Íránský režim poprvé uvedl počet lidí zabitých při protestech, přiznal jen tři tisíce

Íránská vláda poprvé sdělila oficiální počet lidí zabitých při nedávných protirežimních protestech. Celkem bylo podle ní zabito 3117 lidí, informuje agentura AP.
Íránská organizace na ochranu lidských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA) ale v noci na dnešek na síti X uvedla, že počet potvrzených úmrtí je podle ní 4902, přičemž dalších 9387 případů dál zkoumá.
Protesty, které začaly koncem prosince, režim pomocí násilí a střelby do demonstrantů prozatím úspěšně potlačil.
Oficiální údaje zveřejnily ministerstvo vnitra a Nadace pro záležitosti mučedníků a válečných veteránů. Učinily tak v prohlášení, které odvysílala státní televize. Z celkového počtu 3117 zabitých je podle nich 2427 civilistů a příslušníků bezpečnostních složek, neuvedly však, do jaké skupiny tedy spadá zbylých 690 osob. V minulosti íránské úřady počty obětí protivládních demonstrací podhodnocovaly či vůbec nesdělovaly.
Organizace HRANA uvádí, že z jí potvrzených 4902 případů úmrtí je 4622 protestujících, 201 příslušníků bezpečnostních složek a osob spřízněných s režimem, ale také 39 osob, které se protestů neúčastnily, a 40 mladších 18 let. Zraněno při protestech bylo 7389 lidí a 26.541 jich úřady zatkly, uvedla HRANA.
Režim v Teheránu nadále blokuje přístup k internetu, vyplývá z údajů nevládní organizace Netblocks, která monitoruje kybernetickou bezpečnost. Režim k tomuto kroku přistoupil 8. ledna, v době největších represí. Předpokládá se tedy, že počty obětí budou narůstat s tím, jak se bude postupně dařit získávat z Íránu další informace.
Původně poklidné demonstrace, které začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů. Ze zprvu ekonomicky motivovaných demonstrací se postupně staly protirežimní protesty, při kterých někteří účastníci volali po smrti íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího.
Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.
Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Škoda Auto a další značky skupiny (Volkswagen, Seat/Cupra, Volkswagen Užitkové vozy) mění svou vrcholovou strukturu. Nová představenstva budou menší, výroba, vývoj a nákup se bude řídit z Německa. Podle firmy to má přinést do roku 2030 úspory až jedné miliardy eur. Změny začnou platit od ledna a postupně se plně implementují do léta.
Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.