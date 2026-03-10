Požár autobusu ve Švýcarsku si vyžádal nejméně šest obětí

Nejméně šest lidí přišlo o život při požáru autobusu ve švýcarském městě Kerzers v kantonu Fribourg, přibližně 20 kilometrů od hlavního města Bernu. O incidentu v úterý večer informovala stanice BBC News.
Podle policie bylo nejméně tři lidi převezeno do nemocnice. Zprávy zároveň uvádějí, že při zásahu byl zraněn také jeden ze záchranářů.
Příčina požáru zatím není známá. Policie však prověřuje i možnost, že oheň mohl být založen úmyslně. Podle švýcarského deníku Blick se jedna osoba měla před incidentem polít benzinem z kanystru a následně se zapálit. Policie toto tvrzení zatím nepotvrdila a neuvedla přesnou příčinu požáru. Uvedla pouze, že šlo o lidské selhání nebo „úmyslný čin“.
Autobus, který se do neštěstí zapojil, podle dostupných informací vyjel z obce Düdingen, která se nachází asi 17 kilometrů jižně od Kerzers.
„Z toho kluka mi puká srdce." Kinského kalamita šokovala Anglii, experti šijí do kouče
S nevěřícným úžasem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid brankáře Antonína Kinského.
Kinský zažil hororovou čtvrthodinu. Bayern zničil naděje Atalanty
Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v rozehrávce, po které domácí zvýšili na 3:0. Dvaadvacetiletý gólman měl podíl i na první inkasované brance.
V Praze 7 hořel plyn unikající z potrubí, únik zastavily až výkopové práce
Požár plynu unikajícího z potrubí v Dobrovského ulici v Praze 7 byl po zhruba čtyřech hodinách uhašen, plynaři zastavili přívod, oznámil novinářům mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Hasiči podle něj ještě na místě měří koncentrace plynu. K zastavení požáru museli plynaři udělat výkopové práce, uzavření nejbližší plynové přípojky nestačilo. Požár vyvolal evakuaci čtyř domů a omezil dopravu v okolí.
Jednoznačný aplaus pro Rubia. Při debatě o Trumpově nástupci zastínil favorita
Donald Trump při neformální debatě se svými spojenci otevřel otázku svého politického nástupce. Přestože je za favorita republikánů dlouhodobě považován viceprezident J. D. Vance, zúčastnění vyjádřili téměř jednoznačnou podporu ministru zahraničí Marcu Rubiovi.
ŽIVĚ Nafta v Česku zdražila o 6,10 Kč od začátku války na Blízkém východě
Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.