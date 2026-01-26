Přeskočit na obsah
Zahraničí

Protesty v Íránu mají nejméně 5848 potvrzených obětí, může jich ale být až 17 tisíc

ČTK

Při protivládních protestech, které vypukly v Íránu koncem prosince, zemřelo nejméně 5848 lidí. Informovala o tom podle agentury AFP íránská nevládní organizace na ochranu lidských práv HRANA.

Ceremony to mark the sixth anniversary of the killing of senior Iranian military commander General Qassem Soleimani in a U.S. attack, in Tehran
Protesty v Íránu.Foto: Wana News Agency
Uvedla také, že jde pouze o potvrzené oběti a že prověřuje dalších 17 091 možných úmrtí při těchto protirežimních demonstracích.

Podle organizace na ochranu lidských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA) při protivládních demonstracích v Íránu zemřelo nejméně 5 520 dospělých protestujících a 77 nezletilých a také 209 členů bezpečnostních složek a 42 kolemjdoucích.

Lidskoprávní organizace se domnívají, že počet obětí by mohl být mnohem vyšší než tisíce již potvrzených, protože proces ověřování je brzděn omezením internetu místními úřady, který v Íránu trvá od 8. ledna, napsala dnes AFP.

Organizace HRANA také informovala, že při protestech bylo dosud zatčeno nejméně 41 283 lidí.

V Íránu koncem prosince vypukly demonstrace, zprvu ekonomicky motivované, které se brzy změnily v protesty proti autoritářskému teokratickém režimu. Ten proti manifestacím brutálně zasáhl, což spolu s omezením přístupu k internetu zřejmě prozatím protesty výrazně potlačilo. Minulý týden íránská vláda poprvé oznámila oficiální počet lidí zabitých při těchto protestech, podle ní bylo zabito 3 117 lidí - civilistů a příslušníků bezpečnostních složek.

Lyžování, ilustrační foto

Čtrnáctiletý český lyžař zemřel po pádu v Rakousku. Ani helma mu nepomohla

Čtrnáctiletý chlapec z Česka v pondělí zemřel po pádu v lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu. Jedná se již o druhý případ úmrtí českého občana v Rakousku za poslední dva týdny.

