před 54 minutami

Podle průzkumu Gallupova ústavu si v období takto krátce po nástupu do Bílého domu žádný prezident nevedl tak špatně jako nyní Donald Trump. V polovině týdne jej kladně hodnotilo pouze 35 % Američanů. Barack Obama na tuto hranici neklesl za celých osm let v Bílém domě. Trumpovi voliči jsou ale stále neochvějně přesvědčeni, že do Bílého domu vyslali toho správného muže. A prezidentovy problémy přičítají tomu, že bojuje proti systému, který jej chce zničit.

Washington - Donald Trump není v úřadě ani tři měsíce a už si vysloužil titul historicky "nejhoršího" amerického prezidenta.

Podle průzkumu Gallupova ústavu jej ve středu kladně hodnotilo pouze 35 % Američanů. Takhle špatně si přitom v období krátce po nástupu nevedl nikdo z jeho předchůdců. Barack Obama na tuto hranici neklesl za celých osm let v Bílém domě.

Trumpovi se nepodařilo prosadit svůj ústřední předvolební slib, že zruší Obamovu reformu zdravotnictví. Ruská mračna nad Bílým domem jsou stále temnější.

Nezaujatý pozorovatel by řekl, že Trump do svého prezidentství nevykročil dobrou nohou. Ale Trumpovi voliči svému prezidentovi stále rozumějí. A věří mu.

Na jejich přesvědčení, že v loňských volbách vyslali do Bílého domu toho správného muže, se nic nezměnilo.

"Trump za to nemůže"

"Nemůže jen tak mávnout kouzelnou hůlkou. Neztratila jsem v něho důvěru," říká sedmdesátiletá zdravotní sestra na penzi Ramona Bourdová z Little Rocku v Arkansasu.

Neúspěch se zdravotní reformou jde podle ní na vrub politikům v Kongresu. Což si myslí i dvaaosmdesátiletá Jeanette Madisonovaná z newyorského Staten Islandu.

A nejde daleko pro slovo, když říká: "Viním demokraty i republikány v Kongresu, je to banda bastardů. Mám jich plné zuby."

Nejsou to reakce, které by zpravodajové agentury Reuters museli v různých místech USA pracně hledat. Nejde o výjimečné, osamocené hlasy.

V článku za článkem, v aktuálních reportážích, v nichž americká média mapují současné názory Trumpových voličů, je to stejné.

Donald Trump je pro své voliče stále tím "jediným", kdo může rozbít staré struktury - politické i mediální. Celý stávající establishment se tomu podle Trumpových příznivců zuby nehty brání a hází jejich prezidentovi klacky pod nohy.

"Udělají všechno, aby Trump neuspěl," říká Rich Martin, 51 let, který pracuje v tiskárně ve městě Wilkers-Barre v severozápadní Pensylvánii.

Ve státě, kde od roku 1992 v šesti prezidentských volbách za sebou vyhrál demokrat. Ale loni zde zvítězil Donald Trump.

Prosperita se vrátí, slíbil Trump

A právě okres Luzerne, kam patří i čtyřicetitisícové Wilkers-Barre, k tomu výrazně přispěl. Trump zde dostal 60 % hlasů.

Jde o region, který před lety prosperoval díky těžbě uhlí a průmyslové výrobě.

Dnes zde dobrá pracovní místa scházejí. Trump slíbil, že někdejší prosperitu sem přivede zpět.

Přímo ve Wilkers-Barre se během loňské kampaně stavil hned dvakrát. A jeho voliči jej chrání proti všem a všemu.

Například proti námitkám, že Trump a jeho rodina se neodstřihli od svých zájmů v byznysu. Nevadí voličům, že "Trumpova značka" na prezidentství vydělá?

"Nevadí, nebyl by vůbec první, kdo by se v Bílém domě obohatil," odpovídá padesátiletý David Ambrulavage, manažer v IT firmě.

On a drtivá většina Trumpových voličů věří, že prakticky celá mediální scéna je proti prezidentovi předpojatě zaujatá, že chce Trumpa dostat.

Rusko volby neovlivnilo, věří Trumpovi příznivci

Mezi republikánskými voliči činí aktuální Trumpova podpora podle průzkumu pro televizi CBS 84 %.

Na rozdíl od lednového závěru tajných služeb většina Trumpových voličů nevěří, že by se Rusko míchalo do loňské americké prezidentské kampaně s cílem poškodit Hillary Clintonovou.

"Oni přece ty e-maily, které udělaly ostudu Hillary Clintonové, nevyrobili. Napsali je demokraté," odmítá David Ambrulavage spekulace o možné spolupráci Trumpova týmu s Ruskem.

Tři čtvrtiny Trumpových voličů si naopak myslí, že Trumpův štáb byl ve volební kampani odposloucháván administrativou Baracka Obamy.

I když FBI nemá podle jejího šéfa Jamese Comeyho pro tato Trumpova obvinění žádné důkazy.

Pro Darly Stewartovou z města Zanesville v centrálním Ohiu je ale Comey nevěrohodný. "Vždyť jen to ten samý šéf FBI, který nechal Hillary Clintonovou uniknout, nevěřím mu," naráží na to, že FBI Clintonovou vyšetřovala kvůli používání soukromého e-mailu, když byla Obamovou ministryní zahraničí.

Ohio dvakrát (v letech 2008 a 2012) hlasovalo pro Obamu. Loni tam vyhrál Trump. I díky hlasu paní Stewartové.

"Trump potřebuje více času"

Také v Ohiu je řada regionů, které utrpěly odchodem těžké průmyslové výroby a útlumem těžby uhlí. Trumpovi voliči vesměs věří, že jeho politika postaví zemi zpět na nohy.

Přestože některé dosavadní prezidentovy kroky jsou podle nezávislých ekonomů velmi diskutabilní.

V rámci navržených rozpočtových škrtů chce prezident kromě jiného zrušit dotační programy do průmyslově strádajících regionů.

Jeden z těchto programů pokrývá státy podél Apalačských hor, Kentucky, Pensylvánii či Západní Virginii. Zahrnuje celkem 420 okresů - a 400 z nich volilo Trumpa. Jde o místa, kde se lidem nevede dobře. Uvěřili, že s Trumpem bude lépe.

Jenže teď tam kvůli navrženým rozpočtovým škrtům mohou například přijít o státem dotované rekvalifikační školení.

"Podle mě si zatím vede skvěle. Vezměte si, s čím vším bojuje," říká však Johnny Kouns z Hagerhillu v Kentucky. Kvůli zavření tamního uhelného dolu přišel v roce 2010 o práci. Je mu 59 let a je v předčasném důchodu.

Trump podle něho potřebuje více času. "Všechno se nespraví přes noc. Je třeba udělat hodně práce," uvažuje Johny Kouns.

Trump si dobíjí energii mezi voliči

Sám Donald Trump pak mezi své voliče jezdí čerpat energii a možná i potvrzení, že věci dělá dobře. Naposledy byl takto v Nashvilllu a v Louisville v Kentucky.

Před mítinkem v Nashvillu se reportér listu Washington Post ptal čekajících Trumpových voličů na návrh systému, kterým chtěl prezident nahradit reformu zdravotnictví Baracka Obamy.

Podle analýzy nezávislé Rozpočtové kanceláře Kongresu (CBO) by Trumpův systém prudce zvýšil, o 24 milionů, počet nepojištěných Američanů.

"Nic není vůbec jisté. Dejte mu šanci," bránila však prezidenta osmapadesátiletá zahradnice Nancy Wareová.

"Dokud to neuslyším přímo od Donalda Trumpa, a ne od médií, tak mě to nezajímá. Počkejte si, až to řekne on sám," uvažovala Nancy.

Když o pár dní později návrh na zrušení "Obamacare" ztroskotal v Kongresu, obvinil prezident Trump jako první demokraty.

A jeho voliči mu znova uvěřili. Podle průzkumu agentury Reuters z tohoto týdne viní 26 % republikánských voličů právě demokraty. Pak republikány v Kongresu a jejich vůdce ve sněmovně Paula Ryana.

Jen 8 % si myslí, že nějakou vinu na této porážce nese i sám prezident.

Podle právníka Gabriela Schwartze z Denveru, jehož víra v Trumpa je také neochvějná, by si republikáni v Kongresu měli uvědomit, že nikoli Trumpovi, ale jim jde politicky o krk.

"S daňovou reformou se musejí ukázat, jinak budou jejich hlavy v příštích volbách na špalku," říká Schwartz jasně, koho by mohli Trumpovi voliči obvinit z případných dalších neúspěchů prezidentovy ohlášené agendy.

autor: Daniel Anýž