Kriminální reforma, potraty, Irák. Bidenovi kritici připomínají jeho stará rozhodnutí

Podporoval invazi do Iráku, odmítal svatby homosexuálů a stál za trestněprávní reformou, která ve výsledku disproporčně zvýšila počet Afroameričanů ve věznicích v USA. Joe Biden je v americké politice už skoro 50 let, z toho 36 let v Senátu a osm let na pozici viceprezidenta. Některá jeho starší rozhodnutí ale stále vyvolávají kritiku.

Současný americký prezident Joe Biden byl na konci roku 1972 zvolen senátorem za stát Delaware. Tehdy mu bylo teprve 29 let. Kulaté narozeniny oslavil krátce před nástupem do funkce, takže jen těsně překročil minimální věkovou hranici. Stal se šestým nejmladším senátorem v americké historii. Letos v lednu složil prezidentskou přísahu a stal se naopak nejstarším americkým prezidentem. Má za sebou skoro 50 let v politice. "Biden zažil v Senátu éru, kdy to byl elitní klub bílých gentlemanů, kteří často měli společné zájmy a dokázali spolu komunikovat mnohem lépe než dnes," popisuje pro Aktuálně.cz začátek Bidenovy kariéry Kryštof Kozák, amerikanista z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. I jako demokrat Biden často našel společnou řeč s republikány, což mu dnes někteří mladí voliči a členové Demokratické strany vyčítají. Mluvil i na pohřbu bývalého republikánského senátora a jednoho z nejvýznamnějších podporovatelů segregace Stroma Thurmonda v roce 2003. Biden o něm tehdy řekl, že byl produktem své doby, a i když zpočátku nehájil občanská práva menšin, časem se "posunul správným směrem". Demokratický starosta Columbie, hlavního města státu Jižní Karolína, Steve Benjamin ale vidí v přátelství s republikány spíš Bidenovu výhodu. "Lidé chápou dlouhou a bolestnou historii americké politiky v otázce rasy a roli, kterou v ní lidé jako Thurmond hráli," řekl pro server BuzzFeed News. Podle něj ale Bidenova ochota říkat pravdu a zároveň dodat, že jde už o minulost, vyznívá pozitivně. Související Bidena nečeká jeho "první rodeo". Tyto problémy ale bude muset řešit jako první 37 fotografií Biden se nicméně s republikány přátelí dál. Bývalého viceprezidenta Mikea Pence před pár lety označil za "dobrého chlapa". V roce 2018 zase veřejně chválil republikána Freda Uptona za jeho práci na zákoně podporujícím výzkum rakoviny. Zákon byl pro Bidena osobně důležitý, protože nemoci podlehl jeden z jeho synů. Ve svém lednovém inauguračním projevu opakovaně vyzýval k jednotě a spolupráci i mezi politickými oponenty. "Na druhou stranu, je to demokrat klasického střihu a pochází z dělnických poměrů. Není z žádné politické dynastie. Byl známý tím, že uměl dobře komunikovat s odboráři, pracujícími lidmi a chudšími Američany, kteří tvořili základ voličů Demokratické strany," dodává Kozák. Práva Afroameričanů Pro mnoho mladých amerických voličů se nicméně některá starší Bidenova rozhodnutí neshodují s tím, čím je Demokratická strana dnes. Biden se například v minulosti aktivně angažoval proti "busingu", praxi, při níž byli studenti a žáci sváženi autobusy do škol, které nebyly přímo v jejich čtvrti. Tato reforma měla pomoct s koncem segregace ve vzdělání. Když demokraté v posledních primárkách rozhodovali, kdo bude jejich kandidátem na prezidenta, kritizovala Bidena i jeho současná "pravá ruka" Kamala Harrisová. Podobně Biden v 90. letech prosadil trestněprávní reformu, která vedla k masovému uvěznění lidí, a to hlavně černošského obyvatelstva. Demokraté se ale teď profilují jako strana bojující za práva menšin. "Po 50 letech strávených ve Washingtonu je velmi pragmatický. Chápe, že se americká společnost za tu dobu neuvěřitelným způsobem proměnila. Právě v pohledu na menšiny a na otázku například kriminální reformy se společnost posunula," upozorňuje Kozák. Související Lidé říkali, že americká města budou hořet. Novinář popisuje, jaké to bylo u Kapitolu Biden některých svých rozhodnutí i veřejně lituje. Deník LA Times připomíná například jeho komentář ke svému tvrdému postoji vůči drogám, který byl součástí legislativy 80. a 90. let minulého století. Politici tehdy chtěli tvrdě zakročit proti zločinu, což neúměrně dopadlo právě na etnické menšiny. Jedním z opatření bylo i právní rozlišení mezi práškovým kokainem a crackem "z ulice". "Udělali jsme velkou chybu," řekl Biden, když se administrativa Baracka Obamy před lety snažila nerovnost napravit. "Experti nám říkali, že když berete crack, tak už není cesty zpět - že se ty dvě (drogy) od sebe nějak liší. Není v tom ale rozdíl a bohužel to uvěznilo celou jednu generaci." Trestněprávní reforma byla zase ostře kritizovaná loni během protestů Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Jak ale připomíná Kozák, Biden se tehdy nijak výrazně nelišil od většiny demokratů. "V 90. letech se Clintonovým demokratům podařilo sebrat republikánům jejich tradiční témata. Moc se o tom nemluví, ale Bill Clinton byl první, kdo postavil zeď na mexicko-americké hranici s podporou demokratických politiků a tím sebral republikánům důležitou volební kartu z ruky. I tvrdé vystupování proti kriminalitě demokratům politicky pomohlo," upřesňuje. Svatby homosexuálů nebo potraty Biden se ale nedržel vždy jen stranické linie, tvrdí novinář Matěj Schneider, který se věnuje dění ve Spojených státech. "V celé řadě témat nebyl někým, kdo poslušně následoval tehdejší úkroky demokratů vpravo, ale naopak byl jedním z těch, kdo razil cestu," říká ve svém podcastu Redneck. Příkladem jsou Bidenovy postoje i v otázkách práv žen a sexuálních menšin. V roce 1996 spolu s dalšími 31 demokratickými senátory Biden hlasoval pro zákon na ochranu manželství, který ho měl definovat jako svazek muže a ženy. V roce 2012, tehdy už jako viceprezident, ale vystoupil na podporu stejnopohlavních svazků, a to dokonce dřív než prezident Barack Obama. Jak ale upozorňuje Schneider, Obama byl už v té době rozhodnutý LGBTQ komunitu veřejně podpořit. Biden ho však předběhl a vypustil informaci na veřejnost dřív, než bylo domluveno. Související Ústavní soud uvedl, že by neuznával zahraniční rozhodnutí o osvojení dětí homosexuály Biden se také vyslovil proti rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v případu Roe vs. Wade, které v 70. letech legalizovalo v celé zemi potraty. Později navíc podporoval tzv. Hydeův dodatek, který zakazuje federální financování potratů v jiných případech, než je znásilnění, incest nebo ohrožení života matky. V roce 2019 během volební kampaně ale změnil názor i na toto téma. Vyvažování radikálnějších demokratů Mezi jeho další kritizovaná rozhodnutí patří například i podpora zrušení Glassova-Steagallova zákona, který rozděloval komerční a investiční bankovnictví. Jeho zrušení je jedním z důvodů velké finanční krize v roce 2008. I tady se ale Obamova administrativa snažila napravit předchozí chyby demokratů. Současný prezident také velmi aktivně podporoval válku v Iráku. Podle Kozáka musí Biden svou politickou minulost reflektovat, ať už sám chce, nebo ne. "Nezapomínejme, že velmi významná část jeho Demokratické strany zastává radikálnější postoje než on, což ho z hlediska politického pragmatismu tlačí tímto směrem, i kdyby nechtěl." Biden byl viceprezidentem prvního černošského prezidenta Baracka Obamy a nyní je jeho viceprezidentkou první žena Kamala Harrisová. Jeho kabinet je vůbec nejreprezentativnější v americké historii. Kromě velkého počtu žen jsou v něm zastoupeny i etnické a sexuální menšiny. Otázkou zůstává, nakolik jim bude nový prezident naslouchat. Bidenův inaugurační projev: Budu prezident všech Američanů, obnovím stará spojenectví 21:30 Joe Biden se stal 46. prezidentem Spojených států amerických. Poslechněte si co slíbil v inauguračním projevu: Jednotu a obnovení starých spojenectví. | Video: DVTV