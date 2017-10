Německé dráhy chtějí pojmenovat vlak po Anně Frankové. Naprosto nevkusné, bouří se kritici

před 57 minutami

Německý železniční dopravce Deutsche Bahn čelí kritice kvůli nápadu pojmenoval jeden ze svých vlaků po Anně Frankové. Podle kritiků je takový úmysl nevkusný, když vezmeme v úvahu, že právě ve vlacích deportovali Němci miliony Židů do koncentračních táborů včetně samotné Frankové. Dráhy se brání, že chtěly pouze uctít jméno Anny Frankové stejně jako dalších významných osobností, jejichž jméno měly nést jiné vlaky.

Berlín - Vlna kritiky se snesla na německého železničního dopravce Deutsche Bahn (DB) kvůli úmyslu pojmenovat jeden ze svých vlaků po židovské dívce Anně Frankové. Za nevkusný úmysl považují hlavně proto, že právě ve vlacích deportovali nacisté na smrt miliony Židů včetně samotné Frankové, informovala agentura DPA.

Rezervovaný postoj k nápadu zaujala i nadace, která spravuje odkaz Anny Frankové, asi nejznámější oběti masového vraždění Židů během druhé světové války.

Snaha pojmenovat jeden z nové generace vysokorychlostních vlaků po Anně Frankové je součástí nového projektu společnosti Deutsche Bahn, která chce tímto způsobem uctít celkem pětadvacet významných Němců.

Po železnici by v budoucnu měly jezdit vlaky pojmenované například po poválečných kancléřích Konradovi Adenauerovi, Ludwigu Erhardovi a Willym Brandtovi, po členech protinacistické odbojové organizace Bílá růže sourozencích Hansovi a Sophii Schollových, po teologovi a odbojáři Dietrichovi Bonhoefferovi, filosofech Hannah Arendtové a Karlovi Marxovi či herečce a zpěvačce Marlene Dietrichové. Jména vybrala odborná porota z návrhů ze strany veřejnosti.

Pojmenování jednoho z vlaků po Frankové kritizovala třeba poslankyně německého parlamentu za konzervativní bavorskou Křesťansko-sociální unii (CSU) Iris Eberlová. "Pojmenovat vlak 'Anne Franková' je neuctivé," uvedla na Twitteru. Už před ní kritizoval výběr jména i novinář Julian Reichelt.

"Německé dráhy teď pojmenují vlaky po obětech deportací provedených drahami a začnou s Annou Frankovou," napsal žurnalista deníku Bild.

Rezervovaný postoj vyjádřila k plánu Německých drah i amsterodamská Nadace Anny Frankové. "Pojmenování vyvolává kontroverze a my tomu rozumíme," uvedla v prohlášení. Spojení Anny Frankové s vlakem podle ní vyvolává asociace s pronásledováním Židů a deportacemi během druhé světové války.

"Uvědomujeme si ale také, že takovéto iniciativy většinou vznikají s dobrým úmyslem," doplnila nadace.

Cílem projektu je "uctít tyto osobnosti a udržet je v živé paměti", uvedla v pondělí mluvčí Německých drah. Jméno Anny Frankové jako symbolu mírového soužití různých kultur podle ní v anketě lidé navrhovali nejčastěji. Německé dráhy jsou si vědomy své zodpovědnosti a kriticky se vypořádávají s dějinami organizace, na jejíž činnost navazují, dodala mluvčí DB.

Předchůdcem Německých drah byly Německé říšské dráhy (Deutsche Reichsbahn), které pomáhaly při deportaci milionů Židů a dalších obětí nacistického režimu do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Anna Franková se narodila v roce 1929 ve Frankfurtu nad Mohanem a o pět let později utekla spolu s rodiči před nacistickým režimem do Nizozemska. Během války se několik let skrývala v Amsterodamu. Anne si v úkrytu vedla deník, který je dnes jedním z nejznámějších svědectví o holokaustu. Nakonec byl však jejich úkryt prozrazen.

Anne zemřela v roce 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Deník Anne Frankové byl přeložen do více než šedesáti jazyků a prodalo se ho více než 30 milionů kusů.