdo by to byl řekl? Švédsko," prohlásil Trump.

Později vyšlo najevo, že Trump zhlédl dokumentární pořad na stanici Fox News o údajném násilí páchaném uprchlíky ve Švédsku. Myslel si, že jde o aktuální zpravodajství, a dal to do souvislosti s tím, že v roce 2015 do Švédska přišlo 163 tisíc běženců.

Trump se navíc v pondělí pokusil celou záležitost obrátit proti médiím, když tweetoval: "Média se ve svých falešných zprávách snaží říct, že rozsáhlá imigrace ve Švédsku funguje báječně. Ne!"

To Švédy pobouřilo. "Minulý rok bylo spácháno o 50 procent více vražd jen v Orlandu na Floridě, kde Trump vystoupil následující den, než v celém Švédsku. Špatné," reagoval na Twitteru bývalý švédský premiér Carl Bildt.

K pondělnímu řádění na předměstí Rinkeby se ve svém tweetu vyjádřil také bývalý důstojník americké Národní bezpečnostní agentury (NSA) John Schindler: "Imigrantské nepokoje na předměstí Stockholmu zapálily auta, nikdo nebyl postřelen. Naproti tomu v Chicagu bylo o víkendu postřeleno 37 lidí, z toho pět smrtelně."

Jak je to s kriminalitou ve Švédsku

Švédsko má obecně nízkou míru kriminality. Podle tamních statistik, z nichž cituje server BBC, se počet trestných činů v roce 2016 oproti předchozímu roku zvýšil jen minimálně. Přibylo sice podvodů a násilných činů, ale množství drogových deliktů a krádeží se naopak snížilo. Počet nahlášených znásilnění loni vzrostl o 13 procent - bylo jich ale stále méně než v roce 2014.

Podle průzkumu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, o kterém píše agentura Reuters, se Švédsko v roce 2014 zařadilo na 187. místo z 218 států co do počtu vražd na obyvatele. Spojené státy byly na 110. místě, vraždilo se zde čtyřikrát více.

Názor, že nedávný nárůst počtu imigrantů vyvolal ve Švédsku vlnu zločinu, není potvrzený statistickými údaji. Konkrétní čísla totiž neexistují, protože švédská policie u podezřelých nezaznamenává jejich etnický původ, ale jen pohlaví a věk. "Nelze vyvodit závěr, že míra kriminality ve Švédsku prudce roste v souvislosti s imigrací," řekla agentuře Reuters Stina Holmbergová ze švédské Národní rady pro prevenci kriminality.

Policisté se nebojí

Přesto i Švédsko čelí problémům s kriminalitou. Například počet vražd spáchaných gangy se posledních pár let zvyšuje. Ve městě Malmö, které má 300 tisíc obyvatel, bylo loni zabito 12 lidí. To je rekord, který znamená, že v Malmö se vraždilo třikrát častěji v přepočtu na obyvatele než v Londýně. Malmö bývá v Evropě často zmiňováno i jako město, kde žije vysoký počet imigrantů.

V roce 2013 trvaly nepokoje na převážně přistěhovaleckém předměstí Husby ve Stockholmu pět nocí. Násilníci při nich zapálili stovku aut a házeli kameny po policistech, stejně jako toto pondělí. Tehdy sedm strážců zákona zranili.

Řádění v ulicích se přesto nevymklo kontrole. "Tady nejsou žádné oblasti, kam se policie bojí chodit," řekla policejní mluvčí Johanna Blomqvistová agentuře Reuters.

autor: Hana Vařáková