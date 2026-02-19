Policie zadržela bývalého prince Andrewa. Měl poskytovat důvěrné informace Epsteinovi

Britská policie ve čtvrtek zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí. Informovala o tom televize BBC s tím, že případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Mountbatten-Windsor, dříve známý jako princ Andrew, podle obvinění poskytoval Espteinovi důvěrné informace v době, kdy působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod.
Podrobnosti připravujeme.
ŽIVĚArmáda USA je zřejmě připravena zaútočit na Írán o víkendu, Trump ale zatím nerozhodl
Armáda Spojených států je připravena zaútočit na Írán už tento víkend, americký prezident Donald Trump však zatím neučinil konečné rozhodnutí o tom, zda dá k útoku pokyn. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala ve čtvrtek stanice CNN. Armáda o své připravenosti informovala Bílý dům v době, kdy USA přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
Hrozila mu oprátka. Jihokorejský exprezident nakonec stráví zbytek života ve vězení
Jihokorejský soud uložil exprezidentovi Jun Sok-jolovi doživotní trest za to, že v prosinci 2024 krátce vyhlásil stanné právo, a podle obžaloby se tak dopustil vzpoury. Zvláštní prokuratura pro něj původně požadovala trest smrti. Za vzpouru byl k 30 letům vězení ve čtvrtek odsouzen i tehdejší ministr obrany Kim Jong-hjon.
ŽIVĚ13. den ZOH: Čeští sdruženáři jsou v závodě dvojic po skoku osmí, jiné sporty trápí sněhová kalamita
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Další posun v obřím korupčním skandálu na Ukrajině. Šokující je výše stanovené kauce
Ukrajinský Vysoký protikorupční soud stanovil kauci pro někdejšího ministra energetiky a spravedlnosti Hermana Haluščenka, který je ústřední postavou velkého korupčního skandálu. Z vazby může být propuštěn po zaplacení 200 milionů hřiven, to je v přepočtu více než 94 milionů korun.