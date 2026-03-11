Požár autobusu ve Švýcarsku má 6 obětí. „Někdo se zapálil,“ říká svědek

Úterní požár autobusu ve Švýcarsku, při němž zahynulo šest lidí a dalších pět utrpělo zranění, nejspíše zavinil člověk, uvedla podle stanice SRF policie. Nic ale podle ní nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o teroristický čin.
Autobus vzplál v úterý večer v centru obce Kerzers (francouzsky Chiètres), která se nachází asi 20 kilometrů západně od metropole Bernu. Vozidlo zcela shořelo.
„V současnosti nemáme žádné poznatky o teroristickém pozadí,“ uvedl k incidentu vedoucí komunikace policie v kantonu Freiburg (Fribourg) Martial Pugin. Policie však předpokládá, že se jednalo o „úmyslný čin“, dodal s tím, že vyšetřování pokračuje.
Na dotaz ohledně možného pachatele uvedl, že v tuto chvíli nemůže sdělit žádné informace.
Z pěti zraněných jsou podle Pugina dva ve vážném stavu. Identifikace šesti obětí požáru může trvat i několik dní, uvedla policie.
Švýcarský server 20 Minuten uvedl, že získal video, které zachycuje požár a kde jeden ze zraněných svědků říká: „Jeden muž se zapálil. Polil se benzinem a pak se zapálil.“ Toto video server s odkazem na jeho obsah odmítl zveřejnit.
V lednu otřásl Švýcarskem požár v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zahynulo 41 lidí a 115 dalších bylo zraněno.
ŽIVĚ USA navrhly pokračování jednání o ukončení války příští týden, uvedl Zelenskyj
Spojené státy navrhly, aby třístranná jednání s Ruskem o ukončení války pokračovala příští týden, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentur. Rozhovory by se podle něj mohly konat ve Švýcarsku či Turecku.
ŽIVĚ Státní rozpočet je dnes před schválením. Opozice na něm nenechala nit suchou
Sněmovna bude dnes schvalovat návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Očekává se mnohahodinová debata. Po ní budou hlasovat o návrzích na přesuny uvnitř rozpočtu a pak jej schvalovat jako celek. Vládní tábor ANO, SPD a Motoristů má dostatek hlasů, aby svůj první rozpočet prosadil.
„Pasta to skvěle přečetl.“ Česká hvězda nadchla parádním pasem hrdinu bez zubů
Český útočník David Pastrňák připravil v prodloužení duelu hokejové NHL parádní přihrávkou vítěznou branku, díky níž Boston porazil Los Angeles 2:1. Martin Nečas dal svůj 29. gól v sezoně, Colorado ale prohrálo 3:4 s Edmontonem.
ŽIVĚ Nový duchovní vůdce je už víc než týden raněn. Ale v bezpečí, tvrdí Íránci
Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí je v pořádku a v bezpečí, navzdory zraněním, uvedl dnes podle agentury AFP syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján.
Kvůli bombě z války se muselo v Drážďanech evakuovat nejméně 18 000 lidí
Nejméně 18 000 lidí muselo ve středu opustit centrum Drážďan kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Policisté kontrolují evakuační zónu, aby zajistili, že se v ní nikdo nenachází. Teprve poté budou moci pyrotechnici začít s likvidací pumy o váze 250 kilogramů. Kvůli vadné roznětce to bude trvat déle, než je zvykem, informoval web Säschische Zeitung.