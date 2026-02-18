Polský Krakov pokusně nasadí holubům ve městě antikoncepci

Jihopolský Krakov zavede pilotní program, v rámci kterého nasadí holubům antikoncepci. Podle polských médií zástupci města i odborníci ujišťují, že půjde o bezpečný prostředek. Cílem programu je zlepšení kondice holubů a omezení problémů spojovaných s jejich přemnožením, tedy nemocí nebo potížemi s dostupností potravy.
Zástupci nadace na ochranu zvířat Dzikusy Salamandry, která se na projektu podílí, uvádějí, že denně ošetří 20 až 30 holubů. Značná část z nich je nemocná a zesláblá.
V první etapě programu se v místech, kde se vyskytuje nejvíce holubů, objeví krmítka, do kterých budou každý den doplňovat zrna kukuřice opatřená antikoncepčním prostředkem, uvedla Sabina Janeczková, pověřenkyně města pro zvířata. Podotkla, že ptáků ve městě neubyde ze dne na den, ale půjde o dlouhodobý proces.
Polská média uvádějí, že pro takové řešení problému přemnožených holubů se rozhodla i jiná evropská města.
Server Notes from Poland píše, polská města se v posledních letech snaží humánními způsoby vypořádat s různými druhy zvířat. Například v Gdyni na břehu Baltského moře začali vysazovat silně vonící rostliny, jako jsou hyacinty nebo levandule, aby odpudili divočáky. V Krakově před několika lety nainstalovali pasti s monitoringem, pomoci kterých je možné divoká prasata bezpečně odchytit a pak vyvézt mimo obydlená místa. Vedení tatranského střediska Zakopane zase nechalo ve městě rozestavět koše na odpadky, do kterých se nemohou dostat medvědi, ale také lišky nebo jeleni.
Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář stupňuje tlak na vládu i premiéra Andreje Babiše (ANO). Po únorové demonstraci v centru Prahy, kam podle organizátorů dorazily desetitisíce lidí, chystá další mobilizaci – tentokrát na pražské Letné. V pořadu Spotlight Terezy Engelové Minář exkluzivně vyzval předsedu vlády Babiše k osobnímu setkání a k veřejné debatě.
Filipínská viceprezidentka Sara Duterteová uvedla, že bude kandidovat na prezidentku ve volbách v roce 2028. Informovala o tom agentura AFP, podle níž se Duterteová ke kandidatuře rozhodla po opakovaných sporech se současnou hlavou státu Ferdinandem Marcosem mladším. Duterteová je dcerou bývalého prezidenta Rodriga Duterteho, který je v současnosti zadržován v Haagu kvůli obvinění z vražd.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že americký prezident Donald Trump na něj vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze dosáhnout řešení rusko-ukrajinské války. V rozhovoru pro web Axios Zelenskyj zopakoval, že jakýkoliv plán, který by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala dosud neobsazeného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu.
„Pane prezidente, nemám otázku, ale spíš apel – abyste znovu kandidoval,“ řekl jeden z návštěvníků diskuze na pražských Hájích. Podobná slova slyšel Petr Pavel už ráno, když navštívil základní školu v Letňanech. Pár lidí zmínilo obdobné přání i na dalších místech v Praze, kam hlava státu zamířila během nabitého úterního programu. Na Hájích pak Pavel zopakoval podmínky k obhajobě svého mandátu.
Byl u toho, když šla ze Slováků na olympiádě hrůza. Hned dvakrát. V obou případech to sice končilo hořce, z posledního většího turnaje nejlepších proti nejlepším si ale Marián Gáborík přeci jen odnesl medaili. Teď bývalý fantastický útočník věří, že se slovenský hokej zase zvedá. A připomíná, že Čechy není radno odepisovat.