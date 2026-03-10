Přeskočit na obsah
10. 3.
Zahraničí

Požár autobusu ve Švýcarsku si vyžádal nejméně šest obětí

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova

Nejméně šest lidí přišlo o život při požáru autobusu ve švýcarském městě Kerzers v kantonu Fribourg, přibližně 20 kilometrů od hlavního města Bernu. O incidentu v úterý večer informovala stanice BBC News.

Switzerland Fire Postal Bus
Vyšetřovatelé požárů zkoumají spálenou karoserii poštovního autobusu, který vzplanul v Kerzers ve Švýcarsku v úterý 10. března 2026, poté co několik cestujících zemřelo a další byli zraněni, když poštovní autobus zachvátil požár pozdě odpoledne v centru Kerzers.Foto: Alessandro della Valle
Podle policie bylo nejméně tři lidi převezeno do nemocnice. Zprávy zároveň uvádějí, že při zásahu byl zraněn také jeden ze záchranářů.

Příčina požáru zatím není známá. Policie však prověřuje i možnost, že oheň mohl být založen úmyslně. Podle švýcarského deníku Blick se jedna osoba měla před incidentem polít benzinem z kanystru a následně se zapálit. Policie toto tvrzení zatím nepotvrdila a neuvedla přesnou příčinu požáru. Uvedla pouze, že šlo o lidské selhání nebo „úmyslný čin“.

Autobus, který se do neštěstí zapojil, podle dostupných informací vyjel z obce Düdingen, která se nachází asi 17 kilometrů jižně od Kerzers.

