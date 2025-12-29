Izraelský soud dočasně zablokoval uzavření vojenského rozhlasu

Izraelský nejvyšší soud dočasně zablokoval uzavření izraelského vojenského rozhlasu, které minulý týden schválila izraelská vláda.
Stanice Galei Cahal (Army Radio) nebude podle nedělního rozhodnutí uzavřena, dokud soud neprojedná žaloby proti jejímu uzavření. Informoval o tom zpravodajský server The Times of Israel.
Soud o odkladu uzavření rozhlasu rozhodl týden po jednomyslném schválení návrhu ministra obrany Jisraela Kace na ukončení vysílání do 1.března 2026.
Kac rozhodnutí ukončit vysílání stanice zdůvodnil tím, že podle něj šíří „politický a rozdělující obsah, který není v souladu s hodnotami izraelské armády“. Stanice má historický význam a vysílá již 75 let. Opozice označila rozhodnutí vlády za porušení svobody projevu a pokus o kontrolu médií. Vláda premiéra Benjamina Netanjahua se také zasazuje o uzavření renomované veřejnoprávní stanice Kan, připomněla agentura DPA.
Nejvyšší soud rozhodnutí pozastavit uzavření stanice, dokud nerozhodne o žalobách proti vládnímu kroku, zdůvodnil tím, že vláda nevyloučila, že v mezidobí nepodnikne nezvratné kroky proti vojenskému rozhlasu. Dále soud připomněl, že generální prokurátorka Gali Baharavová-Miaraová žádost o dočasný odklad uzavření stanice podpořila. Ministr komunikací Šlomo Karhi naopak uvedl, že rozhodnutí vlády je platné a krok soudu označil za protiprávní, píše ToI.
Stanice Galei Cahal, založená v roce 1950, je rozhlasová stanice proslulá svými zpravodajskými programy, které publikum poslouchá po celá desetiletí. Podle nejnovějších údajů je třetí nejposlouchanější stanicí v Izraeli s podílem posluchačů 17,7 procenta.
V roce 2026 čeká přes půl milionu lidí výměna řidičáku
Téměř 563 tisíc motoristů v Česku si bude muset v příštím roce vyměnit svůj řidičský průkaz, protože jim vyprší platnost jejich dokladu. Dalším desítkám tisíc řidičů navíc propadl průkaz už letos a lidé si ho dosud nevyměnili.
Policie varuje před podvody, při kterých mohou lidé nevědomky pašovat drogy
Policie varuje před podvody, při kterých mohou lidé nevědomky ze zahraničí pašovat drogy. Podvodníci si nejprve s obětí vybudují důvěru, přesvědčí ji k cestě do zahraničí a pak ji požádají pod různými záminkami o převoz kufru. V zavazadle jsou však drogy, za jejichž pašování v některých zemích hrozí i doživotní trest.
Hokej jako únik i naděje. Kanaďan na Spengler Cupu bojuje pro nemocného syna
Kanadský hokejista Tanner Fritz dnes na Spengler Cupu v Davosu nastoupí proti pražské Spartě. Hraje ale především za svého syna Emmetta, který se narodil s vzácnou genetickou poruchou.
Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu. Zastrašování, reaguje Tchaj-pej
Čína oznámila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Tchaj-wan v reakci na postup Číny hovoří o vojenském zastrašování.
Nejdražší, nahá, ukradená. Drtikolova ikonická fotografie Vlna slaví 100 let
Je slavná, jedinečná a velmi drahá. A kolem takových bývá rušno. Zažila obdiv i nenechavé ruce zlodějů. Fotografie s názvem Vlna dokáže uhranout a jejím autorem je František Drtikol.