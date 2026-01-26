Švédská vláda chce snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let

Švédská vláda předloží návrh zákona o snížení věku trestní odpovědnosti u závažných trestných činů z 15 na 13 let, píše agentura AFP. V určitých případech by pak bylo možné ukládat i tresty odnětí svobody. Podle ministra spravedlnosti Gunnara Strömmera se návrh netýká všech trestných činů, ale pouze těch nejzávažnějších.
Proti záměru vlády se však vyjádřily policie, státní zástupci či představitelé vězeňské služby. Podle Strömmera by se mělo jednat o trestné činy, jako jsou vražda, pokus o vraždu, bombové útoky s přitěžujícími okolnostmi, trestné činy spojené se zbraněmi s přitěžujícími okolnostmi či znásilnění s přitěžujícími okolnostmi.
Návrh zákona bude zaslán nejprve legislativní radě a poté předložen parlamentu. Vláda usiluje o to, aby zákon vstoupil v platnost letos v létě.
Švédsko se podle ministra nachází v mimořádné situaci, která si vyžaduje mimořádná opatření. Země se již více než deset let snaží omezit organizovanou trestnou činnost, která je spojena s násilím mezi soupeřícími drogovými gangy, píše AFP. Tyto skupiny často k páchání bombových útoků či střelby rekrutují osoby mladší 15 let, protože jim v případě dopadení nehrozí trest vězení.
Kritici návrhu nicméně tvrdí, že snížení věku trestní odpovědnosti s sebou nese riziko, že gangy se budou snažit rekrutovat děti ještě nižšího věku. Vězeňský systém také podle nich není připraven s takto mladými pachateli pracovat.
Kvůli raziím ICE v Minnesotě odstoupil republikán z primárek na guvernéra státu
Z republikánských primárek na příštího guvernéra Minnesoty v pondělí odstoupil dosavadní přední kandidát této strany Chris Madel. Za hlavní důvody svého rozhodnutí uvedl to, co označil za odvetnou kampaň federálních úřadů proti tomuto státu, a také praktickou nemožnost zvítězit ve volbách v barvách strany po zátazích republikánské administrativy v Minnesotě.
ŽIVĚRusko vybombardovalo ukrajinský klášter, který je na seznamu UNESCO
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Anatomie Sněžného barona. Jak olympionik Wedding vybudoval miliardové kokainové impérium
V roce 2002 reprezentoval na zimních olympijských hrách v Salt Lake City. O více než dvacet let později ho FBI označuje za „moderního Pabla Escobara“ - muže, který vyměnil sportovní slávu za miliardové zisky z obchodu s kokainem. Jak se stalo, že se talentovaný sportovec Ryan Wedding proměnil v drogového bosse, před kterým se třásly Spojené státy i Kanada?
NATO chystá revoluční změny. Před ruskou agresí se chce bránit nevídanou cestou
Severoatlantická aliance se připravuje na obranu svého východního křídla, s čímž přichází i revoluční změny, které se dotknou jejích hranic od Finska po Rumunsko. Projekt s názvem Eastern Flank Deterrence Lince (EFDL) počítá s vytvořením automatizované zóny plné robotických systémů. V rozhovoru pro welt.de to popsal brigádní generál Bundeswehru Thomas Lowin působící v pozemním velitelství NATO.
Izraelská armáda ohlásila nález těla posledního rukojmího v Pásmu Gazy
Podle armády tělo policisty Rana Gviliho bylo nalezeno při pátrání na hřbitově ve východní části města Gaza, napsal zpravodajský server The Times of Israel. Ozbrojené křídlo teroristické skupiny Hamás podle stanice Al-Džazíra uvedlo, že k nálezu přispělo tím, že zprostředkovatelům sdělilo podrobnosti ohledně toho, kde by pozůstatky mohly být.