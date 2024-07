Objednejte si násilí na ruský způsob. Za 13 tisíc zbijeme i lidi v Česku, tvrdí gang

Na sociální síti Telegram si lze objednat únos, mučení i další druhy násilí. Jeden z účtů podle zjištění Aktuálně.cz podobné "služby" nabízí i v Česku. Za zmlácení člověka v Praze požaduje necelých 13 tisíc korun. Kanály, kde násilníci působí, vedou ruskojazyčné skupiny. V postsovětských zemích jde o trend spojený s drogovým byznysem. Při útoku svou oběť natáčí a další lidé pak s videi obchodují.

"Můžeme toho udělat hodně. Od bití přes únos po mučení, ale i více," píše muž reportérovi Aktuálně.cz v šifrované konverzaci na sociální síti Telegram. Přestože je kanál v ruštině a služby nabízí v Rusku a v několika postsovětských zemích, tvrdí, že jeho společníci mohou útok zařídit i v Česku.

Výčet služeb je ve veřejně přístupném kanálu uveden pod sloganem "Svěřte svůj problém profesionálům". Pod ním následuje odkaz na telegramový účet, kde je možné násilí domluvit. Kanálů, které na tento účet odkazují, je více a zprávy v nich mají tisíce zhlédnutí. Cena za zbití člověka bez trvalých následků a vynucení údajného dluhu je v přepočtu necelých 13 tisíc korun. "Na práci samozřejmě použijeme místní lidi," ujišťuje anglicky muž.

Reportér Aktuálně.cz se ptá, zda může poskytnout nějaké důkazy, například video, že je schopen práci provést. "V digitálním světě nestojí recenze za nic, takže máme pravidlo je neuvádět. Zákazníci také nechtějí uvádět své osobní informace," říká. Přesto je ochoten poskytnout jistou záruku.

"V nejbližších dnech máme zakázky ze Srbka, Polska a Běloruska. Řeknu bojovníkům, aby ti poslali video, zatímco budou pracovat. Nebo udělají videohovor. Přesvědčíš se, jak pracují napřímo, aby sis byl jistý jejich spolehlivostí," pokračuje. Videohovory nelze v šifrovaných chatech, skrz který násilníci s reportérem komunikují, zaznamenávat. Nejdou zde pořizovat ani snímky obrazovky. Reportér v této chvíli komunikaci končí.

Fenomén násilí na objednávku na Telegramu je skutečný. Ruskojazyčné skupiny zde nabízí zmlácení, zlomení či uříznutí prstů a končetin, vyřezání jména do těla i další formy mučení. Některé z nich pak jsou schopny i "únosu na klíč", zapálení auta či domu. V jedné ze skupin zde nabízí mimo jiné i "likvidaci" oběti. Deník Aktuálně.cz v telegramových skupinách nalezl videa, která zmíněné násilí dokládají. Některá zveřejňují sami násilníci jako "recenze", jiná jsou zveřejňována ve specializovaných skupinách.

Na videích zachycujících brutální násilí se zde objevuje například zbitá žena zavěšená za ruce a nohy na strom či zkrvavený pár, očividně v bezvědomí, který násilníci na polní cestě mlátí baseballovou pálkou do hlavy. Některé oběti jsou na kameru pod sérií úderů nucené k omluvě za údajné prohřešky, jako je například krádež drog. "Nevraždíme, oběť musí mít více než 18 let, v obytných čtvrtích se snažíme dělat vše tiše a bez hluku," zní rusky psaná nabídka "služeb" jednoho z kanálů. V několika skupinách je k nalezení i ceník úkonů. Ceny se v přepočtu pohybují v přepočtu od tří do třiceti tisíc korun. Polovina se většinou platí předem, polovina po útoku.

Násilníci si říkají sportici. Působí v Rusku a dalších postsovětských zemích. Jejich název pochází z 90. let, kdy ruští zločinci najímali na "špinavou práci" mladíky věnující se sportu a posilování. Někteří z nich pak vytvořili i samostatnou mafii zvanou Solncevskaja Bratva, která od 80. let působí v Moskvě. Současní sportici se v postsovětských zemích věnují hlavně vymáhání drogových dluhů. Jsou ale ochotní útočit i na lidi, kteří s drogami nemají nic společného.

Deník Aktuálně.cz prostudoval desítky videí z několika různých telegramových skupin. Z výpovědí obětí vyplývá, že pochází z Ruska, hlavně od evropské části po Sibiř. Jedna z obětí jako své bydliště uvádí i město na Rusy okupovaném Krymu. Dohledatelná jsou i videa z Kazachstánu. Jsou na nich i ženy a náctiletí.

Všechna videa mají podobný scénář. Oběť nejprve donutí na kameru uvést své jméno, datum narození a bydliště. Následuje násilí. Není bezhlavé, ale spíše systematické. Část obětí pak násilníci polévají zeleným barvivem a nutí je k zaplacení peněz a omluvě. "Tisíce omluv. Prostě se to stalo. Ještě jednou se omlouvám, prosím. Už to znovu neudělám," říká rusky na jednom z videí muž původem zřejmě ze střední Asie. "Ukaž ruce," vyzývá ho hlas za kamerou a oběť na záběr ukazuje své rozmlácené dlaně.

Obchodníci s násilím

Důkazy o působení sportiků lze nalézt i na ruskojazyčných zpravodajských webech. Jen v červnu letošního roku například informují o odsouzení pěti sportiků na ruském Dálném východě a zatčení dalších dvou v Minsku.

V Česku se o útocích objednaných přes sociální sítě mluvilo například v souvislosti s cizincem, který je podezřelý ze žhářského útoku v jedné z autobusových garáží pražského dopravního podniku. Podle Deníku N měl muž za útok slíbené tři tisíce dolarů, tedy zhruba 71 tisíc korun. Prostřednictvím Telegramu pachatele údajně instruoval k útoku člověk z Ruska. Server Investigace pak minulý měsíc upozornil na telegramový účet násilníků, který tvrdil, že může v Česku zařídit zapálení auta.

"Fenomén zbití na objednávku či zapálení auta je něco, co se do Česka přeneslo a bude to tu čím dál častěji k vidění," uvádí analytik a pedagog Josef Šlerka. Jak se sociální síť Telegram rozšiřuje, převádí podle něj i modus operandi zločineckých skupin. "Napomáhá tak určité organizovanosti zločinu," dodává. Zločincům vyhovuje i relativní anonymita sociální sítě. I platby pak probíhají v kryptoměnách.

Česká policie o problému na Telegramu ví a situaci monitoruje. "Z jednání s kriminalisty nicméně nemám informace o tom, že by se jednalo o nějaký trend," uvádí policejní mluvčí Ondřej Moravčík s tím, že ke konkrétním případům nemá statistiku. "Samozřejmě takové případy vyloučit nelze, nejde však o nic, co by měnilo poměry na české kriminální scéně," dodává mluvčí.

Za tři stovky videa znásilněných žen

Na Telegramu jsou i lidé, kteří s videi sportiků obchodují. Mezi kanály existují i takové, které se specializují na násilí na ženách. Nejčastěji jde o videa znásilnění, kterým sportici také "trestají".

"Shromáždil jsem pro vás 200 videí v soukromé skupině, vstup stojí 1000 rublů. To je částka, která je dostupná pro každého," inzeruje videa v přepočtu za zhruba 300 korun administrátor skupiny na Telegramu, která má téměř dva tisíce členů. Platit lze kartou i kryptoměnami. Samotný kanál v ruštině, kde se inzerát objevuje, obsahuje úryvky z videí. Většinou jde skutečně o záznamy znásilnění.

Sportici v současnosti většinou fungují na nižších příčkách drogového byznysu jako vymahači. Dealeři v postsovětských zemích drogy většinou neprodávají přímo, ale používají kurýry. Ti drogy vyzvednou a přemístí je do mrtvé schránky, která leží například v parku, ve starých rozbořených budovách či v lese za městem. Odtud si pak zboží přebírá koncový zákazník.

Kurýr má na výběr. Buď může jako zástavu za zboží odevzdat dealerovi větší obnos peněz, nebo svůj pas. "Pokud zboží zmizí nebo ho kurýr ukradne, dealer si nechá zálohu pro sebe a sportici zde nejsou potřeba. Dealer o nic nepřišel a s kurýrem prostě přestane spolupracovat," vysvětluje autor jednoho z kanálů, který brutální videa publikuje. Sám je prý sportik s pětiletou praxí.

Pokud cena ztracených drog převyšuje zálohu, nastupují sportici. Dealer nic netušícího kurýra pošle na další zakázku, kde na něj u mrtvé schránky čekají násilníci. Tomu odpovídají i videa, která se často odehrávají na opuštěných místech za městem. Násilníci jsou tak většinou závislí na tom, že oběť nic netuší a přijde vyzvednout další dávku drogy.

Jak popisuje běloruský exilový server Vot-tak, existuje ale i druhý způsob, jak zajistit hladký obchod s drogami. Pokud kurýr nechce platit zálohu, musí dealerovi ofotit pas společně se svým obličejem. "V případě pochybení jsou jeho údaje předány sportikům," uvádí server. To potvrzují i některá videa, na kterých násilníci ukazují pas své oběti.

"Klukovi usekli dva prsty na každé ruce. A on si je strčil do pusy a omluvil se," popisuje jeden z vymahačů pro server příklad nejhoršího trestu pro kurýra, kterého byl svědkem. Sportiky podle novinářů zaměstnávají takzvané agentury. Údajně může jít i o stovky lidí, kterým práci delegují manažeři. Jeden z nich, se kterým se novináři spojili, tvrdí, že mu plat vystačí na život v Dubaji.

Na Telegramu probíhá i nábor

Násilníci se najímají anonymně, často přes Telegram. Reportér Aktuálně.cz našel několik skupin, kde probíhá nábor. V kolonce, co je potřebné pro výkon práce, se zde píše, že stačí dobrá fyzická kondice, která se dokazuje fotografií těla, druhý společník a mobil. "Trest" je třeba natáčet a nahrávku poslat jako důkaz odvedené práce.

"Zloděj se sám dostaví na adresu, kde ho potrestáte," píše se dále v inzerátu, který slibuje výplatu podle úkolu od zhruba tisíce korun do částky lehce převyšující deset tisíc. Násilníci tak neznají identitu manažera. Vše probíhá anonymně.

Agentury ve skupinách také poptávají násilníky pro určitá města v Rusku. K nalezení jsou také zde i recenze. Jejich služby zde například doporučuje muž s rozostřeným obličejem, který na fotografii pózuje před billboardem vyzývajícím k náboru do Wagnerovy skupiny.

