Etnicky čistá společnost? Ani ta nás nikdy nezbavila problémů, tvrdí český publicista ze Švédska

Drtivá většina Švédů (93 procent) si myslí, že je potřeba migrantům pomáhat. Švédsko přitom na rozdíl od Česka patří mezi největší příjemce přistěhovalců v Evropě. Jen v roce 2015 se v něm zaregistrovalo 163 000 žadatelů o azyl. Má to i negativa, ale veřejná debata o nich je na rozdíl od té české kultivovaná. A lidé doceňují i přínosy migrace. "Etnicky čistá společnost? Ani ta nikdy nezaručovala bezproblémovost," říká v druhé části rozhovoru pro Aktuálně.cz novinář a publicista Tomáš Sniegoň. Ve Švédsku žije už 25 let.

Jak Švédové v rámci evropské debaty vnímají skutečnost, že Česko a některé další státy střední Evropy odmítají jakékoli unijní kvóty v přijímání uprchlíků?

Měli bychom se především vzájemně pochopit. Proč se kvótám někdo brání a druhý naopak ne.

Před dvěma lety přijíždělo do Švédska asi sedm tisíc migrantů týdně. A znovu se tady řeklo: zvládněme sami především ty, které tady už máme, a jednejme s Evropskou unií, jak to zvládnout společně.

Některé země ale jednání ukončily dřív, než začalo, s tím, že žádné kvóty nechtějí.

Pokud někdo řekne "ano, přijmeme ty lidi" a druhý naopak prohlásí "absolutně nikoho", není o čem jednat. Švédsku se to ale podařilo zvládnout, kvůli uprchlíkům se mění i legislativa - například při udělování dočasných azylů. To dřív nebylo.

Tomáš Sniegoň Vystudoval žurnalistiku na Karlově univerzitě v Praze a historii na univerzitě ve švédském Lundu. Pracuje a přednáší v Centru pro evropská studia lundské univerzity. Ve Švédsku žije od roku 1991. A zatímco historie se pro něj stala povoláním, novinařina už jen koníčkem, k němuž se rád vrací.

Přednášíte na univerzitě v Lundu. Jak se na problémy, o kterých mluvíme, dívají vaši studenti?

Fakulta, na které učím, se jmenuje Centrum jazyků a literatury. Úzce v něm spolupracují Židé s Němci i Araby. Já do toho komunikuji s Rusy. Jsme taková malá OSN. A jsou mezi námi optimisté i skeptici.Co je ale důležité - komunikujeme spolu.

Nejde ale o klasický obraz švédské společnosti. Švédská krajní pravice před dvěma lety u voličů na uprchlické vlně silně bodovala. Od té doby ale její preference pořád klesají.

O lidech nejde mluvit jen v číslech

Po pětadvaceti letech života ve Švédsku jste možná už napůl Švéd. Proč většina Švédů vnímá migraci pozitivně?

Tak to jste mě pobavil.

Já jsem pořád doma v Česku… a už i ve Švédsku. Moje češství ale nejde proti rozhodnutí žít ve Švédsku. Vím, proč tady žiji. Jakkoliv jsem rád, že jsem se narodil v Česku. Ostatně i moje děti mluví perfektně česky. Na tom mi hodně záleží.

Ale k vaší otázce. Politik by měl - dříve než se vyjádří - naslouchat a vyhodnocovat.

Jenomže z politiků (a nejen v Česku) se stávají twitteroví komentátoři. Velmi důležité problémy shazují často jednou větou ze stolu. S tím se nemůžu smířit. Ve Švédsku to zatím pořád úplně neplatí. Proto tady vládnou i jiné názory - třeba na migraci.

Vrcholný politik nemůže být přece glosátorem-provokatérem, aby se argument, kterým celá diskuse začala, nakonec ocitl úplně v pozadí. Lidově řečeno: i vůl může mít někdy pravdu a na druhé straně se může i génius mýlit.

Pro mě je proto nepochopitelné, jak třeba čeští politici utíkají k soukromým bulvárním kanálům, kde si můžou diktovat, jaké otázky dostanou. Tohle nechápu. Alespoň v tomhle směru jsem zřejmě už víc Švéd než Čech.

Ještě jedna věc mi není úplně jasná. Vy se přece netajíte kritikou potíží s migranty. Poukazujete i na nebezpečnost vzniku uprchlických ghett, která se objevila ve Švédsku. Přesto říkáte, že Švédsko příchodem migrantů bohatne.

Tomu, aby si člověk tenhle nepopiratelný fakt uvědomil, pomáhá i demokratická diskuse. V Česku ji pořád postrádám, hlavně vinou některých politiků.

O migraci se dnes hodně mluví nejen v Evropě nebo v USA. V diskusích je často hodně předsudků, stereotypů nebo nenávisti. Ale právě v demokratické diskusi se dá mluvit nejen o rizicích migrace, ale taky o jejím přínosu.

Jinými slovy: v rozjitřené atmosféře je velmi důležité vědět, co nám přistěhovalci berou, ale i dávají. Nepřicházejí k nám totiž jen "mladí muži s mobily", ale taky vzdělaní lidé - lékaři, vědci, učitelé…

A že se většina Švédů dívá - i přes velký příliv migrantů - na jejich příchod pozitivně? (Podle Eurobarometru se jedná o 63 % Švédů a 93 % je přesvědčeno, že Švédi mají migrantům pomáhat - pozn. red.)

Přispívá k tomu i fakt, že o lidech se tady nemluví jen v číslech. V minulosti se to už ukázalo jako hodně zrádná cesta. Jde přece o lidské bytosti, mezi kterými jsou zlí i dobří, chytří, ale i méně chytří… Jako všude jinde.

Sám ale říkáte, že chápete strach lidí z příchozích migrantů…

Taky že ano.

Co je ale alternativa? Etnicky čistá společnost? Ani ta nikdy nezaručovala bezproblémovost. Nejde to chápat v extrémech: jen černě, anebo bíle. Pokud se tak stane, napjaté vztahy mezi lidmi to jen ještě více vyhrotí.

Švédové si moc dobře uvědomují - kritiky migrační politiky současné vlády nevyjímaje -, že hranice se hermeticky uzavřít nedají a že absolutní bezpečnost je taky chiméra.

Některá média v tomto kontextu ale připomínají, že Švédsko má jeden z nejvyšších počtů radikálů-navrátilců z Islámského státu. Podle stanice BBC ze 300 lidí, kteří ze Švédska odešli za radikály na Blízký východ, se jich do země vrátilo zhruba 140 a úřady si s nimi neví rady… Vnímají to Švédové jako problém?

Já ani vy samozřejmě nevíme, jak s podobnými informacemi pracují zvláštní služby nebo policie.

Nevíme taky ani to, jak k těmto číslům dospěla BBC a nakolik jsou reálná. Ale každý takový případ, který se objeví ve švédských médiích, je pochopitelně znepokojivý a diskutuje se tu o něm.

Švédům to není jedno. Nezaznamenal jsem ale žádné radikální nálady nebo nárůst preferencí krajně extrémních stran.

I kvůli těmto vážným problémům je diskuse o problémech migrace tolik důležitá. Nemá samozřejmě smysl popírat potíže v migrantských ghettech. Problémů je v nich víc než dost.

Když se ale podíváte do statistik nejkrajnějších kriminálních činů, jako jsou třeba vraždy, tak ani ty v ghettech nevybočují ze švédského průměru.

A když už jsme u statistik, už osmdesát let se podle švédského ministra vnitra Anderse Ygemana ví, že mezi přistěhovalci je kriminalita vyšší než mezi Švédy. Zhruba v poměru jedné ku dvěma a půl. Úměrně délce pobytu migrantů v hostitelské zemi ale kriminalita citelně klesá.

Pokud se argumenty o kriminalitě příchozích objevují třeba v Česku, tak mě to udivuje - protože zkušenosti Čechů jsou v tomto směru v podstatě nulové. V české diskusi o migraci proto ani zaznít nemohou.

Držme se faktů, ne absurdních smyšlenek

Možná to dost komplikují i války na Středním a Dálném východě. Když pominu tu na Ukrajině.

Samozřejmě. O uprchlících diskutujeme v extrémní situaci. Když se neválčí a nebombardují města, diskuse o tak nesmírně složitém problému, jako je migrace, je vždy střízlivější.

Jde ale přece o pochopení lidí, kteří byli ve vlasti někým a přicházejí do zemí, ve kterých jsou nulou ve společnosti jiných. Tady neplatí extrémy: bereme nikoho, anebo téměř všechny.

Proto je nutné pečlivě posuzovat pozitiva i negativa příchodů migrantů. Aby jejich příchod společnost nedestabilizoval, zásadně nepoškodil, ale mohl ji naopak i prospět.

Nemluví se například o tom, že dlouhodobě může přistěhovalectví generovat společnosti nemalý ekonomický efekt.

Nepopírám, že přistěhovalecká ghetta jsou i tady ve Švédsku problémem. Potíž přitom není sehnat práci, švédská ekonomika šlape víc než dobře. Problémem tu bývá například neznalost švédštiny.

Vraťme se ještě k obavám, které nedávno v rozhovoru pro DVTV vyjádřila Kateřina Janouchová: je Švédsko kvůli velkému přílivu uprchlíků pořád ještě bezpečná země?

Švédsko přijalo v posledních patnácti letech přes šest set tisíc uprchlíků. A znovu připomínám, že jen v roce 2015 sto šedesát tisíc. To byl tehdy obrovský výkyv.

Přesto říkám: Švédsko je bezpečné jako každý jiný evropský demokratický stát. Přitom žiji na jednom ze tří extrémních míst ve Švédsku - v Malmö (vedle Stockholmu a Göteborgu), které je na starém kontinentu často líčené jako peklo evropského multikulturalismu.

Což má mimochodem rovněž svou historii. Vzrostl tady třeba počet vražd. V Malmö a jižním Švédsku je ale srovnatelný se stejně velkým a etnicky mnohem čistším Brnem a Jihomoravským krajem. Když už srovnáváme.

I tohle snad o rizicích či obavách spojených s migranty rovněž něco vypovídá. Udržme proto diskusi v rozumných kolejích a hlavně: držme se faktů a nejednejme pod vlivem strachu z někdy až absurdních smyšlenek.

Nemusíme se snad bavit o tom, že nositelé absolutní a jediné pravdy jsou pro každou společnost nebezpeční. A zvláště tehdy, pokud se ocitnou ve vrcholných politických postech. Potom společnost jen polarizují a lidé se jejich vinou stále více fackují - v tom lepším případě - buď morálkou, anebo amorálností.

autor: Jan Gazdík