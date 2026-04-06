Velryba Timmy uvázlá na mělčině v Německu má znovu naději na vyproštění

Velryba uvázlá na mělčině na severu Německa, jejíž záchranu úřady před několika dny vzdaly, má znovu naději na vyproštění. Záchranáři podle ministra životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Tilla Backhause nově zvažují vyzvednutí mladého keporkaka s pomocí katamaránu a jeho následný transport z Baltu do Severního moře.
Informoval o tom deník Bild s tím, že záviset bude na úterní prohlídce, kdy odborníci znovu zhodnotí šance velryby.
Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Kytovec s přezdívkou Timmy ale přinejmenším od března plul v baltských vodách, v noci na 23. března poprvé uvázl na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. V následujících dnech se ho lidé pokoušeli vyprostit.
Dva bagry vyhloubily koryto, díky kterému se kytovec nakonec dokázal osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale velryba znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře opět dokázala odplout.
Před týdnem v úterý kytovec uvázl potřetí, tentokrát na písčině u ostrova Poel, který leží naproti Wismaru. Naděje, že dokáže při zvýšení hladiny opět sám osvobodit, se nenaplnily. Backhaus navíc oznámil, že pokusy o záchranu se jeví jako marné, proto se už žádné další podnikat nebudou, aby se zvířeti dostalo klidu. Naděje, že Timmy přežije, je tak podle odborníků mizivá. Úřady proto předpokládají, že na mělčině nakonec uhyne.
Backhaus ale nově hovoří o možném nasazení katamaránu. Nabídku Německo dostalo z Dánska. „V úterý experti velrybu prohlédnou a zhodnotí její naděje,“ řekl podle Bildu. Dodal, že odborníci musí určit, zda by zvíře záchranu vůbec přežilo.
Timmyho, který leží v místě, kde je asi 60 centimetrů vody, nadále pravidelně dýchá každé dvě až čtyři minuty, jak uvedla policie, která oblast přes noc hlídala.
Osud Timmyho německá veřejnost bedlivě sleduje a média o něm každý den podrobně informují. Backhaus uvedl, že záchranáři se nesetkávají jen s podporou, ale po zastavení pokusů o vyproštění velryby, čelí slovním výpadům včetně výhrůžek smrtí.
