Rakovině lze předcházet: prevence hraje klíčovou roli, ukazují data WHO

Téměř každému čtvrtému případu rakoviny se dá zabránit, pokud se lidé budou vyhýbat rizikovým faktorům, jako je kouření, pití alkoholu, znečištění ovzduší a některé infekce. Ve zprávě to uvedla ve středu Světová zdravotnická organizace (WHO).
Podle této analýzy 7,1 milionu nových případů rakoviny evidovaných v roce 2022 na celém světě souviselo s příčinami, kterým lze zabránit. To odpovídá 37 procentům všech nových případů. „Tyto poznatky dokládají, jak obrovský potenciál má prevence při omezování zátěže, jakou pro svět rakovina představuje,“ uvádí se ve zprávě.
Její autoři vycházeli z dat ze 185 zemí týkajících se 36 typů rakoviny. Za hlavní preventabilní příčinu vzniku této nemoci označili tabák, jehož konzumace souvisela s 15 procenty nových případů rakoviny. Infekce způsobovaly deset procent nových případů a pití alkoholu tři procenta. Mezi další rizikové faktory patří kilogramy navíc, nedostatek pohybu, UV záření nebo vystavení nebezpečným látkám, jako je azbest, píše agentura AFP.
Skoro polovinu případů rakoviny, jimž by se dalo zabránit, tvoří u mužů i žen rakovina plic, žaludku a děložního čípku. Světová zdravotnická organizace připomíná, že rakovina plic je spojována především s kouřením a znečištěním ovzduší, rakovina žaludku souvisí s nákazou bakteriemi Helicobacter pylori a rakovinu děložního čípku nejčastěji způsobuje lidský papilomavirus (HPV).
Mezi muži, u kterých lékaři nově zjistili rakovinu, 45 procent mělo ten typ, jehož vzniku se dá předejít. V případě žen to bylo 30 procent. U mužů za skoro čtvrtinou všech nových případů rakoviny bylo podle WHO kouření, infekce za devíti procenty případů a alkohol za čtyřmi procenty. U žen 11 procent všech nových případů rakoviny způsobily infekce, kouření šest a vysoký body mass index (BMI) tři procenta.
Pokud státy usilují o snížení počtu případů rakoviny, kterým lze předcházet, měly by podle Světové zdravotnické organizace zavést silná opatření týkající se kontroly tabákových výrobků, regulace alkoholu, očkovat proti běžným infekcím, jako je lidský papilomavirus. Země by se měly postarat také o zlepšení kvality ovzduší, lepší bezpečnost na pracovištích, kvalitnější stravu svých obyvatel a o to, aby měli možnost pohybových aktivit.
Onkolog André Ilbawi, šéf boje proti rakovině v rámci Světové zdravotnické organizace, výsledky výzkumu podle britské BBC považuje za „dobrou zprávu“, protože ukazuje, že proti této nemoci se dá něco dělat. Poukázal na úspěch zemí, které zavedly různá protikuřácká opatření nebo očkování proti HPV. „Podíl preventabilních typů rakoviny se během doby může měnit a naším cílem je přiblížit se co nejvíce nule,“ řekl.
Světová zdravotnická organizace zprávu vydala společně s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC), která je její součástí, v předvečer Světového dne boje proti rakovině, který připadá na středu.
ŽIVĚ„Znárodněme volby!“ vyzval Trump republikány, aby převzali kontrolu nad hlasovacími postupy
Americký prezident Donald Trump apeloval na republikány, aby znárodnili volby. Také by podle něj měli ovládnout kontrolu nad hlasovacími postupy ve Spojených státech. Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by podle něj měla jeho strana volby znárodnit, píší média.
ŽIVĚ„Extrémní případ buranství.“ Hřib se při jednání o nedůvěře vládě opřel do Macinky
Zprávy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla jsou extrémním případem buranství v politice, řekl v úterý ve sněmovně Zdeněk Hřib (Piráti). Předseda Pirátů vystoupil jako první z opozičních řečníků zhruba po osmi hodinách od zahájení jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Do té doby z opozice hovořil jen v úvodu předseda ODS Martin Kupka za navrhovatele schůze.
ŽIVĚV Charkově řeší následky ruských nočních útoků. Dron mezitím zasáhl bytový dům
Sedm lidí v úterý odpoledne v Charkově utrpělo středně těžká zranění, když ruský dron trefil bytový dům na sídlišti. Oznámily to úřady ve druhém největším ukrajinském městě, které se v silných mrazech snaží vypořádat s následky nočních ruských úderů na energetické objekty. Bez dodávek tepla po nich zůstalo 853 obytných domů. Bez tepla bylo asi 105 tisíc lidí, uvedl starosta Ihor Terechov.
"Nemáme právo prohrát." Rusy udusil obří tlak i Putinova touha vyrovnat se Americe
Turnaj hokejistů na olympiádě v Soči byl dosud posledním setkáním hvězd NHL pod pěti kruhy a deník Aktuálně.cz ho přesně týden před startem milánského klání připomíná v posledním dílu svého seriálu. Největší pozornost byla před 12 lety upřena na domácí Rusy, kteří měli napravit předchozí krach, ale zároveň čelili politickým tlakům.
Tvář rebela i přiznání krizí. Robbie Williams si na albu Britpop dělá, co chce
Na novou řadovou desku nechal Robbie Williams své fanoušky čekat téměř deset let. Tvůrčí pauzu britského idolu vyplnila v roce 2019 pouze vánoční kolekce. Na očekávané novince Britpop se hudebně vrací do 90. let, v nichž se psala historie tohoto subžánru. Jde o velmi solidní dílo, na kterém si zpěvák tak trochu dělá, co chce. Vadit proto nemusí ani absence jednoznačného hitu.