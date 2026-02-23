Po dešti přijde první posel jara, výrazně se oteplí, hlásí předpověď na tento týden

Nastupující týden přinese zpočátku hodně oblačnosti a také srážek. Od středy čekáme většinou slunečné a bezesrážkové počasí. V pátek mohou teploty ojediněle vzrůst až k 17 stupňům, uvádí ve své předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V pondělí čekáme oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, píše ČHMÚ. Během dne přechodně ubyde oblačnosti i srážek. Srážky budou nad 1000 m, večer nad 800 m smíšené nebo sněhové. V noci teploty klesnou na 8 až 3 °C, na Moravě místy až na 1 °C. Během dne se oteplí na 8 až 13 °C.
Úterý podle meteorologů odstartuje v podobném duchu jako pondělí, hlavně v noci bude hodně oblačnosti a srážky se vyskytnou na většině území. V polohách nad 900 m, v severovýchodní polovině území nad 600 m budou srážky smíšené nebo sněhové. Během dne bude srážek postupně ubývat a odpoledne a večer postupně ustanou. Odpoledne bude taky postupně ubývat i oblačnosti a večer se můžou lokálně vytvořit mlhy. "Minimální teploty čekáme od 5 do 1° C, maximální od 6 do 11° C," píše ČHMÚ.
V dalších dnech týdne nás už většinou čeká slunečnější počasí, i když hlavně ve středu a ve čtvrtek se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, které se ale budou během dne rozpouštět.
Teploty budou na danou roční dobu nadprůměrné. "Maximální denní teploty budou nejčastěji v rozmezí od 8 do 13° C, ale ve čtvrtek a v pátek se budou maxima pohybovat od 10 do 15, v Čechách ojediněle až do 17° C," říká předpověď.
Víc oblačnosti a místní přeháňky nebo déšť, na horách i sněhové srážky by mohla přinést sobota, kdy nás pravděpodobně částečně ovlivní brázda nízkého tlaku vzduchu od severozápadu.
ŽIVĚOpozice nevěří, že Babiš vyřešil střet zájmů dostatečně, varuje před následky
Premiér Andrej Babiš (ANO) vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Opoziční lídři ale nepovažují střet zájmů za vyřešený, zůstávají otázky a pochybnosti. Například kolem nezveřejněného statutu fondu. Právní konstrukt podle nich nedává jistotu, že Česko na věc nedoplatí. „Slova Andreje Babiše, že má střet zájmů vyřešený, neznamenají nic,“ podotkl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Déšť a obleva zvedají hladiny řek. Na sedmi místech platí první povodňový stupeň
Déšť a tající sníh zvedly dnes ráno hladiny toků v Česku na sedmi místech na povodňový stupeň bdělosti. Zvýšené průtoky byly zejména pod horami na severu. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Před vzestupem hladin v pásu území od severu Čech přes Vysočinu na jih Čech meteorologové varovali.
ŽIVĚPutin už třetí světovou rozpoutal, prohlásil Zelenskyj. Rezolutně odmítá ústupky
Ruský vůdce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině.
"Nedává to smysl." Bohatá země kraluje zimní olympiádě, hokej jí ale nejde
Intuitivně by leckoho napadlo, že zimní olympiádě bude stejně jako té letní vládnout nějaká globální velmoc. Ve skutečnosti je to ale ani ne šestimilionové Norsko. S jednou významnou kaňkou. V nejsledovanějším sportu zimních her, ledním hokeji, navzdory bohatství dlouhodobě strádá.
Rodinu si nevybíráš. Jarmuschův nový film nahlíží do mezigeneračních propastí
Americký „básník pomalého filmu“ Jim Jarmusch ve svém povídkovém triptychu Otec Matka Sestra Bratr s jedinečným smyslem pro detail pozoruje vztahy dospělých dětí a jejich rodičů. Hvězdně obsazená antologie, která se od čtvrtka 19. února promítá v českých kinech, získala loni na MFF v Benátkách Zlatého lva za nejlepší film.