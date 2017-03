Nesehnali jsme dost hlasů pro zrušení Obamacare, oznámil Ryan Trumpovi. Tomu dochází trpělivost

AKTUALIZOVÁNO před 30 minutami

Šéf Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan podle televize CNN informoval v Bílém domě Donalda Trumpa, že republikáni nemají ve sněmovně dostatek hlasů pro zrušení programu zdravotního pojištění prezidenta Baracka Obamy. Televizní stanice to oznámila s odvoláním na své parlamentní zdroje. Ryan se prý teď s Trumpem radí o dalším postupu.

Washington - Hlasování, které má o osudu systému Obamacare rozhodnout, se nicméně podle agentury Reuters v pátek uskuteční. Oproti původním předpokladům se prý má hlasovat dokonce o hodinu dřív, tedy ve 20:30 SEČ.

Do té doby bude Bílý dům spolu s vedením sněmovny usilovně pracovat na získání potřebných hlasů.

Nepřehlednou situaci způsobily dramatické spory republikánských poslanců, kteří revidovaný reformní plán navrhovaný Donaldem Trumpem odmítají. Viceprezident Mike Pence se podle Reuters na Kapitolu snaží vzpurné poslance přemluvit.

Podle agentury AP se Trumpův záměr dostal do těžkých problémů, protože zápas republikánů za získání hlasů pro zrušení Obamacare se zdá ztracený. Podle CNN může navíc jít o to, zda z odpovědnosti za případný neúspěch bude obviňován prezident nebo republikány ovládaný Kongres.

"Skupina zarytých odpůrců (Trumpovy reformy) spolu s rostoucí partou umírněných ovládá poslaneckou frakci a hrozí, že zničí jednu z priorit Trumpa i Ryana," napsala AP. "Soudím, že prezident tomu dal všechno," řekl novinářům Trumpův mluvčí Sean Spicer. "Lidi prostě nemůžete k hlasování přinutit," dodal odevzdaně.

Podle zdrojů z Bílého domu, na které se odvolává server Politico, má už Trump vyjednávání dost. "Bude se věnovat dalším bodům svého volebního programu a odpovědnost přenechá poslancům," prohlásil informovaný zdroj.

Smyslem Obamacare bylo zpřístupnit zdravotní pojištění co největšímu počtu Američanů, což se do značné míry i za cenu cenových výkyvů podařilo: za posledních šest let získalo k pojištění přístup nově 20 milionů lidí.

Obamacare ukládá zdravotním pojišťovnám, aby bezplatně zajišťovaly řadu základních služeb krytých z federálních zdrojů. Jde například o první pomoc, hospitalizaci, péči o těhotné a nově narozené, o psychicky nemocné a drogově závislé, rehabilitaci, laboratorní testy, zdravotnickou prevenci, pediatrickou péči a zubní a oční prohlídky dětí.

