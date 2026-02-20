Síť X se odvolala proti pokutě 120 milionů eur. Dostala ji za porušení pravidel obsahu

Sociální síť X miliardáře Elona Muska podala odvolání k nejvyššímu soudu Evropské unie proti pokutě 120 milionů eur (2,9 miliardy korun), kterou dostala loni v prosinci od Evropské komise za porušení pravidel pro digitální obsah. V pátek to oznámila sociální síť ve svém příspěvku na X.
V příspěvku označuje rozhodnutí Evropské unie za výsledek „neúplného a povrchního vyšetřování a závažných procesních chyb“. Pokuta pro X byla první uloženou podle nařízení Evropské unie o digitálních službách, které čelí v USA kritice a obviněním z podpory cenzury. Evropská komise ve svém odůvodnění pokuty uvedla, že X mimo jiné nedodržela povinnosti v oblasti transparentnosti, což vyvolalo ostrou reakci Spojených států.
Firma se proti sankci odvolala k Tribunálu Evropské unie. Dodala, že případ představuje první soudní napadení sankce podle nařízení o digitálních službách, a tvrdí, že řízení provázely závažné procesní chyby a porušení práva na obhajobu.
Mluvčí EU agentuře AFP řekl, že komise je o odvolání informována a je připravena své rozhodnutí u soudu obhájit.
Evropská unie zahájila vyšetřování v prosinci 2023 a loni uvedla, že X porušila povinnosti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách. Podle komise firma klamavě nastavila systém své „modré fajfky“ u ověřených účtů a neposkytla výzkumníkům přístup k veřejným datům.
Elon Musk tehdy reagoval výzvou ke „zrušení“ Evropské unie. O několik týdnů později americké ministerstvo zahraničí uvalilo sankce na pět osob včetně bývalého eurokomisaře Thierryho Bretona, který se jako někdejší hlavní regulátor digitální oblasti v Evropské komisi s Muskem a dalšími technologickými podnikateli opakovaně střetával kvůli dodržování unijních pravidel.
Síť X se opakovaně dostává do hledáčku unijních regulátorů. Mimo jiné úřady prověřují, jak platforma bojuje proti šíření nelegálního obsahu a manipulacím. V lednu 2026 unie zahájila další šetření kvůli tomu, že chatbot s umělou inteligencí Grok generoval sexualizované falešné snímky žen a nezletilých, což vyvolalo mezinárodní kritiku.
