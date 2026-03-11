Přeskočit na obsah
11. 3.
Zahraničí

Požár autobusu ve Švýcarsku má 6 obětí. „Někdo se zapálil,“ říká svědek

ČTK

Úterní požár autobusu ve Švýcarsku, při němž zahynulo šest lidí a dalších pět utrpělo zranění, nejspíše zavinil člověk, uvedla podle stanice SRF policie. Nic ale podle ní nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o teroristický čin.

Deadly bus fire incident in Kerzers
Odklízení pozůstatků požáru autobusu ve švýcarském městě KerzersFoto: Handout
Autobus vzplál v úterý večer v centru obce Kerzers (francouzsky Chiètres), která se nachází asi 20 kilometrů západně od metropole Bernu. Vozidlo zcela shořelo.

„V současnosti nemáme žádné poznatky o teroristickém pozadí,“ uvedl k incidentu vedoucí komunikace policie v kantonu Freiburg (Fribourg) Martial Pugin. Policie však předpokládá, že se jednalo o „úmyslný čin“, dodal s tím, že vyšetřování pokračuje.

Na dotaz ohledně možného pachatele uvedl, že v tuto chvíli nemůže sdělit žádné informace.

Z pěti zraněných jsou podle Pugina dva ve vážném stavu. Identifikace šesti obětí požáru může trvat i několik dní, uvedla policie.

Švýcarský server 20 Minuten uvedl, že získal video, které zachycuje požár a kde jeden ze zraněných svědků říká: „Jeden muž se zapálil. Polil se benzinem a pak se zapálil.“ Toto video server s odkazem na jeho obsah odmítl zveřejnit.

V lednu otřásl Švýcarskem požár v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zahynulo 41 lidí a 115 dalších bylo zraněno.

Kvůli bombě z války se muselo v Drážďanech evakuovat nejméně 18 000 lidí

Nejméně 18 000 lidí muselo ve středu opustit centrum Drážďan kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Policisté kontrolují evakuační zónu, aby zajistili, že se v ní nikdo nenachází. Teprve poté budou moci pyrotechnici začít s likvidací pumy o váze 250 kilogramů. Kvůli vadné roznětce to bude trvat déle, než je zvykem, informoval web Säschische Zeitung.

