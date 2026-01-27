Trump vyhlásil desetiprocentní cla na některé zboží z Koreje

Americký prezident Donald Trump na 25 procent navýšil dovozní cla mimo jiné na automobily, dřevo a léčiva z Jižní Koreje. Zdůvodnil to tím, že jihokorejský parlament dosud neschválil loni oznámený obchodní rámec se Spojenými státy, napsala s odkazem na jeho internetový příspěvek agentura AP.
Jižní Korea už podle agentury Reuters uvedla, že do USA brzy vyšle své zástupce, aby o celé záležitosti jednali s příslušnými americkými představiteli.
Trump na úvod svého příspěvku na sociální síti Truth Social napsal, že USA rychle jednaly o uzavření obchodních dohod, aby snížily cla. Od svých obchodních partnerů ale také očekávají, že udělají totéž. Jihokorejský parlament podle něj dohodu se Spojenými státy, oznámenou loni 30. července a potvrzenou během jeho návštěvy Koreje 29. října, nedodržuje.
„Vzhledem k tomu, že jihokorejský zákonodárný sbor neschválil naši historickou obchodní dohodu, což je jeho výsadní právo, zvyšuji tímto (dovozní) jihokorejská cla na automobily, dřevo, léčiva a všechna ostatní reciproční cla z 15 na 25 procent,“ stojí na konci příspěvku.
Americký prezident loni 2. dubna oznámil plošná desetiprocentní cla a nad to ještě často výrazně vyšší cla na jednotlivé partnery, která nazval recipročními. Tarify uvalil tím, že vyhlásil ekonomický stav nouze a obešel Kongres. Podle AP jimi chce přimět ostatní země, aby se podřídily jeho vůli.
Spojené státy se letos chystají znovu vyjednat svou pozměněnou obchodní dohodu z roku 2020 s Kanadou a Mexikem.
ŽIVĚNa silnicích leží sníh ledovka, opatrnost je potřeba hlavně na západě země
V pondělí ráno se bude v Čechách a na Českomoravské vrchovině tvořit náledí, varovali v neděli večer meteorologové. Už dříve upozornili na to, že v západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude od večera silně sněžit, do rána může na západě Čech napadnout až 12 centimetrů sněhu. Vyplývá to z aktuálních výstrah Českého hydrometeorologického ústavu.
Suverénní Sabalenková má nakročeno ke třetímu titulu v Melbourne, je v semifinále
Běloruská tenistka a světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do semifinále Australian Open. Osmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou dnes porazila jasně 6:3, 6:0. Přiblížila se tak v Melbourne možnému třetímu titulu za poslední čtyři roky.
Český válec i nová všeumělka. Austrálie věští skvělou tenisovou budoucnost, míní Lojda
„Co byla ale opravdu bomba tohoto grandslamu, to jsou výkony mladých holek Terezy Valentové a Nikoly Bartůňkové,“ hodnotí výkony českých tenistů na Australian Open v tradičním komentáři Aktuálně.cz Dušan Lojda.
ŽIVĚ„Dost bylo rozkazů.“ Venezuelská prezidentka odmítá přijímat povely z USA
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. „Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory,“ uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.
ŽIVĚRusko vybombardovalo ukrajinský klášter, který je na seznamu UNESCO
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.