Tři schůzky bez výsledku. Jak premiér Babiš nenašel společnou řeč s lídry opozice

Rekapitulace uplynulých dní ukazuje, proč se nakonec politici nebyli schopni dohodnout na prodloužení nouzového stavu. A to přesto, že se v týdnu před hlasováním sešel předseda vlády Andrej Babiš (ANO) hned třikrát se svými oponenty.

Když v pátek 5. února širší vedení KSČM oznámilo, že straničtí poslanci nepodpoří vládní návrh na prodloužení nouzového stavu, dostal se menšinový kabinet Andreje Babiše pod tlak. Od samého počátku se totiž opírá především o komunistické hlasy.

Vzápětí premiéra oslovili zástupci dvojkoalice Pirátů a hnutí STAN, stejně jako trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Předseda Pirátů Ivan Bartoš v SMS nabízel: "Vážený pane premiére, takhle to dál nejde, navrhuji společnou schůzku." Babiš obratem souhlasil a setkání minulou neděli skutečně proběhlo.

V jeho předvečer nabídl předsedovi vlády po e-mailu rozhovor i lidovecký šéf Marian Jurečka: "Chci Vás, pane premiére, požádat, abyste před jednáním Poslanecké sněmovny začátkem tohoto týdne svolal jednání nás předsedů všech politických stran, abychom mohli hledat společné řešení".

Babiš v tu chvíli podle svých slov uvěřil, že prodloužení nouzového stavu bude schopen s opozicí domluvit. "Myslel jsem si, že se chtějí dohodnout," řekl Aktuálně.cz.

Nejdříve ztroskotala jednání s Bartošem a Rakušanem…

Na zmiňovanou nedělní schůzku, k níž premiér přizval také místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), přišel Pirát Ivan Bartoš s několika návrhy dvojkoalice. Výměnou za podporu při hlasování krom jiného žádal projednání návrhu pandemického zákona, díky němuž by bylo napříště možné skončit s neustálým prodlužováním nouzového stavu, který podle Pirátů i Starostů nepřiměřeně omezuje práva a svobody lidí.

V pondělí 8. února pak kabinet o požadavcích dvojkoalice skutečně jednal. Ivan Bartoš ale dospěl k přesvědčení, že vláda byla málo vstřícná, což dal najevo v úterý dopoledne na tiskové konferenci a následně také na sociálních sítích. "Soudím, že pan premiér asi nepochopil podstatu mých sdělení, ačkoliv jsem mu nechal několikastránkový materiál ke každému bodu," uvedl. Na Twitteru pak upozornil, že Babišovi předložil pět návrhů, jak zlepšit koronavirovou situaci. "Ty by byly ku prospěchu lidem i firmám. Vypadá to, že se je vláda rozhodla ignorovat," napsal. A dodal, že v žádném případě nemíní "handlovat" o prodloužení nouzového stavu.

Panu premiérovi jsme předložili pětici návrhů, jak zlepšit covidovou situaci. Ty by byly ku prospěchu lidem i firmám. Vypadá to, že se je vláda rozhodla ignorovat. Ale pro upřesnění: o prodloužení nouzového stavu vůbec nejednali. Handlování odmítáme. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) February 10, 2021

Proti tomu se ohradil předseda ČSSD Hamáček. "Nezůstali jsme nečinně sedět. Když řekli, co chtějí, vláda na to v pondělí reagovala. Odsouhlasili jsme kompenzace pro lidi v karanténě nebo izolaci. Máme rozpracovaný plán podpory firem při testování a rozpracováváme materiál ministerstva školství, který umožní návrat dalších dětí do škol," vyjmenovával body, o něž také Bartošovi s Rakušanem šlo.

Přiznal ovšem, že v parametrech mířil kabinet níž, než lídři dvojkoalice navrhovali. "Minimálně jsme ale pozitivně reagovali na to, co oni při jednání označili za prioritu," tvrdí Hamáček.

Stejně situaci vnímal i Babiš. "Vždyť materiály, které jsem od nich dostal, jsem předal ministrům. Věci, které tam byly, jsme chtěli udělat. Domníval jsem se, že je to nějaký základ pro domluvu. Bohužel, místo toho jsem se dočkal toho, že mě začali na sociálních sítích kritizovat," řekl Aktuálně.cz.

… pak i s Jurečkou

Podobně neúspěšně se vyvíjelo také jednání iniciované lidoveckým předsedou Jurečkou. Premiér jej absolvoval v úterý 9. února večer za přítomnosti předsedů všech parlamentních stran. Ty zajímalo, co a jak chce vláda dělat v situaci, kdy se nákaza šíří, opatření příliš nezabírají a lidé se ve velkém propadají do stále větších obtíží.

Odpovědí, které by je uspokojily, se však z Babišových úst nedočkali. "Snažil jsem se o dohodu, ale je to marné, on snahu dohodnout se nemá," obvinil Jurečka premiéra z nevstřícnosti. Právě kvůli ní se pak prý rozhodl jej při hlasování nepodpořit. Což udělal i předseda ODS Petr Fiala. "Nemá smysl, aby si vláda vždy jen přišla do sněmovny pro další prodloužení tohoto stavu a nic se přitom nezlepšovalo," nechal se slyšet.

Tady vám @Aktualnecz nabízí pohled přímo do místnosti, kde právě běží jednání vlády a opozice. Na první pohled mě zaujal premiér, který seděl bokem dalších předsedů stran. Beze slov a úsměvu, s pohledem, který směřoval někam do prázdnoty. Na co asi myslel? Ptát jsme se nemohli. pic.twitter.com/RV9P5GVgoX — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 9, 2021

Ve středu odletěl Andrej Babiš do Bělehradu, kde se - jak řekl - snažil zjistit, proč se Srbům daří očkovat rychleji, a také jaké mají zkušenosti s ruskou vakcínou Sputnik V. V důsledku toho ovšem chyběl v Poslanecké sněmovně během klíčové rozpravy.

Její záznam ukazuje, že politici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN žádali vládní koalici o demonstraci "dobré vůle": chtěli, aby umožnila hlasování o některých protikrizových opatřeních ještě před tím, než budou poslanci rozhodovat o nouzovém stavu. To se nakonec kvůli postoji zákonodárců za ANO nestalo.

Od neděle jsem se za @kducsl snažil iniciovat jednání, jednat a hledat řešení. Ale bohužel se to nepodařilo.



Hledat shodu v tak důležitém tématu v den hlasování, to už bohužel moc prostoru pro dohodu nedává.

Mrzí mě, že premiér nejednal sám od sebe daleko dříve. — Marian Jurečka (@MJureka) February 11, 2021

Klíčovou schůzka ovládl Okamura

Po návratu ze zahraničí chtěl Andrej Babiš ve čtvrtek ráno ještě jednat se zástupci všech sněmovních stran. Předsedové Pirátů a STAN to ale podmínili tím, že o schůzku veřejně požádá v jednacím sále, což premiér záhy udělal. "Byl bych rád, kdyby předsedové souhlasili, abychom zkusili v rámci hodinové přestávky najít nějakou jasnou dohodu, na základě které by mohl být za nějakých podmínek a na nějaký čas nouzový stav prodloužen. Já vám za to děkuji," pronesl mimo jiné.

"I z toho je vidět, že jsem se snažil být vstřícný a chtěl jsem se dohodnout, pokorně jsem je požádal o jednání, tak jak chtěli," komentoval to pak pro Aktuálně.cz.

Z rekonstrukce schůzky vyplývá, že premiér na ni přišel s návrhem, aby poslanci podpořili prodloužení nouzového stavu o čtrnáct dní, během kterých by pak došlo k dalšímu jednání o požadavcích opozice. Něco takového ale většina účastníků odmítla a trvala na tom, aby Babiš ještě před hlasováním o prodloužení nouzového stavu souhlasil s jejich požadavky.

Aktuální informace ⁦@Aktualnecz⁩ : Předsedové stran přicházejí na schůzku s premiérem Andrejem Babišem. Sám o ni požádal, protože zatím nemá hlasy pro prodloužení nouzového stavu pic.twitter.com/ObL4nFxHHW — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 11, 2021

Jan Hamáček podle svých slov poté vyzval všechny přítomné, aby předložili přesný seznam toho, co je nezbytné pro získání podpory udělat. Dohoda se ovšem zasekla v okamžiku, kdy se dostali ke slovu zástupci SPD a jakoukoli spolupráci kategoricky odmítli.

Po jejich vetu z ní rychle vycouvali i všichni ostatní. "Byl jsem ochotný svolat náš výkonný výbor, aby o takové dohodě jednal. Ale tím, že SPD dohodu odmítla, tak nebylo co řešit," přiznal rozhodující roli okamurovců šéfkomunista Vojtěch Filip. A potvrdila ji předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: "Chtěli jsme dohodu všech, protože považujeme za důležité, aby se pak některá politická strana neobracela na veřejnost s tím, že bude vybízet lidi k nedodržování pravidel a rebelii proti nouzovému stavu. Soudržnost a hlavně spolupráce celé společnosti je nesmírně důležitá, ale tu mohla zajistit jen dohoda všech."

Dvouhodinová schůzka skončila neúspěchem

Poslední pokus o dohodu před hlasováním tedy skončil po necelých dvou hodinách krachem. Jen krátce před procedurou ještě ovládlo sněmovnu chvilkové vzrušení, když poslanec KDU-ČSL Stanislav Juránek sám za sebe navrhl kompromis v podobě prodloužení nouzového stavu alespoň o polovinu požadované doby, tedy o 14 dní. Neuspěl a jeho stranický šéf si pak postěžoval, že to s vedením "vůbec nekonzultoval".

Aktuální informace @Aktualnecz k vyjednávání o nouzovém stavu: Podle ministra vnitra J. Hamáčka je šance na dohodu v této chvíli velmi malá, ale dál se jedná. Poprvé se zmínil o jakési generální dohodě, kterou původně navrhla podle něj šéfka TOP 09. pic.twitter.com/Z4DKz6Dnoh — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 11, 2021

Po desáté večerní už ovšem bylo definitivně jasno, že nouzový stav skončí minutu před nedělní půlnocí. "Všichni dnes tvrdí, jak chtějí se mnou jednat, ale proč nešli na nějakou domluvu v minulých dnech. Byl jsem vstřícný, snažil jsem se, nikde jsem nic nepsal. A oni? Jenom mě urážejí, pomlouvají, píší a říkají, jak je Babiš neschopný a šílený," komentoval svůj neúspěch Andrej Babiš.