Ohrozí Donalda Trumpa výpověď exšéfa FBI? A co je vlastně impeachment? Otázky a odpovědi přehledně

Čtvrteční výslech bývalého šéfa americké FBI Jamese Comeyho může zamíchat politickými kartami v USA. Pokud se potvrdí, že prezident Trump nutil Comeyho zastavit stíhání bývalého prezidentova bezpečnostního poradce Michaela Flynna, může jít o tzv. obstrukci spravedlnosti. Tedy o zločin, ze kterého by mohl být Donald Trump obviněn. To by spustilo i proces jeho odvolání, tzv. impeachment. Projděte si nejdůležitější otázky a odpovědi k případu.

Co je to obstrukce spravedlnosti? Obstrukce neboli zabraňování spravedlnosti, v angličtině "obstruction of justice", znamená v americkém právním řádu snahu obcházet vyšetřovatele nebo využití politické moci k nátlaku na probíhající vyšetřování. Chystá se výbušná výpověď? Trump mě žádal, abych ukončil vyšetřování Flynna, tvrdí bývalý šéf FBI číst článek Zločin, který se v českém právním systému nejvíc blíží zneužití pravomoci veřejného činitele, se ve Spojených státech týká všech soudců, žalobců i státních zástupců, hlavně ale zvolených politiků ve funkci. Obstrukce spravedlnosti už dřív sehrála klíčovou roli v aféře Watergate na počátku 70. let minulého století. Právě z ní byl obviněn tehdejší prezident Richard Nixon, který následně rezignoval. Bývalý šéf amerických rozvědek James Clapper teď tvrdí, že Trumpův skandál začíná mít rozměry aféry Watergate. "Jsem znepokojen útoky na naše nezávislé instituce," řekl Clapper pro britský list Financial Times. Hrozí Donaldu Trumpovi opravdu odvolání z funkce? Proces ústavní žaloby, která veřejného činitele zbaví funkce kvůli spáchání trestného činu, je ve Spojených státech poměrně komplikovaný. Aby k ní došlo, musí žaloba nejdřív projít Kongresem. Následně by se dostala do Senátu, který by v tomto případě fakticky zastupoval soud. Pokud by Senát uznal vinu prezidenta uznal víc než dvěma třetinami přítomných zákonodárců, teprve pak by byl prezident odvolán. Spáchal Donald Trump trestný čin? Americká média začínají skloňovat prezidentovo odvolání z funkce číst článek Většinu v Kongresu ale mají republikáni, za které Donald Trump kandidoval. Je tedy nepravděpodobné, že proti němu členové této strany hlasovali. I přesto se i od republikánů ozývají kritické hlasy. Senátor John McCain z Arizony řekl pro BBC, že Trumpovo jednání je "skutečně znepokojující". Co bude následovat po Comeyho výpovědi? Vyšetřování tzv. ruské kauzy, tedy kontaktů prezidentova týmu s Rusy i pokusů je zakrýt se urychlí. Comeyho výpověď navíc otřese pozicí Donalda Trumpa uvnitř republikánské strany. K dřívějším kritikům Johnu McCainovi nebo Arnoldu Schwarzeneggerovi se teď přidávají i další. Rodí se nová Watergate? Američtí demokraté ostře kritizují Trumpa po vyhazovu ředitele FBI Comeyho číst článek "Nemohli bychom mít alespoň jeden den bez krize? To je vše, oč žádám," řekla senátorka Susan Collinsová ze státu Maine stanici BBC. Jak na kauzu reagují Američané? Negativně. Podle průběžných průzkumů Gallupova ústavu podporuje Donalda Trumpa ve funkci prezidenta Spojených států jen 36 procent dotázaných, to je o skoro deset procent míň než v minulých týdnech a měsících. Roste taky podpora impeachmentu amerického prezidenta. Podle serveru Politico stoupla mezi Američany na 43 procent. Občanů USA, kteří impeachment neschvalují, je ale víc - 46 procent. Co je to kauza Flynn? Kauza bývalého prezidentova bezpečnostního poradce Michaela Flynna je ústředním tématem výslechů bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho i celého vyšetřování Trumpova týmu. Flynn měl před volbami i po nich udržovat kontakty s ruskými diplomaty. Styky s nimi poté zamlčel viceprezidentovi Miku Penceovi a následně proto na funkci rezignoval. Trump se mezitím pravděpodobně pokoušel na tehdejšího šéfa FBI Comeyho tlačit, aby vyšetřování Flynna ukončil. Když to Comey odmítl, prezident ho 9. května odvolal z funkce. Comey si ale průběh setkání s prezidentem zapsal a následně svolil k podání svědectví. Představte si, co dokážu za 100 dnů vlády! Sestřih projevů Trumpa k jeho "výročí". | Video: PRESIDENT DONALD TRUMP SPEECHES & PRESS CONFERENCE | 00:56

