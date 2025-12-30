Španělské úřady chtějí po mezinárodních platformách, aby odstranily ze své nabídky inzeráty na ubytování v židovských osadách na Západním břehu Jordánu. Oznámilo to v úterý ministerstvo na ochranu spotřebitelů, které má věc na starost. Pokud platformy inzeráty neodstraní, podniknou proti nim úřady další kroky, dodal úřad.
Ministerstvo uvedlo, že na sedmi platformách nalezlo 138 inzerátů na ubytování v židovských osadách na okupovaném palestinském území. „Platformám byla zaslána první výzva, aby okamžitě odebraly či zablokovaly pro Španělsko označené inzeráty,“ uvedl úřad, aniž by upřesnil dotčené platformy.
K takovému postupu ministerstvo opravňuje zářijový vládní výnos „o naléhavých opatřeních proti genocidě v Pásmu Gazy a na podporu palestinského lidu“. Výnos mimo jiné zakazuje propagovat ve Španělsku zboží vyrobené v židovských osadách na okupovaném palestinském území či služby, které se tam poskytují.
Výnos, který také ve vztahu s Izraelem zakazuje vývoz a dovoz zbraní a vojenských technologií, španělská vláda schválila, aby demonstrovala své odmítnutí války v Pásmu Gazy, kterou označila za genocidu. Izrael odmítá takové označení konfliktu s palestinským teroristickým hnutím Hamás.
Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s agenturou RIA Novosti zveřejněném v pondělí pozdě večer.
Vědci objevili něco, co nemá v paleontologii obdoby: kosti dnes dávno vyhynulých savců se před tisíci lety proměnily v úkryt pro včelí larvy. Nález z Dominikánské republiky ukazuje, jak nápaditě dokázaly včely využívat své okolí.
Začátek vypadá nevinně: Santa Claus za doprovodu písně We Wish You a Merry Christmas přichází k vánočnímu stromku a pokládá k němu pytel s dárky. Ty se pak objevují na stolech světových státníků. Co kdo dostal?
2025: rok, kdy Nikkei přepsal dějiny japonské burzy
Japonský akciový index Nikkei 225 za letošek vzrostl o 26 procent a poprvé ukončil rok nad 50 tisíci body. Růst podpořil zájem o umělou inteligenci (AI) a očekávání hospodářských opatření nové premiérky Sanae Takaičiové, píše agentura Kjódó. Mezi hvězdy trhu patří výrobce paměťových čipů Kioxia, jehož akcie posílily o 540 procent.