Síť X změní problematické „fajfky“. Loni kvůli nim dostala v EU třímiliardovou pokutu

Americká sociální síť X miliardáře Elona Muska předložila nápravná opatření týkající se modrého symbolu "fajfky". Ten se používá v rámci jejího systému ověřených účtů. Řekl to v pátek mluvčí Evropské komise Thomas Regnier. Síť loni v prosinci dostala od komise pokutu ve výši 120 milionů eur (asi 2,9 miliardy korun).
Pokutu síť dostala, protože podle eurokomise tento systém u ověřených účtů nastavila klamavě a neposkytla výzkumníkům přístup k veřejným datům. Sankce pro síť X za porušení digitálních pravidel byla první uloženou pokutou podle nařízení Evropské unie o digitálních službách. Spojené státy za toto nařízení unii kritizují a obviňují ji z podpory cenzury.
Regnier uvedl, že Evropská komise nyní navrhovaná nápravná opatření pečlivě posoudí. Žádné další podrobnosti ale neuvedl. Síť X podle agentury Bloomberg souhlasila se změnou svého ověřovacího mechanismu v Evropské unii. Zástupci sítě však na žádost agentury Reuters o komentář nereagovali.
Evropská unie zahájila vyšetřování v prosinci 2023 a předloni uvedla, že X porušila povinnosti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách. Obvinila ji z klamání uživatelů tím, že její modrý ověřovací symbol neodpovídá běžným praktikám v odvětví a že kdokoliv si může zaplatit za tento status označující ověřené účty.
V minulosti měly modré označení ty účty, které patřily veřejné osobě, jejíž totožnost byla ověřena. Musk po akvizici sociální sítě dříve známé jako Twitter v roce 2022 pravidla pro modrý symbol ověřování změnil, nově patří placenému předplatiteli.
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
ŽIVĚ Zcela ničíme teroristický režim, ocenil se Trump. Je mu ctí zabíjet „vyšinuté šmejdy“
Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu - vojensky, ekonomicky i jinak. Na své síti Truth Social tak v pátek zrekapituloval dosavadní vývoj americko-izraelské války proti islámské republice americký prezident Donald Trump. Ve svém příspěvku také uvedl, že je mu „ctí vraždit vyšinuté šmejdy“.
Emaldo na veletrhu Amper 2026 představí bateriová úložiště pro domácnosti i firmy
Emaldo je dynamicky rostoucí skandinávská technologická společnost působící v oblasti energetiky. Jejím cílem je urychlit přechod k uhlíkové neutralitě prostřednictvím efektivního využívání obnovitelných zdrojů energie. Svá řešení představí také na veletrhu Amper 2026.
Rané texty Lustiga vyjdou poprvé v jednom svazku. Spisovatel by letos oslavil 100 let
Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress připravilo k vydání soubor málo známých povídek, reportáží a úvah Arnošta Lustiga, od jehož narození letos v prosinci uplyne 100 let. Ranou tvorbu českého spisovatele a novináře židovského původu tak čtenáři poprvé najdou v jednom svazku. Kniha nese název Tři z Jeruzaléma, oznámil mluvčí univerzity Radim Sajbot.
Americký „UFO generál“ zmizel. Předtím pracoval na tajné základně
Vysoce postavený generálmajor amerického letectva ve výslužbě William Neil McCasland, který kdysi velel základně dlouho spojované se spekulacemi o ztroskotaném UFO, se už téměř dva týdny pohřešuje. Úřady v Novém Mexiku se již obrátily na veřejnost s žádostí o pomoc s jeho nalezením.