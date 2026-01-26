Protesty v Íránu mají nejméně 5848 potvrzených obětí, může jich ale být až 17 tisíc

Při protivládních protestech, které vypukly v Íránu koncem prosince, zemřelo nejméně 5848 lidí. Informovala o tom podle agentury AFP íránská nevládní organizace na ochranu lidských práv HRANA.
Uvedla také, že jde pouze o potvrzené oběti a že prověřuje dalších 17 091 možných úmrtí při těchto protirežimních demonstracích.
Podle organizace na ochranu lidských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA) při protivládních demonstracích v Íránu zemřelo nejméně 5 520 dospělých protestujících a 77 nezletilých a také 209 členů bezpečnostních složek a 42 kolemjdoucích.
Lidskoprávní organizace se domnívají, že počet obětí by mohl být mnohem vyšší než tisíce již potvrzených, protože proces ověřování je brzděn omezením internetu místními úřady, který v Íránu trvá od 8. ledna, napsala dnes AFP.
Organizace HRANA také informovala, že při protestech bylo dosud zatčeno nejméně 41 283 lidí.
V Íránu koncem prosince vypukly demonstrace, zprvu ekonomicky motivované, které se brzy změnily v protesty proti autoritářskému teokratickém režimu. Ten proti manifestacím brutálně zasáhl, což spolu s omezením přístupu k internetu zřejmě prozatím protesty výrazně potlačilo. Minulý týden íránská vláda poprvé oznámila oficiální počet lidí zabitých při těchto protestech, podle ní bylo zabito 3 117 lidí - civilistů a příslušníků bezpečnostních složek.
ŽIVĚRusko vybombardovalo ukrajinský klášter, který je na seznamu UNESCO
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Čtrnáctiletý český lyžař zemřel po pádu v Rakousku. Ani helma mu nepomohla
Čtrnáctiletý chlapec z Česka v pondělí zemřel po pádu v lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu. Jedná se již o druhý případ úmrtí českého občana v Rakousku za poslední dva týdny.
Rozpočtové harakiri? Vláda schválila ještě větší "sekeru" než Stanjura, opozice zuří
Stát bude letos hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Návrh státního rozpočtu dnes schválila vláda, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Loni skončil rozpočet ve schodku 290,7 miliardy korun. Deficit byl čtvrtý nejhlubší v historii Česka a překročil původně plánovaných 241 miliard korun. Opozice vládní návrh rozcupovala.
ŽIVĚNa Hradě si nevšimli, že už nevládne Fiala? Okamura tepal před schůzkou prezidenta
Pro celou koalici je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před dnešním jednáním ústavních činitelů připravil Pražský hrad, prohlásil šéf SPD Tomio Okamura.