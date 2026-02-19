Přeskočit na obsah
Zahraničí

Policie zadržela bývalého prince Andrewa. Měl poskytovat důvěrné informace Epsteinovi

ČTK

Britská policie ve čtvrtek zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí. Informovala o tom televize BBC s tím, že případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Princ Andrew při rozhovoru pro BBC.
Princ Andrew při rozhovoru pro BBC.Foto: Reuters
Mountbatten-Windsor, dříve známý jako princ Andrew, podle obvinění poskytoval Espteinovi důvěrné informace v době, kdy působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod.

Podrobnosti připravujeme.

