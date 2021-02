Na návštěvu i procházku. Lidé zkouší projet do uzavřených Krkonoš, policisté je vrací

V sobotu už druhým dnem pokračuje uzávěra sokolovského, chebského a trutnovského okresu. Na Trutnovsko dosud o víkendu vyrážely davy lyžařů, kteří tudy jezdili na hory. To už nelze. Je to tak první zimní víkend, kdy se region poměrně vyprázdnil. Policisté zde kontrolují, zda mají řidiči k průjezdu zátarasy pádný důvod. A někteří se do uzavřeného okresu snaží dostat pod nejrůznějšími záminkami.

Policista se naklání k autu, ve kterém sedí dvě mladé slečny. Chtějí jet na víkend do Pece pod Sněžkou za příbuznými. Mají smůlu. "Je mi to líto, ale budete se muset vrátit, není to jeden z důvodů, kvůli kterým byste tudy mohly projet," říká muž v uniformě.

Je sobota ráno a na silnici vedoucí z Jilemnice do Vrchlabí je jen malý provoz. Normálně tudy projíždí mnoho aut na lyže do Krkonoš, třeba Špindlerova Mlýna. Ještě minulý víkend tu byly davy jednodenních výletníků. Teď však provoz prořídl a na ty, kteří přece jen do města přijíždí, čeká před kruhovým objezdem u Vrchlabí policejní uzávěra.

Uprostřed silnice tu stojí vyhřívaná buňka, kolem které se pohybuje několik policistů v reflexních vestách. Jedna dvojice zastavuje auta přijíždějící do obce, druhá vozidla, která z ní chtějí vyjet. Za zhruba půl hodinu tudy projede jen několik desítek aut a většinu jich policisté nechají projet. Řidiči mají k cestě důvod, který přísné opatření připouští.

Lidé zde na Vrchlabsku i o víkendu často míří do práce. "V Jilemnici i Vrchlabí je spousta továren, které mají nepřetržitý provoz, a lidé tak musí přejíždět mezi jednotlivými okresy," vysvětluje jeden z policistů.

Lidé v takovém případě musí předložit třeba pracovní smlouvu nebo jiný doklad, ze kterého je patrné, že se potřebují dostat do práce. To je i případ muže, který pracuje ve Správě železnic. Dalšího řidiče policista pouští, když vysvětlí, že jede do pečovatelského domova za matkou. Smůlu má ale motorista, který si chce jet do Prahy vyzvednout elektronické zboží.

"Problém je s lidmi, kteří tu mají nemovitost, třeba chaty, na které by měli jet jen v případě ohrožení majetku či života. Neměli by jen tak jet na víkend na chalupu, od toho to je uzavřené," vysvětluje policista.

Lidé jsou však podle místních policistů vstřícní a dá se s nimi domluvit, dosud tedy nemuseli řešit nějaký vážnější konflikt. "Lidé to zkouší, ale dnes je klid. Včera si tu kolegové užili, to byl mnohem větší provoz," popisuje policista. Také prý dosud nepřijel žádný řidič s tím, že by chtěl Vrchlabím projet třeba do Špindlerova Mlýna na lyže. Vysvětlením může být i to, že je teď dostatek sněhu po celé republice a tak lidem vystačí k zimním kratochvílím i v nižších polohách. Tak tomu v minulých týdnech nebylo.

Jediný menší konflikt na stanovišti ve Vrchlabí vzniká, když přijíždí řidič, který chce obcí pouze projet. I v tomto případě jsou však policisté nesmlouvaví - tranzit je povolen pouze pro mezinárodní dopravu. "Kvůli covidu vás tudy nemohu pustit. Nezlobte se na mě, mluví se o tom v televizi, v rozhlase, nejde to," vysvětluje policista. Řidič se s ním asi minutu dohaduje, pak to ale vzdá a otáčí to.

Zátaras u Vrchlabí je jedním z 36 stanovišť, na kterých policisté v těchto dnech na Trutnovsku dohlíží, aby do okresu nebo z něj nevyjel, kdo nemá. Stejná uzávěra platí v okresech Cheb a Sokolov v Karlovarském kraji. V těchto regionech se koronavirus nyní šíří nejrychleji v zemi.

Na Trutnovsku se v dvanáctihodinových směnách střídá celkem 280 policistů. Podle policejní mluvčí Magdaleny Vlčkové probíhají namátkové kontroly i uvnitř okresu. "Nevedeme statistiky, kolik lidí jsme nenechali projet. Jen za dnešní den jsme ale zkontrolovali několik set vozidel, a to zejména na páteřních komunikacích. Žádné větší komplikace jsme dosud nezaznamenali, včera jsme akorát odhalili řidiče, který měl zakázané řídit motorová vozidla," uvedla v neděli odpoledne Vlčková.

O tom, že je přesto možné se do uzavřeného okresu jednoduše dostat, se přesvědčila i reportérka Aktuálně.cz, když projela Dolní Brannou a minula ceduli, na které byl jasně označen okres Trutnov. U cesty sice stála policejní hlídka, ta však její auto nezastavila.

Na návštěvu za kamarádem až jindy

Další zátaras tak je až o pár kilometrů dál, na hlavním tahu z Prahy do Vrchlabí. I zde se najdou lidé, kteří se snaží dostat do okresu, aniž by k tomu měli povolený důvod. Například zde zastaví mladá dvojice s tím, že se chce projít po Krkonoších a navštívit příbuzné.

"To už je dnes asi třetí auto, které uvedlo podobný důvod cesty," upozorňuje zdejší hlídka. Jako by chtěl tato slova potvrdit mladý řidič, který vzápětí zastavuje s tím, že chce jet navštívit kamaráda na chalupu. Má smůlu. I on musí auto otočit.

Podle jednoho z policistů si lidé uvědomují, že by tudy neměli projíždět, ale zkouší, jestli jim to projde. "Často zaznívá argument "My jenom…". A takovým musím vysvětlit, že jsou jasně dané důvody, kvůli kterým je mohu nechat projet, ale v okamžiku, kdy se chtějí procházet, je prostě pustit dál nemohu," říká.

I zde má však většina řidičů legitimní důvod, proč se chce dostat do uzavřeného okresu nebo z něj. Projíždí tudy například muž, který pracuje v lesnictví, nebo řidič, jenž jede vyzvednout nemocnou matku a pak se hned vrací do Prahy. "Lidé jsou slušní, ve většině případů se prokážou potvrzením o zaměstnání. Pokud potvrzení nemají, můžeme kontaktovat třeba danou společnost a ujistit se, že v ní dotyčný pracuje," dodává policista.