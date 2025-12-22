Připojí Grónsko k Americe? Trump pověřil guvernéra Louisiany delikátní misí

Americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, jímž bude guvernér Louisiany Jeff Landry. Trump to v neděli večer uvedl na své síti Truth Social. Landry na sociálních sítích podotkl, že jeho cílem v nové funkci bude připojení Grónska k Americe.
Trump dal letos opakovaně najevo, že by Spojené státy měly ostrov, který je poloautonomním územím Dánska, získat. Dánsko v reakci upozornilo, že celý svět by měl respektovat celistvost tohoto království.
"Jeff chápe, jak zásadní je Grónsko pro naši národní bezpečnost, a bude razantně prosazovat zájmy naší země, pro jistotu, bezpečnost a přežití našich spojenců a popravdě, světa," napsal šéf Bílého domu. Landry na sociální síti X prezidentovi poděkoval a dodal, že je mu ctí sloužit "v této neplacené funkci, jejímž cílem je začlenit Grónsko do Spojených států".
Landry, který v čele Louisiany stojí od loňského ledna, v příspěvku dodal, že nová funkce nijak neovlivní jeho současnou pozici guvernéra. Na dotazy agentury Reuters k jeho jmenování na post zvláštního vyslance se dosud nevyjádřil ani Bílý dům, ani kancelář grónského premiéra.
"Toto jmenování potvrzuje trvalý zájem Ameriky o Grónsko. Trváme však na tom, že všichni - včetně USA - musí respektovat územní celistvost Dánského království," cituje Reuters prohlášení dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena.
Trump své plány na získání Grónska, při nichž dříve nevylučoval ani nasazení vojenské síly, zdůvodňuje národní bezpečností USA. Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních má strategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím.
Sám Laundry ve svém postu na X už z 9. ledna dával Trumpovi za pravdu a propagoval připojení ostrova ke Spojeným státům, připomněl Reuters. Americký viceprezident J. D. Vance pak na konci března navštívil vojenskou základnu USA na ostrově a obvinil Dánsko z nedostatečných investic do Grónska. Obyvatelé Grónska Trumpovy plány z velké většiny odmítají, přejí si ale větší míru nezávislosti na Kodani.
Ačkoli se Spojené státy a Grónsko před dvěma týdny zavázaly ke "vzájemnému respektu", grónská ministryně zahraničí Viviam Motzfeldtová uvedla, že komentáře USA o tomto největším ostrově světa vyvolaly mezi místními nejistotu, a zdůraznila potřebu otevřeného dialogu.
Ostrov obývaný zhruba 56.000 lidmi býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.
Při výbuchu nálože nastražené v autě zahynul v pondělí v Moskvě ruský generál Fanil Sarvarov, náčelník generálního štábu oddělení operačního výcviku ruské armády. Ukrajinský dronový útok navíc v noci poškodil dvě plavidla a dvě kotviště v přístavu v ruském Krasnodarském kraji. Uvedl to tamní krizový štáb, podle něhož v přístavu vypuklo několik požárů.
Bude záležet čistě na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), zda nominuje poslance Motoristů Filipa Turka do vlády, řekl v pondělí při příchodu na Pražský hrad prezident Petr Pavel. Své výhrady k němu pokládá za natolik zásadní, že by se jimi měl zabývat i premiér, dodal. Koaliční rada ANO, SPD a Motoristů se mezi tím dohodla, že nový ministr obrany Zůna se bude vyjadřovat pouze k armádním problémům.
Italský antimonopolní úřad (AGCM) uložil americkému technologickému gigantu Apple a dvěma jeho divizím pokutu 98,6 milionu eur (zhruba 2,4 miliardy Kč). Úřad v pondělní tiskové zprávě uvedl, že sankce je za zneužití dominantního postavení na trhu mobilních aplikací. Apple se k pokutě bezprostředně nevyjádřil, uvedla agentura Reuters.
V Moskvě v pondělí ráno neznámí pachatelé vyhodili do povětří automobil s generálporučíkem Fanilem Sarvarovem. Podle Vyšetřovacího výboru Sarvarov na následky zranění zemřel. Jedná se o již 11. generála od začátku ruské invaze v roce 2022, jehož život vyhasl za podivných okolností. Vyšetřovatelé z atentátu obratem obvinili Kyjev.
V letech 1907 až 1923 působil architekt a stavitel Jan Letzel v zemi vycházejícího slunce. Vytvořil zde rozsáhlé dílo, za něž si získal obdiv Japonců. Jeho nejvýznamnější projekt Průmyslového paláce v Hirošimě byl v době svého vzniku (1913-1915) určen pro výstavní účely, a nakonec se stal mírovým symbolem.