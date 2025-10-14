Domácí

Rakovina, již má i Topolánek: patří k nejhorším, prudce jí přibývá. Existuje i naděje

Veronika Rodriguez Aleš Vojíř Veronika Rodriguez, Aleš Vojíř
před 2 hodinami
Mám rakovinu slinivky, oznámil bývalý premiér a senátor Mirek Topolánek. Znovu tím otevřel diskusi o problému - že se v Česku nedaří spustit takový preventivní program, který by pomohl tento typ tumoru odhalit včas. Většina pacientů proto chorobě podlehne. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky končí fatálně dokonce 96,5 procenta pacientů s nádorem na slinivce.
Expremiér Mirek Topolánek na snímku z roku 2023.
Expremiér Mirek Topolánek na snímku z roku 2023. | Foto: Hospodářské Noviny

Jakmile propuknou první příznaky, je pozdě. Rakovina slinivky břišní se totiž dlouho neprojevuje: klíčí skrytě a je těžké na ni přijít.

"Vzhledem k tomu, že se slinivka nachází uprostřed trupu, tumor ani nenahmatáte. Zvlášť pokud je jen centimetr velký a pacient má tak trochu nadváhu," vysvětluje profesor Jan Žaloudík z brněnského Masarykova onkologického ústavu.

Drtivá většina lidí proto přijde k lékaři až v okamžiku, kdy se nedá nic dělat. "Pacienti bezbolestně zežloutnou, zhubnou a trápí je bolesti břicha. V tu chvíli už jim ale zbývá jen několik měsíců života," dodává brněnský onkolog. Až 96,5 procenta lidí s touto diagnózou podle něj nepřežije ani pět let.

Tumorů slinivky přitom skokově přibývá - jen za posledních deset let jejich počet nabobtnal na téměř dvojnásobek. Zatímco ještě v roce 2013 si diagnózu rakoviny slinivky vyslechlo "jen" 1840 Čechů, v roce 2023 už lékaři zachytili 3381 nových případů.

"Karcinom pankreatu se tak vyšvihl mezi osm nejčastějších nádorových onemocnění vůbec. Vzhledem k jeho vysoké mortalitě se z něj stává jeden z nejhrozivějších zabijáků současnosti," okomentoval data Ústavu zdravotnických informací a statistiky jeho šéf Ladislav Dušek.

Lékaři by podle něj měli tento nárůst řešit i proto, že je jedním z nejrychlejších na světě - během posledních několika let se Česko dostalo ve výskytu rakoviny slinivky břišní dokonce na páté nejhorší místo na světě. Mezi evropskými zeměmi je tuzemsko třetí.

Dědictví po předcích i cukrovka

Proč to tak je, přitom odborníci netuší. "Nevíme si rady, je to stále obrovská záhada," přiznává přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Luboš Petruželka. Spekuluje se podle něj o vlivu genetiky, protože tumory se často objevují u lidí s rodinnou zátěží. "Tímto způsobem se ale dá vysvětlit jen asi šest až osm procent všech karcinomů pankreatu," říká. Rizikovým faktorem je podle něj také vyšší věk, stres a včasný diabetes.

To potvrzuje i profesor Žaloudík. "O příčinách se můžeme jen dohadovat. Nikdo o tom nic moc neví. Na rakovinu slinivky tak zemřela i spousta významných osobností v medicíně - nedávno dokonce i profesor Miroslav Ryska, který celý život tyto nádory brilantně operoval," řekl Aktuálně.cz. Současně ale doplnil, že stále větší počet odborníků spojuje rakovinu pankreatu s konzervanty a dalšími umělými přísadami v jídle.

"Není náhodou, že se před dvěma lety strhla velká mela kolem aspartamu. Světová zdravotnická organizace ho zařadila mezi potenciální karcinogeny," připomenul Žaloudík. Otazníky podle něj visí i nad dalšími "éčky" v potravinách. "V malém množství sice možná neškodí, pokud je ale v jídle zobeme každý den, za třicet let už se to v nás nastřádá," tvrdí Žaloudík.

Problém je podle něj i v tom, že Česko nemá žádnou specializovanou instituci, která by se epidemiologií nádorů zabývala. "Věnuje se tomu maximálně několik jednotlivých onkologů," říká.

Plošný screening v nedohlednu

Oba lékaři také upozorňují, že stále neexistuje dostatečná prevence rakoviny slinivky břišní. "Když už to nedokážeme zastavit, měli bychom se tumory snažit alespoň zachytit včas. Jenomže ani to se nedaří, jakýkoliv plošný screening prozatím chybí," říká Jan Žaloudík.

Onkologové podle něj před lety navrhovali, aby se lidem od určitého věku dělalo plošně vyšetření na endoskopickém ultrazvuku. "Není to sice ideální řešení, alespoň některé z tumorů by to ale zachytilo," vysvětlil. Pojišťovny ale podle něj takový postup odmítly. "Jedno vyšetření by je sice stálo jenom asi 600 korun, přesto to považovaly za příliš velký náklad - raději vydají statisíce za pozdější marnou léčbu," říká Žaloudík.

Místo toho se podle něj zavedl jiný preventivní program, který ovšem cílí jen na rizikové skupiny - tedy na lidi, v jejichž rodině už se toto onemocnění několikrát vyskytlo, případně kteří trpí opakovanými či chronickými záněty. Spustila ho Česká gastroenterologická společnost. Lékaři v rámci tohoto programu takto ohrožené lidi vytipovávají a doporučují jim podstoupit specializované vyšetření.

Související

Bývalý premiér Topolánek oznámil, že má rakovinu slinivky. Čeká ho chemoterapie

Spotlight Aktuálně.cz - Mirek Topolánek

"Nejdříve je čeká vstupní pohovor s detailním zhodnocením jejich rodinné a osobní anamnézy. Pokud splňují kritéria, je jim naplánován screeningový plán: krevní testy, endosonografické vyšetření slinivky a magnetická rezonance. Vše se opakuje jednou za rok," potvrzuje i členka České gastroenterologické společnosti Dana Ďuricová.

Cílem je podle ní odhalit případný tumor v okamžiku, kdy ho ještě půjde operovat.

Pokud se totiž pacient začne léčit včas, naděje na jeho přežití roste. "Třeba já jsem měl jednoho pacienta, který měl karcinom slinivky břišní a jaterní metastázu, přesto se u něj léčba dařila. Bez jakýchkoliv problémů už přežíval víc než tři roky," popsal profesor Petruželka a dodal: "Měl totiž relativní štěstí - na základě genetické analýzy jsme mu indikovali imunoterapii, která zabrala."

Léčba raných stadií je navíc výrazně levnější. Dnes výdaje zdravotních pojišťoven kvůli této diagnóze raketově rostou - například VZP zaplatila za léčení pacientů s karcinomem pankreatu skoro 500 milionů korun, zatímco ještě v roce 2020 to bylo "jen" 311 milionů.

Test z obyčejné kapky krve

Do budoucna představuje velkou naději při odhalování smrtelné choroby i převratná metoda specialisty na analytickou chemii Michala Holčapka z pardubické univerzity. Ten totiž nedávno objevil, že se v těle lidí s nádorovým bujením chovají jinak lipidy. V krvi se objevují v daleko nižších koncentracích a jsou navíc trochu pozměněné. Jeho tým přitom dokáže tuto změnu při krevním rozboru rozpoznat.

Související

Umí umělá inteligence medicínu lépe než váš lékař?

Lékař, ordinace, vyšetření, AI

Nyní se proto profesor Holčapek snaží svůj test klinicky ověřit, spolupracuje na tom s 16 českými a moravskými nemocnicemi. Podle mluvčí pardubické univerzity Martiny Mackové by měly být první výsledky k dispozici koncem příštího roku. Pokud studie dopadne dobře, začne se jednat o uvedení testu do praxe. "Tam by se test mohl teoreticky dostat v průběhu roku 2027," řekla a doplnila: "Detekce by se pak mohla stát první neinvazivní screeningovou metodou na světě pro tento typ karcinomu."

Výskyt rakoviny slinivky břišní totiž roste podle onkologů celosvětově. "Karcinom pankreatu patří mezi civilizační choroby, které jsou problémem všude. Nejvíc ale ve vyspělých zemích, kde počty pacientů stoupají o 2,5 procenta každým rokem," podotýká profesor Petruželka.

Jako prevenci lidem lékaři obecně doporučují nepřehánět to s alkoholem či masem a živočišnými tuky. Lidé by podle něj měli také sportovat a nekouřit. Podle profesora Žaloudíka by se měli také stravovat co nejvíce lokálními potravinami, o jejichž složení a původu mají přehled.

První příznak bývá posledním. Případů rakoviny slinivky přibývá

První příznaky - profesor Miroslav Zavoral o rakovině slinivky | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa
 
Mohlo by vás zajímat

Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Tohle je moc i na Babiše. Turek nezadržitelně míří k finální směšnosti, míní Honzejk

Tohle je moc i na Babiše. Turek nezadržitelně míří k finální směšnosti, míní Honzejk
7:02

Neřízený vagon svištěl po kolejích, zastavili ho až "výkolejkou"

Neřízený vagon svištěl po kolejích, zastavili ho až "výkolejkou"
domácí Aktuálně.cz Obsah rakovina Mirek Topolánek slinivka břišní Přehled zpráv

Právě se děje

před 24 minutami
Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Aktuálně.cz sleduje první den návštěvy prezidentského páru na Šluknovsku, kde poznal během chvíle dva zcela odlišné světy.
před 49 minutami
Strnadovo Ferrari a Maserati. Miliardář může koupit českého dovozce značek

Strnadovo Ferrari a Maserati. Miliardář může koupit českého dovozce značek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil miliardáři Michalovi Strnadovi nákup firmy Scuderia.
Aktualizováno před 54 minutami
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

ŽIVĚ
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 59 minutami
Tohle je moc i na Babiše. Turek nezadržitelně míří k finální směšnosti, míní Honzejk
7:02

Tohle je moc i na Babiše. Turek nezadržitelně míří k finální směšnosti, míní Honzejk

"Jestli Filip Turek patří do Černínského paláce, tak možná na nějakou exkurzi, ale rozhodně ne na pozici ministra," myslí si komentátor Petr Honzejk.
před 1 hodinou

Dvakrát vyšší než Petřínská rozhledna. Musk úspěšně otestoval loď pro misi na Mars

Dvakrát vyšší než Petřínská rozhledna. Musk úspěšně otestoval loď pro misi na Mars
Prohlédnout si 15 fotografií
Po vynesení horního stupně do vesmíru se Super Heavy vrátila k měkkému přistání na hladině Mexického zálivu sedm minut po startu, při čemž testovala konfiguraci přistávacích motorů, než se sama zničila.
Tankování je jedním z řady zbývajících testů nezbytných před tím, než raketa dopraví první lidi na měsíční povrch, což je plánováno na rok 2027.
před 2 hodinami
Rakovina, již má i Topolánek: patří k nejhorším, prudce jí přibývá. Existuje i naděje

Rakovina, již má i Topolánek: patří k nejhorším, prudce jí přibývá. Existuje i naděje

Mám rakovinu slinivky, oznámil bývalý premiér a senátor Mirek Topolánek. Znovu tím otevřel dlouho diskutovaný problém.
před 2 hodinami
"Jestli se to stane ještě jednou, jsem vyřízený." Jak Hertl prosil v NHL o výměnu

"Jestli se to stane ještě jednou, jsem vyřízený." Jak Hertl prosil v NHL o výměnu

Majitel San Jose Sharks Hasso Plattner popsal zákulisí odchodu Tomáše Hertla do Vegas.
Další zprávy