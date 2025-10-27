Manévry uskutečnilo Východní velitelství, které dohlíží na operace v oblasti Tchaj-wanu. Vojenský kanál čínské státní televize CCTV zveřejnil záběry bombardérů H-6K, které prováděly letecké údery proti pozemním cílům. Na videu bylo také vidět několik stíhacích letounů J-10 v bojových formacích a slyšet byl i jeden voják, podle něhož bylo za mraky jasně vidět pobřeží Tchaj-wanu.
"Cvičení bylo určeno k otestování schopností letectva v oblasti průzkumu, včasného varování, letecké blokády a přesných úderů. Manévry se prováděly za účelem obrany národní suverenity a územní celistvosti prostřednictvím konkrétních akcí," uvedla CCTV.
Tchajwanské ministerstvo obrany označilo záběry za součást psychologické operace zaměřené na zastrašování a vyzvalo občany, aby zůstali jednotní. Zároveň dodalo, že pečlivě sleduje čínská vojenská letadla a plavidla, která operují v blízkosti vzdušného a námořního prostoru ostrova.
Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby.
Tchajwanský prezident Laj Čching-te už dříve řekl, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodnout pouze jeho obyvatelé. Pekingu v minulosti také v této souvislosti nabídl jednání, ten to ale několikrát odmítnul.
Čína minulý týden vyhlásila Dnem navrácení Tchaj-wanu 25. říjen, který symbolizuje konec padesátileté japonské koloniální nadvlády nad ostrovem. Člen užšího vedení Komunistické strany a čtvrtý nejvyšší představitel země Wang Chu-ning u této příležitosti vyzval ke sjednocení.