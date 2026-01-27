Obchodní dohoda Indie s EU má zahrnovat čtvrtinu světového HDP, uvedl Módí

Indie a Evropská unie dokončily dlouho očekávanou obchodní dohodu, oznámil v úterý indický premiér Naréndra Módí. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou desetiletích přerušovaných jednání a v době, kdy se Indie i EU snaží snížit závislost na proměnlivých vztazích se Spojenými státy, připomínají agentury.
Podle Módího dohoda přinese významné příležitosti pro 1,4 miliardy obyvatel Indie i miliony lidí v Evropě. Dodal, že zahrnuje přibližně 25 procent globálního hrubého domácího produktu (HDP) a zhruba třetinu světového obchodu.
"Včera (v pondělí) byla podepsána velká dohoda mezi Evropskou unií a Indií," prohlásil Módí podle agentury Reuters. "Lidé po celém světě ji budou nazývat matkou všech dohod," dodal.
Očekává se, že Módí a šéfka Evropské komise Ursule von der Leyenová na dnešním společném summitu oznámí podrobnosti dohody. K jejímu formálnímu podpisu má dojít po právním posouzení, které by mělo trvat pět až šest měsíců, a dohoda by mohla být implementována do jednoho roku, uvedl podle agentury Reuters indický vládní úředník obeznámený s detaily záležitosti.
Hodnota vzájemného obchodu mezi Indií a EU v loňském fiskálním roce, tedy za rok do konce března 2025, činila 136,5 miliardy USD (2,8 bilionu Kč).
EU před několika dny podepsala důležitou dohodu s jihoamerickým blokem Mercosur a loni uzavřela obchodní dohody s Indonésií, Mexikem a Švýcarskem. Indie ve stejném období uzavřela dohody s Británií, Novým Zélandem a Ománem.
Trump s Grónskem couvá, tlačí jej přehlížený hráč. „V něčem má ale pravdu,“ říká Joch
I na Donalda Trumpa byla zarputilost ve věci Grónska mimořádná, konstatuje ředitel Občanského institutu a odborník na Spojené státy Roman Joch. Byla nerozumná a pro něho osobně a hlavně pro reputaci Ameriky škodlivá, dodává.
ŽIVĚNa silnicích leží sníh ledovka, opatrnost je potřeba hlavně na západě země
Od úterního rána se napříč Českem očekávají kluzké chodníky a neošetřené komunikace, protože teplota na většině míst klesla pod nulu. Největší mráz je na hřebenech hor, v Krkonoších klesla teplota na -8 °C. V příštích dnech bude v noci také většinou mrznout, ale teploty nebudou klesat příliš hluboko, v nižších polohách nejvíc na -6 °C.
Suverénní Sabalenková má nakročeno ke třetímu titulu v Melbourne, je v semifinále
Běloruská tenistka a světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do semifinále Australian Open. Osmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou dnes porazila jasně 6:3, 6:0. Přiblížila se tak v Melbourne možnému třetímu titulu za poslední čtyři roky.
Český válec i nová všeumělka. Austrálie věští skvělou tenisovou budoucnost, míní Lojda
„Co byla ale opravdu bomba tohoto grandslamu, to jsou výkony mladých holek Terezy Valentové a Nikoly Bartůňkové,“ hodnotí výkony českých tenistů na Australian Open v tradičním komentáři Aktuálně.cz Dušan Lojda.
ŽIVĚ„Dost bylo rozkazů.“ Venezuelská prezidentka odmítá přijímat povely z USA
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. „Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory,“ uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.