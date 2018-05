Tunel pod Krušnými horami pro vysokorychlostní trať připraví Němci, dohodl se Ťok

před 1 hodinou

Nová vysokorychlostní trať by mohla zkrátit jízdní dobu Praha - Drážďany na jednu hodinu.

Praha - Budoucí železniční tunel přes Krušné hory pro vysokorychlostní trať Praha - Drážďany bude projektovat Deutsche Bahn a provozován bude podle německých předpisů. Dohodli se na tom v Praze český ministr dopravy Dan Ťok se svým saským protějškem Martinem Duligem.

Kvůli projektu vznikne společný projektový tým Deutsche Bahn Netz a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

"Dostáváme se už od politických deklarací k technickým otázkám a projektování," uvedl Ťok s tím, že do konce letošního roku připraví správci železnice společnou smlouvu, která bude upravovat další postup přípravy a také vyčíslí potřebné prostředky pro období následujících dvou let.

Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan patří vzhledem k narůstající nákladní dopravě mezi Českém a Německem k prioritám obou zemí. V současnosti připravuje SŽDC společně se saskými úřady studii proveditelnosti, která by měla do druhé poloviny roku 2019 vyhodnotit ekonomickou efektivitu celého projektu a vybrat výslednou variantu technického řešení pro další projektovou přípravu.

Nová vysokorychlostní trať by mohla zkrátit jízdní dobu Praha - Drážďany na jednu hodinu a ministerstvo dopravy si od ní slibuje, že zároveň odvede část dopravy z dlouhodobě přetížené konvenční trati v údolí Labe.

Jak už dříve uvedl časopis Českých drah Železničář, nová trať by měla pod masiv hor vstupovat u obce Krupka na Ústecku, na německé straně tunel vyústí nedaleko městečka Bahretal.

Výstavba nové trati by mohla začít kolem roku 2030. Odhady nákladů na celou trasu jsou kolem pěti miliard eur.

