Benative
23. 2. Svatopluk
Zahraničí

V Británii zadrželi bývalého ministra Mandelsona, který figuruje v kauze Epstein

ČTK

Britská policie zadržela bývalého ministra a někdejšího velvyslance ve Spojených státech Petera Mandelsona, který figuruje v kauze amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Informují o tom v pondělí tiskové agentury. Policie uvedla, že zadržela muže, jehož věk odpovídá stáří Mandelsona, a to kvůli pochybení při výkonu veřejné funkce.

FILE PHOTO: Former British Ambassador to the U.S. Mandelson faces uproar over links to Jeffrey Epstein
Britská policie zadržela bývalého ministra a někdejšího velvyslance ve Spojených státech Petera Mandelsona, který figuruje v kauze amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.Foto: REUTERS
Mandelston v souvislosti s Epsteinovou kauzou oznámil rezignaci na mandát ve Sněmovně lordů, pochybení odmítá.

"Policisté zadrželi dvaasedmdesátiletého muže kvůli podezření z pochybení při výkonu veřejné funkce," uvedla policie. Muž byl podle ní převezen do Londýna kvůli výslechu. Stanice BBC a Sky News odvysílaly záběry, které podle nich ukazují zadržení Mandelsona. Policie také prohledala dva objekty.

Mandelson měl podle médií blízké vztahy s Epsteinem. Kvůli tomu byl loni v září odvolán z postu britského velvyslance ve Washingtonu. Musel také odejít z Labouristické strany a v únoru oznámil rezignaci na mandát v horní komoře parlamentu.

V únoru policie oznámila, že Mandelsona vyšetřuje ohledně zneužití pravomoci. Toho se Mandelson podle médií mohl dopustit v roce 2009, když byl ve funkci ministra obchodu. Podle dokumentů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti Mandelson Epsteinovi poskytl informaci o půlmiliardovém fondu, který Evropská unie tehdy chystala na záchranu eura.

Kauza má dopad i na premiéra Keira Starmera. Vláda nechala jmenovat Mandelsona velvyslancem, ačkoliv vládní představitelé měli informace o vztazích mezi ním a Epsteinem. V souvislosti s tím rezignoval například šéf Starmerova kabinetu Morgan McSweeney. Britská policie v souvislosti s Epsteinovou kauzou vyslechla minulý týden bratra krále Karla III. Andrewa Mountbattena-Windsora.

Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.

