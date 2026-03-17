Nový íránský vůdce je prý gay, řekli Trumpovi na brífinku. Prezident propukl v smích

Zpráva amerických zpravodajských služeb o novém íránském nejvyšším vůdci Modžtabovi Chameneím vyvolala nečekanou reakci prezidenta Donalda Trumpa. Když se během brífinku dozvěděl, že Chameneí je údajně homosexuál, podle zdrojů deníku New York Post se nahlas rozesmál.
Deník New York Post s odvoláním na zdroje z americké zpravodajské komunity uvedl, že nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí může být gay. Americké tajné služby podle listu pracují s informací, že měl v minulosti dlouhodobý sexuální vztah se svým učitelem z dětství.
Zdroje také tvrdí, že Chameneího otec, zesnulý ajatolláh Alí Chameneí, kvůli tomu pochyboval o synově vhodnosti vést Islámskou republiku.
Když informace minulý týden zazněla na brífinku pro Donalda Trumpa, prezident se podle zdrojů nahlas rozesmál a podobně reagovali i někteří další přítomní. Jeden z vysokých představitelů zpravodajských služeb se prý touto informací „baví už několik dní“.
Americké zpravodajské služby podle informací deníku nepovažují zprávu za pokus o diskreditaci íránského vůdce, ale za důvěryhodnou informaci, která má pocházet od „jednoho z nejlépe chráněných zdrojů“. Přímé důkazy v podobě fotografií nebo záběrů prý americké úřady nemají.
O sexuální orientaci Modžtaby Chameneího se údajně spekuluje už od roku 2024. Tehdy při pádu vrtulníku zahynul tehdejší prezident Ebrahím Raísí, kterého měl nejvyšší vůdce Alí Chameneí preferovat jako svého nástupce před vlastním synem, mimo jiné kvůli jeho „osobním problémům“.
„Jeho otec i další lidé měli podezření, že je gay. Tato informace se pak šířila s cílem zabránit jeho nástupu k moci,“ uvedl jeden ze zdrojů deníku New York Post.
Homosexuální vztahy jsou v Íránu nelegální. Sodomie je v striktní náboženské zemi trestána smrtí a někteří homosexuálové byli v minulosti exemplárně oběšeni na stavebních jeřábech jako varování pro ostatní. Bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád v roce 2007 prohlásil, že „v Íránu homosexuály nemáme“.
Šestapadesátiletý Modžtaba Chameneí byl pravděpodobně zraněn při leteckém útoku z 28. února, při němž zahynul jeho otec spolu s Modžtabovou manželkou Zahrou a dospívajícím synem Mohammadem Bágherem. Nový nejvyšší vůdce má ještě dalšího syna a dceru.
Trump už dříve mladšího Chameneního označil za „slabého hráče“ a nepřijatelnou volbu pro vedení Íránu.
O víkendu kuvajtský deník al-Džarída uvedl, že Modžtaba byl po americko-izraelském bombardování tajně převezen do Ruska, kde podstoupil léčbu. Tyto informace zatím nebyly potvrzeny.
