VIDEO: Trumpova krvavá odplata. Američané udeřili na pozice Islámského státu

Spojené státy zahájily v Sýrii údery na pozice teroristické skupiny Islámský stát. Oznámil to v pátek americký prezident Donald Trump, podle něhož jde o tvrdou odvetu za útok z minulého týdne, při němž zahynuli tři Američané. Sýrie zároveň posílí vlastní operace proti IS, uvedlo podle agentury Reuters syrské ministerstvo zahraničí.
"Provádíme velmi tvrdé údery na bašty ISIS v Sýrii, krvavém regionu, který má mnoho problémů, ale který má zářnou budoucnost, pokud se podaří ISIS vymýtit," napsal Trump na své sociální síti s použitím jedné ze zkratek pro IS.
Americká armáda podle AFP v pátek oznámila, že v odvetě za zabití tří Američanů ostřelovala přes 70 cílů v několika oblastech Sýrie. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) uvedla, že při náletech zemřelo nejméně pět členů IS. Také syrská vláda oznámila, že zesílí operace proti Islámskému státu.
Útočník podezřelý ze sympatií k IS před týdnem střílel na americko-syrský vojenský konvoj v Palmýře, kvůli čemuž zahynuli dva američtí vojáci a americký civilní tlumočník. Další tři američtí a tři syrští vojáci při útoku utrpěli zranění. Spojenecké bezpečnostní složky střelce zabily.
K útoku došlo necelý měsíc poté, co Sýrie oznámila, že podepsala dohodu o politické spolupráci s koalicí vedenou USA proti IS. Prozatímní syrský prezident Ahmad Šara v téže době navštívil Bílý dům.
Koalice vedená USA, často za účasti syrských bezpečnostních sil, v posledních měsících provádí v Sýrii letecké údery i pozemní operace zaměřené na členy IS. Sýrie také během celostátní kampaně minulý měsíc zatkla přes 70 osob obviněných z napojení na tuto skupinu.
Spojené státy mají rozmístěné vojáky v severovýchodní Sýrii v rámci boje proti IS, který v letech 2014 až 2019 ovládal rozsáhlá území Sýrie a Iráku s asi deseti miliony obyvateli. I po územní porážce však má obou zemích dodnes buňky, které tam útočí.
Před rokem padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Šara, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem.
