Izrael zabil šéfa tajné služby íránských revolučních gard

Íránské revoluční gardy oznámily, že dnes po úderu nepřítele zemřel velitel jejich zpravodajské služby Madžíd Chádemí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na prohlášení gard zveřejněné na Telegramu.
K útoku se podle agentury AP přihlásil Izrael. Jeho ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že Izrael dopadne íránské vůdce „jednoho po druhém“.
ŽIVĚ "Všechno je potřeba dohodnout dnes." Pákistán předložil Íránu a USA návrh na okamžité příměří
Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří včetně otevření Hormuzského průlivu klíčového pro dopravu ropy, poté by následovala jednání o trvalé dohodě. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Reuters, podle které by plán na ukončení bojů mohl vstoupit v platnost ještě dnes.
Priske bral tři body s Karvinou, po zápase ale mluvil o zklamání: Tohle máte vy Češi v sobě
Dánský trenér fotbalistů pražské Sparty Brian Priske po ligovém vítězství 2:0 nad Karvinou pogratuloval české reprezentaci a jejímu kouči Miroslavu Koubkovi k postupu na mistrovství světa.
Lehečka se po Miami vyšvihl na své maximum, elitu má na dohled. Poskočila i Bouzková
Tenista Jiří Lehečka má ve světovém žebříčku ATP nové maximum, je třináctý. Marie Bouzková si po zisku titulu v Bogotě polepšila na 24. příčku. Jedničkami jsou Běloruska Aryna Sabalenková a Španěl Carlos Alcaraz, ale sesadit ho může v tomto týdnu po antukovém Masters v Monte Carlu italský rival Jannik Sinner.
Dál než kdokoli před nimi. Mise Artemis II večer vymaže 56 let starý rekord
Lidstvo se dnes večer dostane hlouběji do vesmíru než kdykoliv předtím. Kosmická loď Orion s čtyřčlennou posádkou mise Artemis II v pondělí pokoří vzdálenostní rekord z roku 1970 a stane se nejvzdálenějším pilotovaným objektem v historii kosmonautiky.
Anglický deník: Cwmtwrch nebo Llanfairpwllgwyngyll? Tenhle kus Británie vám zamotá jazyk
Občas mě osud a náš dispečer zavedou do jižního Walesu. Za ta dlouhá léta, co v Británii žiji, jsem si k tomuto koutu světa vytvořil velmi vřelý vztah. Země draků, pohádkových hradů, ovcí a hlubokých hornických duší vás rychle chytne za srdce a pak hodně dlouho nepustí. Pojďte se Walesem projet se mnou!