Přeskočit na obsah
Benative
27. 1. Ingrid
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Obchodní dohoda Indie s EU má zahrnovat čtvrtinu světového HDP, uvedl Módí

ČTK

Indie a Evropská unie dokončily dlouho očekávanou obchodní dohodu, oznámil v úterý indický premiér Naréndra Módí. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou desetiletích přerušovaných jednání a v době, kdy se Indie i EU snaží snížit závislost na proměnlivých vztazích se Spojenými státy, připomínají agentury.

European Commission President von der Leyen and European Council President Costa visit India
Předseda Evropské rady Antonio Costa, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a indický premiér Narendra Módí.Foto: REUTERS
Reklama

Podle Módího dohoda přinese významné příležitosti pro 1,4 miliardy obyvatel Indie i miliony lidí v Evropě. Dodal, že zahrnuje přibližně 25 procent globálního hrubého domácího produktu (HDP) a zhruba třetinu světového obchodu.

"Včera (v pondělí) byla podepsána velká dohoda mezi Evropskou unií a Indií," prohlásil Módí podle agentury Reuters. "Lidé po celém světě ji budou nazývat matkou všech dohod," dodal.

Související

Očekává se, že Módí a šéfka Evropské komise Ursule von der Leyenová na dnešním společném summitu oznámí podrobnosti dohody. K jejímu formálnímu podpisu má dojít po právním posouzení, které by mělo trvat pět až šest měsíců, a dohoda by mohla být implementována do jednoho roku, uvedl podle agentury Reuters indický vládní úředník obeznámený s detaily záležitosti.

Hodnota vzájemného obchodu mezi Indií a EU v loňském fiskálním roce, tedy za rok do konce března 2025, činila 136,5 miliardy USD (2,8 bilionu Kč).

Reklama
Reklama
Související

EU před několika dny podepsala důležitou dohodu s jihoamerickým blokem Mercosur a loni uzavřela obchodní dohody s Indonésií, Mexikem a Švýcarskem. Indie ve stejném období uzavřela dohody s Británií, Novým Zélandem a Ománem.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ledovka, chodec, silnice
ledovka, chodec, silnice
ledovka, chodec, silnice

ŽIVĚNa silnicích leží sníh ledovka, opatrnost je potřeba hlavně na západě země

Od úterního rána se napříč Českem očekávají kluzké chodníky a neošetřené komunikace, protože teplota na většině míst klesla pod nulu. Největší mráz je na hřebenech hor, v Krkonoších klesla teplota na -8 °C. V příštích dnech bude v noci také většinou mrznout, ale teploty nebudou klesat příliš hluboko, v nižších polohách nejvíc na -6 °C.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama