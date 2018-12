Němečtí železničáři chtějí vyšší mzdy. Zítřejší stávka zřejmě postihne celou zem

Aktualizováno před 1 hodinou

Němečtí železničáři vstoupí v pondělí v pět hodin ráno do čtyřhodinové výstražné stávky, která se dotkne celého území Německa. Oznámily to v neděli železniční odbory EVG, které ukončily jednání s vedením Německých drah (Deutsche Bahn) poté, co nedostaly dostačující nabídku ohledně zvyšování mezd. Cestující budou muset počítat se zpožděními i rušením spojů po celý den.

Německé dráhy předpokládají, že stávka "silně naruší železniční dopravu pravděpodobně na celém území Německa". S omezeními je podle nich třeba počítat i po plánovaném konci stávky v devět hodin. "Německé dráhy udělají vše proto, aby dopad výstražné stávky na zákazníky co možná nejvíce omezily," uvedl koncern. Vyjádřil politování, že se stávka dotkne "mnoha pracujících" a přichází "v čase adventu". Už dříve vedení DB protest označilo za "zcela zbytečnou eskalaci". Hlavním dějištěm protestních akcí by měla být podle DB nejlidnatější, západní spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Agentura Reuters ale uvedla, že mluvčí EVG odmítl říci, zda se stávka soustředí na některou konkrétní oblast. Dotknout by se měla regionálních, dálkových i dopravních vlaků. EVG chce 7,5 procentní růst mezd, má také požadavky ohledně pracovní doby a práce o svátcích, píše agentura Reuters. Šéfové DB přitom nabízejí 5,1 procentní nárůst ve dvou krocích a jednorázovou platbu ve výši 500 eur (12 917 korun).