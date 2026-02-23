Přeskočit na obsah
23. 2.
Po dešti přijde první posel jara, výrazně se oteplí, hlásí předpověď na tento týden

Domácí

Nastupující týden přinese zpočátku hodně oblačnosti a také srážek. Od středy čekáme většinou slunečné a bezesrážkové počasí. V pátek mohou teploty ojediněle vzrůst až k 17 stupňům, uvádí ve své předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Teploty budou na danou roční dobu nadprůměrné.
V pondělí čekáme oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, píše ČHMÚ. Během dne přechodně ubyde oblačnosti i srážek. Srážky budou nad 1000 m, večer nad 800 m smíšené nebo sněhové. V noci teploty klesnou na 8 až 3 °C, na Moravě místy až na 1 °C. Během dne se oteplí na 8 až 13 °C.

Úterý podle meteorologů odstartuje v podobném duchu jako pondělí, hlavně v noci bude hodně oblačnosti a srážky se vyskytnou na většině území. V polohách nad 900 m, v severovýchodní polovině území nad 600 m budou srážky smíšené nebo sněhové. Během dne bude srážek postupně ubývat a odpoledne a večer postupně ustanou. Odpoledne bude taky postupně ubývat i oblačnosti a večer se můžou lokálně vytvořit mlhy. "Minimální teploty čekáme od 5 do 1° C, maximální od 6 do 11° C," píše ČHMÚ.

V dalších dnech týdne nás už většinou čeká slunečnější počasí, i když hlavně ve středu a ve čtvrtek se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, které se ale budou během dne rozpouštět.

Teploty budou na danou roční dobu nadprůměrné. "Maximální denní teploty budou nejčastěji v rozmezí od 8 do 13° C, ale ve čtvrtek a v pátek se budou maxima pohybovat od 10 do 15, v Čechách ojediněle až do 17° C," říká předpověď.

Víc oblačnosti a místní přeháňky nebo déšť, na horách i sněhové srážky by mohla přinést sobota, kdy nás pravděpodobně částečně ovlivní brázda nízkého tlaku vzduchu od severozápadu.

