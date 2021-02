Místopředseda ČSSD: Babiš dělá ve všem chaos, ministři se jeho řevu bojí jako králíci

Jednání s premiérem jsou podle místopředsedy poslaneckého klubu ČSSD Ondřeje Veselého velmi problematická. Na jaře vše podle něj fungovalo, protože rozhodoval Ústřední krizový štáb. Premiér se nyní vedení nechce vzdát, prohlásil Veselý.

V současné době není podle opozičních poslanců situace vhodná k tomu, aby se měnila vláda. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) chtějí dál jednat o revizích opatření i pandemickém zákoně. Odcházet v této situaci z vlády nepovažuje za účinné ani ČSSD. Poslanci to dnes řekli v diskusním pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové.

Vyměňovat nyní vládu nepovažuje za vhodné předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Požadavky hejtmanů, kteří vyjednávají s vládou o dalším postupu a požádali ji o prodloužení nouzového stavu na 14 dní, na změnu vládních restrikcí považuje za racionální. "Jsem připraven udělat maximum, aby byl schválen pandemický zákon, který máme připraven a který od ledna leží na vládě," řekl. Doplnil, že to byli Piráti, kteří když vláda nekonala, nachystali vlastní návrh zákona v paragrafovaném znění.

Ani podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimila Válka není teď vhodný čas k tomu, aby vznikla nová vláda. Stav by podle něj nevyřešila ani úřednická vláda. S premiérem je připraven kdykoliv jednat, řekl. Česká lékařská společnost by mohla stejně jako Institut Roberta Kocha v Německu vydávat odborná stanoviska, nikdo ji ale neoslovuje, řekl dále.

Jednání s premiérem jsou podle místopředsedy poslaneckého klubu ČSSD Ondřeje Veselého velmi problematická. Na jaře vše podle něj fungovalo, protože rozhodoval Ústřední krizový štáb. Premiér se nyní vedení nechce vzdát, prohlásil Veselý. "Když z té vlády utečeme, bude to jen na tom člověku (premiérovi), který to úplně chaotuje. Devět ministrů se tam bojí jak králíci, když na ně premiér zařve, tak zalezou pod stůl a koukají do země. Jenom pět ministrů mu vzdoruje a něco někam posouvají," řekl.

KSČM podle člena krizového štábu strany a poslance Zdeňka Ondráčka o toleranci či netoleranci vlády zatím nejednala.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu řekl, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí předloží kabinetu návrh pandemického zákona, který by měl usnadnit fungování opatření bez nouzového stavu. Babiš chce od úterý o koronavirových opatřeních znovu jednat také s lídry opozičních stran.

Video: Babiš neumí vyjednávat, sám jsem na to alergický, premiér chce řešit vše sám, říká Veselý