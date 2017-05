Trumpovo vítězství: Sněmovna reprezentantů schválila zrušení Obamova zdravotního pojištění

AKTUALIZOVÁNO před 36 minutami

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu schválila novou reformu systému zdravotního pojištění, která byla jedním z hlavních volebních slibů prezidenta Trumpa. Kongres se tak posunul blíž ke zrušení velké části předchozího programu zvaného Obamacare, který zavedl Trumpův předchůdce v Bílém domě Barack Obama. Po Sněmovně reprezentantů musí teď zdravotní reformu projednat Senát, kde bude pro republikány situace ještě obtížnější.

Washington - Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu ve čtvrtek po tvrdých bojích a houževnatém lobování těsným poměrem hlasů schválila novou reformu systému zdravotního pojištění, která byla bezmála hlavním volebním slibem republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Kongres se tak posunul blíž ke zrušení velké části předchozího programu zvaného Obamacare, který zavedl Trumpův předchůdce v Bílém domě Barack Obama.

Nová reforma prošla parlamentní komorou poměrem hlasů 217 ku 213, když pro Trumpův plán nezvedl ruku ani jeden demokratický poslanec. Po Sněmovně reprezentantů musí teď zdravotní reformu projednat Senát, kde bude pro republikány situace ještě obtížnější.

Prezident těsný úspěch ocenil a očekává, že návrh projde i Senátem. Trump na shromáždění republikánských špiček oslavujících v Růžové zahradě Bílého domu první prezidentův velký vnitropolitický úspěch přislíbil, že Obamův projekt bude brzy minulostí. "Pokud vláda nebude platit výkupné pojišťovacím společnostem, Obamacare bude mrtvá," řekl s odkazem na státní financování zdravotního pojištění, které vyvolávalo mezi republikány zásadní odpor k reformě bývalého prezidenta.

Čtvrteční hlasování bylo reparátem za březnový kolaps zaviněný rozkolem v republikánském táboře. Konzervativní křídlo trvalo na totálním zrušení Obamovy reformy, zatímco liberálové mezi republikány v obavě ze ztráty voličů vyzývali k umírněnosti a zachování některých částí. Díky kompromisním návrhům a tlaku Donalda Trumpa se nakonec podařilo získat dostatečný počet hlasů a zákon sněmovnou protlačit.

Komentáře amerických médií se shodují v tom, že jde o první velké legislativní vítězství prezidenta Trumpa, ale i republikánského šéfa Sněmovny reprezentantů Paula Ryana. Kdyby tento pokus neuspěl, Ryanova politická budoucnost by podle analytiků byla v sázce.

Vítěznou energii podle zasvěcených novinářů načerpali republikánští poslanci na dopolední schůzi, kde se prý společně zavázali, že budou za zrušení Obamacare bojovat s nasazením všech sil. "Dnes anebo nikdy," zaznívalo podle agentury AP v jednacím sále parlamentní frakce. Dokonce se prý i sborově zpívalo.

"Disidentů", tedy poslanců hlasujících proti Trumpově plánu, se mezi republikány nakonec našlo necelých dvacet. Demokraté zato hlasovali proti zrušení Obamova systému jako jeden muž. Exprezident Obama reformou zdravotního pojištění korunoval svůj politický program a umožnil využívat pojištění nově 20 milionům Američanů. Mnozí z nich podle expertů kvůli Trumpovu systému o pojistku přijdou.

"Jak to můžete udělat americkému lidu, který zastupujete!" volal z parlamentní tribuny v dramatické rozpravě demokratický senátor Jim McGovern.

Reformu zdravotního pojištění, za jejíž prosazení bojovali republikáni sedm let, teď čeká zápas v Senátu, který podle agentury AP návrh schválený Sněmovnou reprezentantů vystaví dalším kompromisům. Přesto nad hlasováním visí otazník, protože v Senátu mají republikáni jen křehkou většinu. Zatím co ve Sněmovně reprezentantů si mohli dovolit 21 "odpadlíků", v Senátu to mohou být jen dva.