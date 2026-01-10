Ruské, čínské a íránské lodě pořádají v jihoafrických vodách vojenské cvičení

Ruské, čínské a íránské námořní lodě zahájily v pátek v jihoafrických vodách u Kapského města vojenské cvičení, které má podle jihoafrické armády zajistit bezpečnost námořní dopravy.
Informovaly o tom agentury AFP a AP. Jde o vojenské manévry uskupení rozvojových ekonomik BRICS, které potrvají do 16. ledna a které podle AFP mohou zhoršit už tak napjaté vztahy mezi jihoafrickou vládou a administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Pretorii často kritizuje.
Vojenské manévry nazvané Touha po míru vede podle AFP Čína, která je hlavním americkým rivalem. Spojené státy však nemají dobré vztahy ani s Íránem, který se k BRICS připojil teprve v roce 2024. Vztahy Washingtonu s Pretorií jsou nyní na nejnižší úrovni, uvádí AFP. Trump také BRICS v minulosti obvinil, že uskupení vede „protiamerickou politiku“.
„Nemá to vůbec nic společného s Venezuelou,“ sdělil AFP mluvčí jihoafrického ministerstva obrany. Američané minulý týden bombardovali několik míst ve Venezuele a jejich speciální síly v prezidentském paláci zajaly prezidenta země Nicoláse Madura a jeho ženu. Pár nyní v USA čelí obvinění z pašování drog. Od prosince také americké síly obsazují tankery u venezuelského pobřeží, píše AFP.
„Cvičení se připravovalo od roku 2025 a bylo odloženo kvůli summitu zemí G20, který se konal ve stejném roce,“ dodal mluvčí. Právě tohoto summitu v Johannesburgu se odmítly Spojené státy zúčastnit kvůli Trumpovu přesvědčení, že v Jihoafrické republice je utlačována bílá menšina. To ale místní vláda vždy popírala.
„Washington má Pretorii v hledáčku od začátku Trumpovy administrativy,“ řekl AFP výzkumník z Ústavu bezpečnostních studií v Pretorii Priyal Singh.
„Vidina dalších námořních cvičení bude Washingtonem pravděpodobně použita jako dokonalý příklad, proč musejí Spojené státy vztahy s Jihoafrickou republikou přehodnotit,“ dodal. Pretorie však hostila námořní cvičení s čínskými a ruskými loděmi už v roce 2023, připomíná AP.
Ke cvičení se podle televize Newzroom Afrika připojí také Spojené arabské emiráty. Další země BRICS, jako jsou Etiopie nebo Brazílie, vyšlou své pozorovatele.
Jižní Afrika dlouhodobě zastává neutrální zahraniční politiku, píše AP. Administrativa Trumpova předchůdce Joea Bidena obvinila Pretorii v roce 2023 z toho, že umožnila ruské lodi na americkém sankčním seznamu zakotvit u námořní základny v Simon's Town, kde naložila zbraně, které pak Moskva použila ve své válce na Ukrajině. Pretorie toto obvinění popřela.
Ochotu Jihoafrické republiky hostit ruské a íránské vojenské lodě podle AP kritizovala druhá největší koaliční strana v zemi Demokratická aliance (DA), která hlubší spolupráci Pretorie s Moskvou odmítá.
Zemřel významný sochař a sklář Václav Cigler, bylo mu 96 let
Ve čtvrtek zemřel sochař, vizuální umělec a pedagog Václav Cigler, bylo mu 96 let.
Syrská armáda tvrdí, že ukončila boje v Aleppu, Kurdové to popřeli
Syrská armáda oznámila, že v jedné ze dvou čtvrtí Aleppa dokončila to, co označila za komplexní bezpečnostní operaci. Kurdské síly, proti nimž vládní jednotky v tomto severosyrském městě od úterý bojují, však krátce nato podle agentury Reuters obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely.
Ledecká solidní jízdou uzavřela elitní desítku, vyhrála 41letá Vonnová
Ester Ledecká skončila ve sjezdu Světového poháru v Zauchensee na děleném desátém místě. Trojnásobná olympijská šampionka ztratila 75 setin sekundy na vítěznou Američanku Lindsey Vonnovou, která slavila 84. triumf a v 41 letech posunula vlastní rekord nejstarší vítězky závodu SP ve sjezdovém lyžování. Druhá byla Norka Kajsa Vickhoff Lieová, třetí skončila další Američanka Jacqueline Wilesová.
Zmocněncem pro digitalizaci bude místopředseda ANO Králíček
Zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost by měla vláda v pondělí jmenovat místopředsedu ANO a poslance Roberta Králíčka.
Místo olympiády Rusko. Rozhodli jsme se tak, říká slovenský hrdina
Slovenský hokejový brankář Patrik Rybár se před obhajobou bronzu na olympijských hrách rozhodl dát přednost boji o play off KHL s týmem Šanghaje, který sídlí v Petrohradu. Bývalý gólman Hradce Králové to řekl agentuře TASS.