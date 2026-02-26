Přeskočit na obsah
26. 2. Dorota
Zahraničí

Nová zjištění: záhadná Slovenka se objevila v klášteře, pátrá se po tajných skladech

Vojtěch Štěpán

Kauza finančníka Jeffreyho Epsteina dál hýbe Spojenými státy i Evropou. Pokračující investigace odhalují nová propojení s význačnými lidmi napříč celým světem. Jedna ze stop pak vede i ke Slovence, která se v blízkosti usvědčeného sexuálního predátora pohybovala.

New Epstein images released by U.S. Justice Department
Ghislaine Maxwellová a Jeffrey Epstein.Foto: Reuters
Téměř měsíc po zatím posledním zveřejnění dokumentů z kauzy padlého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina na povrch stále vyplouvají nová zjištění. První z nich se týká Slovenky Nadii Marcinkové. Žena byla s finančníkem spojena minimálně od roku 2007. 

Její jméno se tehdy objevilo u soudu společně s dalšími čtyřmi Epsteinovými spolupracovníky, které americká prokuratura identifikovala jako „potenciální spoluspiklence“. Šlo o případ sexuálního zneužívání. 

Epstein byl v tomto roce poprvé u soudu, který řešil obvinění ze sexuálního zneužívání mladých dívek. Tehdy ale vyklouzl a odseděl si pouhý rok v domácím vězení. Samotná Marcinková nikdy obviněna nebyla. Pracovala poté například jako pilotka a s Epsteinem byla i nadále v úzkém kontaktu. 

Žena po zveřejnění první části spisů v roce 2024 zmizela. Jak ovšem koncem minulého roku na sociálních sítích uvedl odborník na analýzu informací z veřejných zdrojů Aidan Raney, prostřednictvím mailu, který Marcinková používala, byl v listopadu 2025 registrován účet na nákupní platformě eBay. Založený byl ve Spojených státech.

A jak se nyní ukazuje, Marcinková v Americe v současnosti pravděpodobně pobývá. Fotografie ženy nápadně podobné této Slovence se mezi roky 2024 a 2025 objevily na stránkách newyorské Zen Studies Society. Jde o náboženskou organizaci provozující buddhistický klášter. Žena velmi podobná Marcinkové se objevuje na více fotografiích centra. Jméno „Nadia M.“ je i mezi studenty instituce. Uvedena je zde taktéž pod japonským jménem Eikyū.

Na fotografiích z buddhistického kláštera se objevuje žena nápadně podobná Nadii Marcinkové.
Na fotografiích z buddhistického kláštera se objevuje žena nápadně podobná Nadii Marcinkové. Foto: Aktuálně.cz

Kauza pak zasáhla například i na sever Evropy. Tam se týká například švédsko-americké podnikatelky Barbro Ehnbomové. Jak popisuje server Politico, podnikatelka, která mimo jiné mentorovala mladé ženy, byla s Epsteinem v úzkém kontaktu a některé z žen uváděla do jeho blízkosti. Vyplývá to taktéž z nově zveřejněných spisů. Jak server popisuje v obsáhlé investigaci, nepodařilo se ale najít důkazy, že by finančník některou z těchto žen zneužíval.

Jisté je to, že mezi švédskou podnikatelkou a Epsteinem fungoval vztah, z kterého oba benefitovali. A komunikace mezi nimi pokračovala i poté, co byl Epstein v roce 2008 odsouzen za sexuální delikt. Ze zpráv, které si vyměnili, vyplývá, že Epstein finančně podporoval podnikatelčiny organizace. Jedna z nich se pak například zaměřovala na podporu kariéry mladých a nadaných žen. Finančník také podnikatelce umožnil setkání s potenciálními sponzory. 

Podnikatelka pak Epsteina seznamovala s mladými ženami ze své blízkosti, konkrétně ze svého networkingového klubu. Nově zveřejněné zprávy dokládají, že mu například posílala jejich fotografie s poznámkami o jejich vzhledu. „Malá blondýnka v růžových šatech… myslím, že je moc hezká… Všimla jsem si, že máte podobný vkus,“ zní tak například jedna ze zpráv.

Podnikatelčin klub pak také příležitostně pořádal setkání v Epsteinově domě v New Yorku. Proběhla zde i menší večeře v řádech jednotek hostů. S některými z žen se pak Epstein setkával i mimo klub. 

„Jsem hluboce pobouřena zneužíváním a újmou, které bylo mnoho dívek vystaveno. Cítím znechucení z toho, že jsem měla jakýkoli kontakt s osobou, která byla nyní, po své smrti, odhalena za činy, které nelze nijak ospravedlnit. Tento pocit sdílí mnoho lidí, kteří se s ním setkali v profesním prostředí a vnímali ho jako respektovanou a váženou osobu – obraz, který byl následně s hrůzou přehodnocen,“ zní pak nedávná slova Ehnbomové, která zveřejnila po na sociálních sítích. Na dotazy novinářů však nereagovala. 

Skandál rezonuje i v sousedním Norsku. Podle nepotvrzených zpráv se minulý týden měl bývalý premiér severského státu Thorbjørn Jagland spojovaný s Epsteinem pokusit o sebevraždu. Zprávu ale následně popřel jeho právník, podle kterého jde o lež. Nicméně podle serveru iNyheter je muž hospitalizovaný v nemocnici a jeho stav je vážný.

Bývalý norský premiér a někdejší předseda norského Nobelova výboru Jagland je v současnosti norskou policií vyšetřován kvůli možné korupci – a to právě kvůli svému napojení na Epsteina. Kriminalisté tak například nedávno prohledali jeho nemovitosti.

Podle informací z konce ledna, které vzešly z nově zveřejněných dokumentů, navštěvoval Jagland i s rodinnými příslušníky finančníkovo sídlo v období let 2011 až 2018. Korespondence z roku 2014 odhaluje, že Jagland usiloval o Epsteinovu finanční podporu při pořízení bytu v Oslu. V roce 2018 se role obrátily a byl to naopak Epstein, kdo v e-mailu Jaglanda žádal o pomoc při organizaci schůzky se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem.

Jagland ovšem není jedinou významnou osobou z Norska, která byla s Epsteinem v kontaktu. Blízké vztahy s finančníkem udržovala například také budoucí norská královna a manželka korunního prince Mette-Marit Norská. Ta se za to později omluvila. Kvůli kontaktu s finančníkem pak nedávno na policii vypovídal i bývalý britský princ Andrew. I on s Epsteinem udržoval blízký vztah.

Nově odhalené dokumenty taktéž naznačují, že Jeffrey Epstein využíval síť pronajatých skladů po celých Spojených státech k ukrytí citlivých materiálů, včetně počítačů a fotografií. 

Podle zjištění listu The Telegraph si Epstein najímal soukromé detektivy, aby z jeho sídel odvezli techniku a dokumentaci ještě před policejními raziemi. Vyšetřovatelé, kteří po zásazích v jeho domech hovořili o „vyčištěném domu“, pravděpodobně tyto externí úložné prostory nikdy neprohledali, přestože platby za ně probíhaly od roku 2003 až do finančníkovy smrti v roce 2019.

Spekulace o existenci rozsáhlého archivu s kompromitujícími materiály na vlivné osobnosti, jako jsou Bill Gates, Donald Trump nebo bývalý princ Andrew, sílí. Podle deníku existuje podezření, že klíčové důkazy mohou stále ležet v dosud neprověřených skladech.

