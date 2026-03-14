Přeskočit na obsah
Benative
14. 3. Rút
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Severní Korea odpálila asi deset balistických střel, dopadly do moře

ČTK

Severní Korea dnes odpálila více než deset balistických střel, které dopadly do moře. Podle agentury Reuters to uvedla jihokorejská armáda.

Korea: Kim-Čong-un přebírá vládu od Kim-Čong-ila
Kim Čong-un.Foto: Reuters
Střely byly odpáleny z oblasti blízko hlavního města Pchjongjang asi ve 13:20 místního času (5:20 SEČ). Japonská pobřežní stráž zaznamenala dopad balistické střely do moře mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska.

Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong v úterním prohlášení kritizovala Spojené státy a Jižní Koreu za uspořádání společného vojenského cvičení a varovala, že jakékoli ohrožení bezpečnosti KLDR bude mít vážné následky.

Spojenci zahájili jedenáctidenní cvičení Freedom Shield (Štít svobody) v pondělí. V rámci cvičení stovky vojáků dnes nacvičovaly překročení řeky, při kterém přes pontonový most přepravovaly tanky a obrněná bojová vozidla.

V Jižní Koreji působí asi 28 500 amerických vojáků. Jihokorejské ministerstvo zahraničí tento týden uvedlo, že armády USA a Jižní Koreje diskutují o možném přesunu některých amerických protiraketových systémů Patriot z jihokorejského území do oblasti Blízkého východu, kde Írán v odvetě na izraelsko-americké údery od konce února útočí na cíle v okolních arabských zemích.

Na začátku ledna Severní Korea provedla testy hypersonických raket. Zkoušce přihlížel severokorejský vůdce Kim Čong-un, který ji nepřímo spojil se zásahem USA ve Venezuele, při němž americké speciální síly do Spojených států unesly autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku. Obviněni jsou mimo jiné z narkoterorismu.

Aileen Wuornosová připravila o život sedm mužů.

