„Udělal by to jen psychopat, to my jsme!“ Ukrajinci uspěli díky riskantnímu manévru

Video projektu Ukrainian witness ukazuje jednu z mnoha improvizovaných akcí ukrajinských sil u Pokrovsku. Drony nenapadnutelné pozice ničí trhavinami, které vojáci mezi Rusy nosí na zádech.
Fronta u Pokrovsku patří k nejtvrdším úsekům války na Ukrajině. Když selžou drony i dělostřelectvo, přichází na řadu improvizace a ryzí lidský faktor. Video projektu Ukrainian Witness ukazuje operaci, při níž ukrajinský voják donesl výbušniny na zádech nepříteli přímo „pod nos“ – do středu ruských pozic.
Válku na Ukrajině mnozí často popisují jako konflikt plný moderních technologií od dronů přes satelitní průzkum až po přesně naváděné bombardování. Na některých úsecích fronty ale i jindy dokonalá technika naprosto selhává. Ukrajinci v takové situaci volí riskantní taktiku: výbušné nálože dostávají do nepřátelských pozic tím nejprimitivnějším způsobem, na vlastních bedrech.
„Jen psychopat by něco takového udělal. No a my jsme ti psychopati,“ říká ve videu projektu Ukrainian Witness voják s přezdívkou Hnědý, šéf rozvědky 4. pluku ukrajinské Národní gardy.
Hnědý mluví o nedávném plánu své jednotky, který zachycuje i video. Ruské jednotky obsadily sklep nedaleko od Ukrajinců. Silnou pozici Rusů se Ukrajincům nedařilo zničit ani pomocí dronů, ani ostřelováním.
Hnědého jednotka se proto rozhodla pro plán, který působí na první pohled jako šílená sebevražda. S provizorně sestavenou náloží na zádech vyslali jednoho z vojáků přímo do středu ruských pozic. Díky velkému štěstí vše dopadlo dobře.
Vojáka po cestě krylo jen jeho nenápadné chování. Samotný plán sice působí jako neuvěřitelně primitivní a riskantní řešení, klíčovým prvkem pro jeho zdar i tak byly moderní vojenské technologie.
Celý postup vojáka do nepřátelského teritoria totiž monitorovala skupina specialistů z ukrajinských pozic plných monitorů a dronových operátorů. Experti, jak ukazuje video, průběžně sledovali cestu a vojáka s náloží navigovali pomocí rádiové vysílačky.
Celá dlouho plánovaná akce nakonec pro ukrajinskou jednotku a jejího vojáka dopadla úspěšně.
Fronta u Pokrovsku nicméně patří dlouhodobě k nejtvrdším frontovým úsekům války, jež nedávno vstoupila do pátého roku trvání. Město je důležitým logistickým uzlem v Doněcké oblasti a boje o jeho zajištění svádějí bojující armády už více než rok. Střety v okolí se proto už dávno proměnily ve zdrcující zákopovou válku.
Jak říká velitel gardistů Hnědý, vysílání vojáků naložených kilogramy trhavin je podnik, do kterého by se většina jiných armád nepustila. Pro vojáky na zamrzlé pokrovské frontě jsou ale podobné improvizované akce často jedinou možností, jak nepřítele eliminovat.