České dívky, nemovitosti, nákup v hračkářství. Po Epsteinově stopě v Česku už pátrá i policie

Nově zveřejněné dokumenty v kauze miliardáře a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina ukazují jeho pestré napojení na Česko. Jeho českou stopu už v současnosti prověřuje tuzemská policie. Údajně zatím jen z veřejných zdrojů. Deník Aktuálně.cz popisuje širokou škálu kontaktů, které zde finančník měl. Zájem měl především o mladé dívky. Nejde ale o jediné pojítko.
„Dobré ráno, Jeffrey, chtěla jsem ti poděkovat za včerejší film a za to, že jsi nám ukázal cestu ven. Je mi líto, že moje situace je na nic. Víš, že s tebou chci trávit čas,“ zní jeden z e-mailů, které se objevují v nově zveřejněných dokumentech v kauze finančníka a delikventa Jeffreyho Epsteina. Dokumenty, které redakce prostudovala, ukazují na českou stopu v celém případu. Je jí i zpráva v úvodu odstavce, kterou psala žena z Česka. Redakce její jméno zná, ale rozhodla se jej nezveřejnit.
A tato žena není jediná. Jak vyplývá z e-mailů, do blízkosti miliardáře se dostala prostřednictvím další Češky jménem Zlata. Ta podle konverzací, které s Epsteinem vedla, zprostředkovávala finančníkovi kontakt s vícero dívkami a ženami.
„Jak se máš po našem nahém a vlhkém rozhovoru v bazénu? Měli jsme se s (zde je začerněné jméno – pozn. red.), když jsme s holkami oslavovali její sladké šestnácté narozeniny,“ psala mu například před více než deseti lety.
První z žen, které tehdy bylo přes dvacet let, mu pak posílala například své fotografie, během pobytu ve Spojených státech pobývala v apartmánu, který jí Epstein zprostředkoval, či od něj přijala finanční podporu. Epstein jí zřejmě pomáhal také zajistit stáž. V dokumentech se nicméně kvůli nedostatečné cenzuře objevují i jména českých žen. S jednou z nich podle dokumentů Epstein například vedl videohovory či jí posílal zásilky.
V několika případech pak po ženách požaduje fotografie. „Vyfotíš sexy fotky a pošleš?“ píše jedné z Češek. Podobné zprávy různým ženám z Česka se v dokumentech objevuje více. Součástí dokumentů je i e-mail, v němž Epstein odpovídá na předchozí zprávu stručnými slovy: „Moc stará.“ Neznámý adresát následně odpovídá: „Je pro tebe příliš stará? Lol, no, tak já budu lovit jiné české kamarádky.“
Epsteinovo napojení na Česko v současnosti prověřuje policie. „Zabýváme se informacemi ve veřejném prostoru a tato mezinárodně sledovaná kauza není výjimkou. V současnosti vyhodnocujeme především informace z veřejných zdrojů a posléze bude upřesněn postup včetně stanovení příslušného útvaru,“ uvedl její mluvčí.
Epsteina s Českem pojí i muž jménem Ramsey Elkholy. Píše mu například následující stručnou zprávu: „180 cm, 23 let, Češka“. V dalším z mailů pak mluví i o osmnáctileté dívce. Muž pak Epsteinovi pravidelně psal z Prahy, kde opakovaně pobýval. Podle dostupné komunikace mu měl zprostředkovávat kontakt s ženami nejen z Česka a dalších především východoevropských zemí, ale i například z Belgie. Epsteinovi pak píše například o české dívce, „kterou se sem snaží dostat koncem ledna“.
A nejen to. S finančníkem si dopisovali i o byznyse. Doporučuje mu například setkání s majiteli určité firmy, kteří mají „spoustu nápadů, ale chybí jim finance“. Jejich plán je prý odkup stávajících modelingových agentur. A mezi zeměmi, kde odkup plánují, je explicitně jmenováno i Česko.
„Vzhledem k tomu, že tyto agentury by se zabývaly především vyhledáváním a umisťováním modelek v New Yorku a Paříži, myslím, že by to byla skvělá investice pro vaše účely,“ píše muž. Cílem podle něj je, „aby byl vždy k dispozici stálý přísun nových tváří“. Obdobně pak s Epsteinem řešil například koupi modelingové agentury v Brazílii. Sám Epstein ostatně s některými modelkami, včetně těch českých, pracovně komunikoval.
V dalších zprávách pak Elkholy s Epsteinem například rozebírá setkání s jistou ženou. „Zná všechny ostatní české dívky, takže raději nezmiňuj (zde je začerněné jméno – pozn. red.). Myslím, že bude mnohem otevřenější, když bude vědět, že jde o diskrétní situaci. Omluvím se, že jdu na toaletu, a ty ji můžeš požádat o číslo, tak se nebude cítit nesvá v mé přítomnosti,“ píše Elkholy.
O samotném Elkholym není v současnosti dostupné velké množství informací. Podle deníku Wall Street Journal jde o hudebníka a antropologa, který se pohyboval v blízkosti finančníka a seznamoval jej s dalšími lidmi včetně modelek.
Samotný muž přitom novinářům v minulosti tvrdil, že o Epsteinových nelegálních aktivitách neměl tušení. Údajně prý věřil, že Epstein modelkám pomůže v kariéře. „Když jsem slyšel o všem, co se stalo, bylo mi špatně od žaludku,“ uvedl po vypuknutí kauzy.
Elkholy ale nebyl jediným Epsteinovým pojítkem s Českem. Finančník tuzemsko ostatně sám navštívil. V dokumentech tak lze dohledat jeho fotografie z dovolené v Praze, ale například i leták z nyní už neexistujícího pražského podniku, který nabízel erotické sauny. Epstein si taktéž ukládal odkazy na české erotické servery.
V Praze byla taktéž aktivní Epsteinova kreditní karta. Na pražském letišti s ní například někdo nakupoval v hračkářství Sparkys. Finančník se pak zajímal i o koupi nemovitostí v metropoli. V této souvislosti komunikoval například se Slovenkou Nadiou Marcinkovou, jejíž příběh deník Aktuálně.cz už popisoval. Nejen ona mu posílala tipy na nemovitosti v Praze.
