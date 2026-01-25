Průzkum: Většina Němců považuje Trumpa za hrozbu, vláda má zaujmout tvrdší postoj

Většina německých občanů vnímá amerického prezidenta Donalda Trumpa jako hrozbu pro Německo a domnívá se, že německá vláda by vůči Trumpovi měla zaujmout tvrdší postoj. Vyplývá to podle agentury DPA z lednového průzkumu pro německý list Bild am Sonntag, do kterého se zapojilo zhruba 1000 lidí.
Za hrozbu pro Německo označilo Trumpa v průzkumu 61 procent respondentů. Jako spojence naopak amerického prezidenta vnímá 24 procent dotazovaných. Zbývajících 15 procent se v tomto ohledu nevyjádřilo. Podle více než poloviny respondentů by německá vláda měla vůči Trumpovi zaujmout tvrdší postoj, zatímco necelá třetina považuje za správnou cestu větší spolupráci, píše DPA.
Prezident Kielského institutu pro světové hospodářství (IfW) Moritz Schularick podle DPA varoval, že německá vláda se již nemůže na Spojené státy spoléhat. „Trumpovo vystoupení v Davosu nám opět ukázalo, že USA již pro nás nejsou spolehlivým partnerem,“ uvedl.
Německo se podle Schularicka nesmí stát závislým na „nestálých náladách jednoho politika“, namísto toho by mělo vytvářet stabilní protiváhy. „Když budeme chytře investovat do partnerských zemí a otevírat obchodní cesty, podpoříme rovněž domácí růst,“ uvedl prezident IfW.
Trump tento týden ve svém projevu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu kritizoval současný vývoj v Evropě. Napětí mezi USA a Evropou v poslední době zvýšily Trumpovy snahy o získání kontroly nad Grónskem. Trump tento měsíc pohrozil dodatečnými cly na dovoz z Německa a dalších evropských zemí, které jeho záměr odmítají. Později však od těchto cel ustoupil.
