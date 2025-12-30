Přeskočit na obsah
Španělsko chce, aby platformy zrušily inzeráty na ubytování v židovských osadách

ČTK

Španělské úřady chtějí po mezinárodních platformách, aby odstranily ze své nabídky inzeráty na ubytování v židovských osadách na Západním břehu Jordánu. Oznámilo to v úterý ministerstvo na ochranu spotřebitelů, které má věc na starost. Pokud platformy inzeráty neodstraní, podniknou proti nim úřady další kroky, dodal úřad.

Ministerstvo uvedlo, že na sedmi platformách nalezlo 138 inzerátů na ubytování v židovských osadách na okupovaném palestinském území. „Platformám byla zaslána první výzva, aby okamžitě odebraly či zablokovaly pro Španělsko označené inzeráty,“ uvedl úřad, aniž by upřesnil dotčené platformy.

Související

K takovému postupu ministerstvo opravňuje zářijový vládní výnos „o naléhavých opatřeních proti genocidě v Pásmu Gazy a na podporu palestinského lidu“. Výnos mimo jiné zakazuje propagovat ve Španělsku zboží vyrobené v židovských osadách na okupovaném palestinském území či služby, které se tam poskytují.

Výnos, který také ve vztahu s Izraelem zakazuje vývoz a dovoz zbraní a vojenských technologií, španělská vláda schválila, aby demonstrovala své odmítnutí války v Pásmu Gazy, kterou označila za genocidu. Izrael odmítá takové označení konfliktu s palestinským teroristickým hnutím Hamás.

