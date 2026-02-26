Nová zjištění: záhadná Slovenka se objevila v klášteře, pátrá se po tajných skladech

Kauza finančníka Jeffreyho Epsteina dál hýbe Spojenými státy i Evropou. Pokračující investigace odhalují nová propojení s význačnými lidmi napříč celým světem. Jedna ze stop pak vede i ke Slovence, která se v blízkosti usvědčeného sexuálního predátora pohybovala.
Téměř měsíc po zatím posledním zveřejnění dokumentů z kauzy padlého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina na povrch stále vyplouvají nová zjištění. První z nich se týká Slovenky Nadii Marcinkové. Žena byla s finančníkem spojena minimálně od roku 2007.
Její jméno se tehdy objevilo u soudu společně s dalšími čtyřmi Epsteinovými spolupracovníky, které americká prokuratura identifikovala jako „potenciální spoluspiklence“. Šlo o případ sexuálního zneužívání.
Epstein byl v tomto roce poprvé u soudu, který řešil obvinění ze sexuálního zneužívání mladých dívek. Tehdy ale vyklouzl a odseděl si pouhý rok v domácím vězení. Samotná Marcinková nikdy obviněna nebyla. Pracovala poté například jako pilotka a s Epsteinem byla i nadále v úzkém kontaktu.
Žena po zveřejnění první části spisů v roce 2024 zmizela. Jak ovšem koncem minulého roku na sociálních sítích uvedl odborník na analýzu informací z veřejných zdrojů Aidan Raney, prostřednictvím mailu, který Marcinková používala, byl v listopadu 2025 registrován účet na nákupní platformě eBay. Založený byl ve Spojených státech.
A jak se nyní ukazuje, Marcinková v Americe v současnosti pravděpodobně pobývá. Fotografie ženy nápadně podobné této Slovence se mezi roky 2024 a 2025 objevily na stránkách newyorské Zen Studies Society. Jde o náboženskou organizaci provozující buddhistický klášter. Žena velmi podobná Marcinkové se objevuje na více fotografiích centra. Jméno „Nadia M.“ je i mezi studenty instituce. Uvedena je zde taktéž pod japonským jménem Eikyū.
Kauza pak zasáhla například i na sever Evropy. Tam se týká například švédsko-americké podnikatelky Barbro Ehnbomové. Jak popisuje server Politico, podnikatelka, která mimo jiné mentorovala mladé ženy, byla s Epsteinem v úzkém kontaktu a některé z žen uváděla do jeho blízkosti. Vyplývá to taktéž z nově zveřejněných spisů. Jak server popisuje v obsáhlé investigaci, nepodařilo se ale najít důkazy, že by finančník některou z těchto žen zneužíval.
Jisté je to, že mezi švédskou podnikatelkou a Epsteinem fungoval vztah, z kterého oba benefitovali. A komunikace mezi nimi pokračovala i poté, co byl Epstein v roce 2008 odsouzen za sexuální delikt. Ze zpráv, které si vyměnili, vyplývá, že Epstein finančně podporoval podnikatelčiny organizace. Jedna z nich se pak například zaměřovala na podporu kariéry mladých a nadaných žen. Finančník také podnikatelce umožnil setkání s potenciálními sponzory.
Podnikatelka pak Epsteina seznamovala s mladými ženami ze své blízkosti, konkrétně ze svého networkingového klubu. Nově zveřejněné zprávy dokládají, že mu například posílala jejich fotografie s poznámkami o jejich vzhledu. „Malá blondýnka v růžových šatech… myslím, že je moc hezká… Všimla jsem si, že máte podobný vkus,“ zní tak například jedna ze zpráv.
Podnikatelčin klub pak také příležitostně pořádal setkání v Epsteinově domě v New Yorku. Proběhla zde i menší večeře v řádech jednotek hostů. S některými z žen se pak Epstein setkával i mimo klub.
„Jsem hluboce pobouřena zneužíváním a újmou, které bylo mnoho dívek vystaveno. Cítím znechucení z toho, že jsem měla jakýkoli kontakt s osobou, která byla nyní, po své smrti, odhalena za činy, které nelze nijak ospravedlnit. Tento pocit sdílí mnoho lidí, kteří se s ním setkali v profesním prostředí a vnímali ho jako respektovanou a váženou osobu – obraz, který byl následně s hrůzou přehodnocen,“ zní pak nedávná slova Ehnbomové, která zveřejnila po na sociálních sítích. Na dotazy novinářů však nereagovala.
Skandál rezonuje i v sousedním Norsku. Podle nepotvrzených zpráv se minulý týden měl bývalý premiér severského státu Thorbjørn Jagland spojovaný s Epsteinem pokusit o sebevraždu. Zprávu ale následně popřel jeho právník, podle kterého jde o lež. Nicméně podle serveru iNyheter je muž hospitalizovaný v nemocnici a jeho stav je vážný.
Bývalý norský premiér a někdejší předseda norského Nobelova výboru Jagland je v současnosti norskou policií vyšetřován kvůli možné korupci – a to právě kvůli svému napojení na Epsteina. Kriminalisté tak například nedávno prohledali jeho nemovitosti.
Podle informací z konce ledna, které vzešly z nově zveřejněných dokumentů, navštěvoval Jagland i s rodinnými příslušníky finančníkovo sídlo v období let 2011 až 2018. Korespondence z roku 2014 odhaluje, že Jagland usiloval o Epsteinovu finanční podporu při pořízení bytu v Oslu. V roce 2018 se role obrátily a byl to naopak Epstein, kdo v e-mailu Jaglanda žádal o pomoc při organizaci schůzky se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem.
Jagland ovšem není jedinou významnou osobou z Norska, která byla s Epsteinem v kontaktu. Blízké vztahy s finančníkem udržovala například také budoucí norská královna a manželka korunního prince Mette-Marit Norská. Ta se za to později omluvila. Kvůli kontaktu s finančníkem pak nedávno na policii vypovídal i bývalý britský princ Andrew. I on s Epsteinem udržoval blízký vztah.
Nově odhalené dokumenty taktéž naznačují, že Jeffrey Epstein využíval síť pronajatých skladů po celých Spojených státech k ukrytí citlivých materiálů, včetně počítačů a fotografií.
Podle zjištění listu The Telegraph si Epstein najímal soukromé detektivy, aby z jeho sídel odvezli techniku a dokumentaci ještě před policejními raziemi. Vyšetřovatelé, kteří po zásazích v jeho domech hovořili o „vyčištěném domu“, pravděpodobně tyto externí úložné prostory nikdy neprohledali, přestože platby za ně probíhaly od roku 2003 až do finančníkovy smrti v roce 2019.
Spekulace o existenci rozsáhlého archivu s kompromitujícími materiály na vlivné osobnosti, jako jsou Bill Gates, Donald Trump nebo bývalý princ Andrew, sílí. Podle deníku existuje podezření, že klíčové důkazy mohou stále ležet v dosud neprověřených skladech.
Převážně slunečno a žádné srážky. Meteorologové řekli, kde bude o víkendu nejtepleji
V nejbližších dnech zůstane v Česku převážně slunečné počasí a nadprůměrné teploty. Nemá pršet ani sněžit. V pátek bude až 16 stupňů Celsia, ale na Moravě a tam, kde se udrží mlhy či nízká oblačnost, teploměr ukáže jen kolem deseti stupňů.
ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, tvrdí Zelenskyj
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
"Máme horší vyhlídky než Slováci." Experti na rovinu o týmu pro příští OH
Oheň zhasl, hokejové hvězdy se z Milána vrací do svých domovů v NHL. V srdcích a vzpomínkách fanoušků ale turnaj žije dál. Jaký byl? Kdo za Česko pojede na ten příští? I to jsou otázky v nejnovější epizodě podcastu Bago.
Kočky nás nemají rády a schválně ničí věci? Vědci vyjasňují známý stereotyp
Roky převažuje názor, že psi jsou oddaní a přátelští, zatímco kočky jsou nezávislé až odtažité a tak trochu vypočítavé. A právě tento stereotyp se vědci rozhodli ověřit. Výsledek? Možná trochu zabolí každého milovníka koček, ale zároveň nám pomůže tyto malé šelmy lépe pochopit.
Žena, která porazila Kasparova. Dokument Královna šachu ignoruje, co by neměl
V nabídce Netflixu má v posledních letech stálé místo specifický druh dokumentů – instantní portréty výjimečných osobností. Královna šachu známou šablonu aplikuje na jednu z nejlepších šachistek historie.